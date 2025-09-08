Генетическая загадка тростниковых жаб — почему альбиносы обречены

Альбиносы в дикой природе встречаются крайне редко. Почему? Традиционно это объясняют тем, что животные без пигментации становятся легкой добычей для хищников. Однако недавнее исследование с использованием генетической модификации тростниковых жаб (Rhinella marina) выявило дополнительные причины, влияющие на редкость альбинизма.

Генная модификация: как ученые создали жаб-альбиносов

Международная команда ученых из Австралии, Германии и Франции применила метод CRISPR-Cas9, чтобы "выключить" ген, отвечающий за пигментацию у жаб. В результате появились альбиносы, которые были генетическими братьями и сестрами своих пигментированных сородичей — отличались они только отсутствием пигмента.

"Убрав всего один ген, мы смогли напрямую сравнить братьев и сестер из одной и той же кладки яиц, от одних и тех же родителей. Единственная разница — выключенный ген пигментации", — отметили исследователи.

Не только маскировка: в чем еще слабость альбиносов?

Эксперименты в лаборатории показали, что уязвимость перед хищниками — лишь часть проблемы. Даже без риска быть съеденными, альбиносы уступали в конкурентоспособности. Они росли медленнее и хуже ловили добычу.

Исследователи проверили зрение жаб, поскольку известно, что у альбиносов оно часто ослаблено. В условиях разного освещения альбиносы требовали более яркого света, чтобы успешно охотиться на живых термитов, и чаще промахивались, чем обычные жабы.

Ночная жизнь и конкурентоспособность

В естественной среде тростниковые жабы активны ночью. Это значит, что их ослабленное зрение у альбиносов значительно снижает шансы на выживание и успешное питание. В итоге такие особи не могут конкурировать с пигментированными сородичами за пищу и ресурсы.

Новое исследование не только расширяет понимание, почему альбинизм так редок у земноводных, но и демонстрирует потенциал технологии CRISPR-Cas9 для изучения фундаментальных вопросов эволюции. Ученые надеются, что этот метод поможет раскрыть и другие загадки биологии.