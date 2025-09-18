Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
лягушка-бык
лягушка-бык
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:03

Жабы раскрывают тайну альбинизма: почему белые особи проигрывают в дикой природе

Эксперимент с генной инженерией жаб: альбинизм снижает выживаемость из-за проблем со зрением

Альбиносы всегда привлекали внимание людей: необычная белая окраска животных казалась загадкой природы. Однако за этой красотой стоит целый ряд биологических трудностей. Недавний эксперимент с тростниковыми жабами (Rhinella marina) позволил ученым взглянуть на проблему редкости альбинизма с новой стороны. Используя современную технологию CRISPR-Cas9, исследователи выяснили, что дело не только в уязвимости перед хищниками.

Что сделали биологи

Международная команда ученых из Австралии, Германии и Франции применила методику генного редактирования, чтобы отключить у жаб один из ключевых генов пигментации. Так на свет появились альбиносы, внешне отличающиеся от обычных собратьев только отсутствием бурой окраски.

"Убрав всего один ген, мы смогли напрямую сравнить братьев и сестер из одной и той же кладки яиц, от одних и тех же родителей. Единственная разница — выключенный ген пигментации", — рассказали исследователи.

Такой подход позволил провести максимально чистый эксперимент, исключив влияние других факторов.

Почему альбиносы проигрывают

Лабораторные наблюдения показали, что альбиносы развиваются медленнее и хуже справляются с охотой. Они отставали в росте, теряли добычу и в целом демонстрировали меньшую конкурентоспособность. Это подтверждает гипотезу, что редкость альбинизма связана не только с риском быть замеченным хищником.

Дополнительные тесты выявили серьезные проблемы со зрением. Чтобы атаковать добычу, альбиносы нуждались в более ярком освещении и чаще промахивались по термитам. С учетом того, что жабы Rhinella marina охотятся ночью, становится ясно: в дикой природе белым особям было бы крайне сложно выжить.

Сравнение: пигментированные и альбиносы

Признак Пигментированные жабы Альбиносы
Цвет кожи Коричневый, маскировочный Белый, заметный
Скорость роста Нормальная Замедленная
Успех в охоте Высокий Снижен, промахи
Зрение Хорошо адаптировано к ночи Ослаблено, нужна яркая подсветка
Шансы на выживание Высокие Существенно ниже

Советы шаг за шагом: как работает CRISPR

  1. Определение целевого гена, отвечающего за нужный признак.
  2. Создание направляющей РНК, "указывающей" системе на нужный участок ДНК.
  3. Использование фермента Cas9, который разрезает ДНК в точке входа.
  4. Встраивание изменений или полное выключение гена.
  5. Проверка потомства на наличие нужного результата.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Неверный выбор целевого гена → отсутствие ожидаемого эффекта → проведение предварительных геномных исследований.
  • Недостаточный контроль условий эксперимента → влияние внешних факторов → работа в стерильных лабораторных средах.
  • Отсутствие сравнения с контрольной группой → невозможность оценить результат → параллельное выращивание обычных особей.

А что если…

А что если генная инженерия позволит создать модели для изучения других редких мутаций? Например, исследовать причины нарушения зрения или особенности метаболизма у животных. Такие эксперименты могли бы помочь и в медицинских исследованиях — понять механизмы генетических болезней у человека.

Плюсы и минусы исследования

Плюсы Минусы
Расширение знаний об альбинизме Этические вопросы генетических экспериментов
Демонстрация возможностей CRISPR Высокая стоимость исследований
Возможность моделировать эволюционные процессы Ограниченность лабораторных условий
Потенциал для медицины и генетики Риск неконтролируемых мутаций

FAQ

Как выбрать модельный организм для генетических исследований?
Биологи предпочитают виды с быстрым циклом развития и большим количеством потомства, например жаб, рыб или мушек-дрозофил.

Сколько стоит эксперимент с CRISPR?
Цена зависит от задач: от десятков тысяч долларов за простые опыты до миллионов при масштабных проектах.

Что лучше для изучения альбинизма — наблюдение в природе или лабораторный эксперимент?
Полное понимание возможно только в сочетании обоих методов: лаборатория позволяет изолировать факторы, а полевая работа показывает реальную выживаемость.

Мифы и правда

  • Миф: альбиносы редки только потому, что их съедают хищники.
    Правда: их конкурентоспособность снижается из-за проблем роста и зрения.

  • Миф: альбинизм никак не влияет на физиологию.
    Правда: у альбиносов часто наблюдаются нарушения зрения и обмена веществ.

  • Миф: CRISPR используют только для медицины.
    Правда: метод помогает изучать и фундаментальные вопросы эволюции.

