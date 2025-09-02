Эмоциональный шторм генетики: как смешение популяций взрывает границы языков

Представьте: ваши гены хранят не только информацию о здоровье, но и о том, как эволюционировали языки. Исследователи из Цюрихского университета только что раскрыли эту удивительную взаимосвязь. Их работа, опубликованная в журнале Science Advances, впервые использовала генетические данные для анализа влияния смешения популяций на языковую эволюцию.

Исторический фон миграций

На протяжении истории человечества миграции, завоевания и колонизации приводили к обмену не только генами, но и культурными элементами. Язык всегда стоял особняком: звуки, грамматика и слова переходили от народа к народу.

Однако изучать эти процессы было непросто из-за отсутствия письменных источников. Теперь генетика приходит на помощь, чтобы заполнить пробелы.

Методы исследования

Команда ученых проанализировала данные более 4700 человек из 558 популяций. Они сопоставили их с лингвистическими базами данных, что помогло выявить свыше 125 случаев межэтнических контактов. Результат? При генетическом смешивании вероятность сходства между неродственными языками увеличивается на 4-9%. Этот эффект проявляется независимо от географии или социальных факторов.

Ученые установили, что влияние разных народов отражается на языках не только культурно, но и генетически. Проект стал пионерским опытом в этой области.

Неожиданные последствия

Интересно, что иногда контакты не сближали языки, а усиливали различия. Это происходило, когда сообщества стремились подчеркнуть свою идентичность через языковую изоляцию.