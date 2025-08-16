Генетический детектив: как ДНК раскрыла тайну убийства Рюриковича спустя 750 лет

Вы когда-нибудь задумывались о том, какие тайны могут скрываться в древних костях? Недавние исследования позволили раскрыть одну из таких загадок, связанной с представителем династии Рюриковичей — Белой Ростиславичем, который был жестоко убит в 1272 году в Венгрии.

Генетические открытия

Исследователи из Австрии, Венгрии, Италии, Финляндии и США, под руководством Анны Сеченьи-Надью, провели секвенирование генома Белы Ростиславича. Этот молодой феодал, который, по оценкам, жил около 1245-1272 годов, оказался членом той же Y-хромосомной гаплогруппы, что и сын князя Александра Невского. Важно отметить, что его мать, Анна Венгерская, была дочерью венгерского короля Белы IV, а отец, Ростислав Михайлович, управлял несколькими древнерусскими княжествами.

Бела Ростиславич был убит в результате заговора и похоронен на острове Маргит в Будапеште. Археологи обнаружили его останки более ста лет назад, но только сейчас удалось провести полный анализ. Скелет принадлежал молодому мужчине ростом около 178,8 см, который, судя по костям, прожил всего около 24 лет. На его черепе обнаружили 9 ранений от холодного оружия, а всего на костях насчитали 17 предсмертных повреждений. Это указывает на то, что нападавшие действовали с яростью и нацеленностью на убийство.

Датировка и происхождение

Для того чтобы установить время жизни Белы, ученые провели радиоуглеродный анализ. Первоначально результаты показали, что он мог умереть в период с 1030 по 1230 годы, но дальнейшие исследования выявили, что его смерть действительно могла произойти в 1272 году. Генетические данные подтвердили его принадлежность к роду Рюриковичей, а также указали на его дальние родственные связи с другими известными личностями, такими как великий князь Дмитрий Александрович и венгерский король Бела III.

Анализ общих по происхождению блоков сцепления (IBD) показал, что Бела Ростиславич находился в восьмой степени родства с Дмитрием Александровичем и в четвертой степени с венгерским королем Белой III. Это открытие подчеркивает сложные переплетения династических связей в средневековой Европе, а также важность Белы как исторической фигуры.

Таким образом, исследование генома Белы Ростиславича открыло новые горизонты в понимании генетической истории Рюриковичей и их места в средневековой Европе.