Три интересных факта

  1. Альбинизм встречается у всех позвоночных, включая рыб, птиц и млекопитающих.
  2. У людей альбинизм сопровождается не только отсутствием пигмента, но и проблемами со зрением.
  3. Жабы Rhinella marina, выбранные для эксперимента, известны как агрессивный инвазивный вид в Австралии.

Исторический контекст

1900-е годы: первые наблюдения альбиносов в дикой природе. 1990-е годы: расшифровка генов, связанных с пигментацией. 2012 год: появление технологии CRISPR-Cas9. 2024 год: эксперимент с жабами, впервые показавший, что альбинизм связан не только с риском быть съеденным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Норвегии найдены петроглифы с изображением охоты на гагарку сегодня в 18:36

Древние знали секрет: петроглиф раскрывает, как люди охотились на бескрылую гагарку столетия назад

На скале в Алте археологи заметили фигуру человека с редкой птицей. Учёные считают, что это бескрылая гагарка — вид, исчезнувший в XIX веке.

Читать полностью » Брэндон Бейлод: экспедиция нашла на дне озера Мичиган легендарный корабль-призрак FJ King сегодня в 12:13

Полтора века считали потерянным: на дне озера Мичиган нашли целый корабль-призрак

Легенда о "корабле-призраке" FJ King наконец получила развязку: шхуну нашли на дне озера Мичиган, и её корпус сохранился почти нетронутым временем.

Читать полностью » Исследование показало: внутренние регионы Восточной Антарктиды теплеют на 0,45–0,72 °C за десятилетие сегодня в 11:13

Антарктида решила поддать жару: внутренние ледники тают, словно забыли о своей вечности

Внутренние районы Антарктиды теплеют быстрее, чем мир в целом. Учёные связывают это с океаническими процессами и предупреждают о риске ускоренного таяния льда.

Читать полностью » Саутгемптонский университет: мантия под Восточной Африкой пульсирует и формирует новый океан сегодня в 10:13

Земля бьётся как сердце: пульсирующая мантия под Африкой готовит рождение нового океана

Учёные обнаружили, что мантия под Восточной Африкой пульсирует, словно сердце. Это открытие объясняет раскол материка и рождение будущего океана.

Читать полностью » Учёные разработали многослойную ткань для одежды и зданий, работающую по принципу радиационного охлаждения сегодня в 9:13

Учёные придумали материал, способный заменить кондиционер: он отражает жару и экономит миллиарды киловатт

Учёные создали ткань, которая сама охлаждает тело и здания без затрат энергии. Как она работает и где её можно использовать?

Читать полностью » Специалисты выяснили, что высокий уровень фуранокумаринов делает борщевик Сосновского токсичным сегодня в 8:47

Зелёный монстр против безобидного собрата: почему борщевик Сосновского жжёт кожу, а сибирский нет

Учёные сравнили борщевик Сосновского с его сибирским сородичем. Опасность первого связана с активными генами, вызывающими ожоги при солнечном свете.

Читать полностью » Производство топлива на Луне станет возможным благодаря переработке грунта — Blue Origin сегодня в 7:47

Луна превращается в заправку будущего: реголит хранит кислород для дыхания и межпланетных ракет

Учёные и инженеры уверены: на Луне можно производить кислород и топливо из реголита. Это открывает дорогу к станциям и межпланетным полётам.

Читать полностью » Биолог Джонатан Ромигье: муравьи Messor ibericus используют чужой генетический материал для рабочих сегодня в 6:47

Учёные шокированы: матки муравьёв используют самцов другого вида, чтобы сделать армию рабов

Учёные зафиксировали уникальное явление у муравьёв: рабочие рождаются от скрещивания двух видов. Такой механизм назвали "ксенопарентизмом".

Читать полностью »

Новости
Еда

Эксперты по пищевой безопасности назвали правила хранения хлеба дома
Питомцы

Кошка может игнорировать лоток, прятаться или становиться агрессивной из-за болезней
Спорт и фитнес

Эксперты: ежедневная 10-минутная растяжка помогает снизить нагрузку на позвоночник
Наука

В пустыне Гоби обнаружили полный скелет пахицефалозавра с гастролитами и куполообразным черепом
Дом

Смесь для мытья полов из подручных средств продлевает чистоту на неделю
Садоводство

Агроном Анастасия Коврижных предупредила: пищевая сода разрушает почву и снижает урожайность культур
Садоводство

Лаванда, розмарин и бессмертник легко размножаются черенками
Дом

Лайфхак из интернета: таблетки для посудомоечной машины против нагара
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet