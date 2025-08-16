Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Исчезновение неандертальцев: тайна, которую мы не знаем
Исчезновение неандертальцев: тайна, которую мы не знаем
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_Neanderthal_Skull_in_St._Michaels_Cave,_Gibraltar.jpg by Bjørn
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:32

Генетический детектив: как ДНК раскрыла тайну убийства Рюриковича спустя 750 лет

Учёные установили личность убитого князя Рюриковича по ДНК из останков XIII века

Вы когда-нибудь задумывались о том, какие тайны могут скрываться в древних костях? Недавние исследования позволили раскрыть одну из таких загадок, связанной с представителем династии Рюриковичей — Белой Ростиславичем, который был жестоко убит в 1272 году в Венгрии.

Генетические открытия

Исследователи из Австрии, Венгрии, Италии, Финляндии и США, под руководством Анны Сеченьи-Надью, провели секвенирование генома Белы Ростиславича. Этот молодой феодал, который, по оценкам, жил около 1245-1272 годов, оказался членом той же Y-хромосомной гаплогруппы, что и сын князя Александра Невского. Важно отметить, что его мать, Анна Венгерская, была дочерью венгерского короля Белы IV, а отец, Ростислав Михайлович, управлял несколькими древнерусскими княжествами.

Бела Ростиславич был убит в результате заговора и похоронен на острове Маргит в Будапеште. Археологи обнаружили его останки более ста лет назад, но только сейчас удалось провести полный анализ. Скелет принадлежал молодому мужчине ростом около 178,8 см, который, судя по костям, прожил всего около 24 лет. На его черепе обнаружили 9 ранений от холодного оружия, а всего на костях насчитали 17 предсмертных повреждений. Это указывает на то, что нападавшие действовали с яростью и нацеленностью на убийство.

Датировка и происхождение

Для того чтобы установить время жизни Белы, ученые провели радиоуглеродный анализ. Первоначально результаты показали, что он мог умереть в период с 1030 по 1230 годы, но дальнейшие исследования выявили, что его смерть действительно могла произойти в 1272 году. Генетические данные подтвердили его принадлежность к роду Рюриковичей, а также указали на его дальние родственные связи с другими известными личностями, такими как великий князь Дмитрий Александрович и венгерский король Бела III.

Анализ общих по происхождению блоков сцепления (IBD) показал, что Бела Ростиславич находился в восьмой степени родства с Дмитрием Александровичем и в четвертой степени с венгерским королем Белой III. Это открытие подчеркивает сложные переплетения династических связей в средневековой Европе, а также важность Белы как исторической фигуры.

Таким образом, исследование генома Белы Ростиславича открыло новые горизонты в понимании генетической истории Рюриковичей и их места в средневековой Европе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Немецкие ученые: молодая кровь и костный мозг оживляют стареющую кожу сегодня в 14:14

Молодая кровь и костный мозг: как повернуть время вспять для вашей кожи

Немецкие ученые из Beiersdorf AG совершили революцию в борьбе со старением кожи, обнаружив, что сочетание молодой крови и клеток костного мозга способно обратить возрастные изменения.

Читать полностью » Ученые обнаружили самый далекий радиовсплеск, проливающий свет на раннюю Вселенную сегодня в 13:19

Молодая галактика отправила послание из глубокого космоса: секрет 11-миллиарднолетнего сигнала

В далекой галактике обнаружен рекордный радиовсплеск, который преодолел 11 миллиардов лет. Этот сигнал, испущенный около 3 миллиардов лет назад, поможет раскрыть тайны ранней Вселенной и природы магнетаров.

Читать полностью » Тайна многорегионального органоида: как новая 3D-модель мозга меняет представление о нейронауках сегодня в 12:19

Новый ключ к тайнам мозга: как 3D-модель из 7 миллионов нейронов проливает свет на болезни Альцгеймера и аутизм

Ученые создали революционный 3D-органоид мозга, имитирующий несколько его областей и их взаимодействие. Эта "модель следующего поколения", разработанная из стволовых клеток, насчитывает 7 миллионов нейронов и способна формировать кровеносные сосуды.

Читать полностью » Дорога викингов в исламский мир: загадка серебряного клада из Бидейла сегодня в 11:19

Приключения викингов: как клад из Бидейла раскрывает тайны мировой торговли

Недавние исследования клада викингов из Бидейла меняют представления о народе. Торговля с исламским миром и накопление богатства раскрывают новые грани их культуры.

Читать полностью » Nvidia Cosmos Reason: новый ИИ приближает роботов к человеческому разуму сегодня в 10:19

Роботы-мыслители грядут: Nvidia представила Cosmos Reason с человеческим интеллектом

Nvidia Cosmos Reason – новая модель ИИ, наделяющая роботов способностью рассуждать. VLM анализирует видео, графику и позволяет роботам принимать решения.

Читать полностью » Китай строит будущее: 30 МВт мощности – водородная турбина без примесей сегодня в 9:19

Китай взбудоражил мир: секрет гигантской водородной электростанции раскрыт – будущее энергетики уже здесь

В Ордосе Китай строит крупнейшую водородную электростанцию, используя возобновляемые источники. Инновационная система решит проблему прерывистости сети, обеспечивая стабильную подачу энергии.

Читать полностью » Ученые разработали самовосстанавливающийся пластик: прочнее стали и с уникальными свойствами сегодня в 8:22

Уникальный самовосстанавливающийся пластик: как технология изменит будущее автомобильной и аэрокосмической промышленности

Ученые из Техасского университета разработали самовосстанавливающийся пластик, прочнее стали, который открывает новые перспективы в различных отраслях.

Читать полностью » сегодня в 7:22

Магнитный щит "Глаза Саурона": как магнитное поле блазара разгоняет частицы до невероятных скоростей

Ученые раскрыли тайну блазара PKS 1424+240, похожего на «Глаз Саурона». Новые данные об излучении помогли понять природу гамма-лучей и нейтрино.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врачи назвали злаки, поддерживающие здоровье сердца и снижающие давление
Садоводство

Ошибка поверхностного полива приводит к увяданию кустов томатов в августе
Культура и шоу-бизнес

Блейк Лайвли вступила в жёсткий спор с адвокатом Джастина Бальдони во время допроса
Питомцы

Некоторые болезни передаются через укусы и царапины кошек
Туризм

В Северной Корее туристам запрещены шорты и кеды — действует строгий дресс-код
Спорт и фитнес

Питер Марино рассказал о комплексе HIIT-упражнений с эспандером для защиты суставов
Спорт и фитнес

Тренер Кейлеб Херман назвал преимущества планки с поворотом бёдер для стабильности тела
Еда

Дыня снабжает организм натуральными сахарами и электролитами в жару
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru