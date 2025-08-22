Маленькая ягода с большими амбициями: зачем клубнике нужен арбузный размер

Развитие генной инженерии позволило выращивать растения с необычными свойствами. Ученые рассказали, можно ли с помощью современных технологий вырастить клубнику размером с арбуз. Как сообщает aif. ru, создание гигантской клубники требует изменения многих характеристик растения, и в настоящее время это остается лишь в теории.

Старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики Института цитологии и генетики СО РАН, кандидат биологических наук Антонина Киселева объяснила, что в некоторых случаях за размер плода отвечает всего один ген. У томатов это ORFX. Но чаще всего на размер влияет целый "ансамбль" генов, взаимодействующих между собой и определяющих различные характеристики растения, такие как размер клеток, скорость роста и распределение питательных веществ.

Создание гигантской клубники: комплексные изменения в растении

Так, для создания гигантской клубники ученым пришлось бы изменить все свойства растения: усилить фотосинтез, укрепить ткани, переделать корневую систему. Ткани должны будут выдерживать собственный вес, а корни — обеспечивать плод питательными веществами в достаточном количестве. Также придется изменить нежную структуру клубники. При выполнении этих требований получится не очень крупная ягода, а, по сути, другой вид растений.

Ученые отметили, что с помощью геномного редактирования плоды можно увеличить, но лишь в пределах заложенного природой потенциала. Поэтому появление клубники размером с арбуз пока остается только в теории. Геномное редактирование позволяет вносить точные изменения в ДНК растения, но оно не может полностью изменить его природу и характеристики.

Достижения генной инженерии: изменение цвета, устойчивость к болезням и удобство хранения

Но специалисты уже научились менять цвет ягод, делать их более устойчивыми к болезням и даже делать их более твердыми для удобства хранения. Эти достижения позволяют улучшить качество и потребительские свойства клубники, а также повысить ее устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Интересные факты о клубнике и генетике

Клубника является октоплоидным растением, то есть имеет восемь наборов хромосом.

Генная инженерия позволяет создавать сорта клубники с улучшенными вкусовыми качествами, такими как повышенное содержание сахара и ароматических веществ.

Ученые работают над созданием сортов клубники, устойчивых к основным болезням и вредителям, что позволит снизить использование пестицидов в сельском хозяйстве.

Возможности геномного редактирования: будущее клубники

Хотя создание клубники размером с арбуз пока остается невозможным, развитие геномного редактирования открывает новые перспективы для улучшения свойств этого популярного растения. В будущем можно ожидать появления сортов клубники с улучшенным вкусом, повышенной устойчивостью к болезням и более длительным сроком хранения.

В заключение, создание клубники размером с арбуз требует изменения многих характеристик растения и пока остается лишь в теории. Однако, геномное редактирование позволяет улучшать другие свойства клубники, такие как вкус, цвет, устойчивость к болезням и удобство хранения.