Сахарный диабет
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:08

Инсулин без инъекций: генетическая модификация поджелудочной железы – прорыв в лечении диабета 1 типа

Генетика против диабета: новая технология CRISPR дает шанс на излечение

В мире медицины произошел значительный прорыв в лечении диабета 1 типа. Недавно опубликованное в престижном New England Journal of Medicine исследование описывает новаторский подход, который может кардинально изменить жизнь пациентов с этим хроническим заболеванием.

Ученые из Швеции и США успешно провели трансплантацию генетически модифицированных клеток поджелудочной железы, что позволило пациенту самостоятельно вырабатывать инсулин без необходимости пожизненного приема иммунодепрессантов.

Суть новой технологии заключается в использовании генетически модифицированных клеток поджелудочной железы, полученных с помощью технологии CRISPR. Эта технология позволяет точечно редактировать ДНК, в данном случае — для предотвращения отторжения пересаженных клеток иммунной системой пациента.

В исследовании участвовал 42-летний мужчина с длительным стажем диабета 1 типа. Через четыре месяца после трансплантации, модифицированные клетки успешно производили инсулин, не вызывая при этом иммунного ответа. Это достижение знаменует собой важный этап в развитии трансплантационной медицины.

Диабет 1 типа: аутоиммунное заболевание и его последствия

При диабете 1 типа иммунная система организма по ошибке атакует и разрушает бета-клетки поджелудочной железы, которые отвечают за производство инсулина. Инсулин необходим для регуляции уровня сахара в крови. Хотя существующие методы лечения позволяют контролировать состояние пациентов, со временем у них могут развиваться серьезные осложнения.

Традиционным методом лечения является трансплантация островковых клеток поджелудочной железы от донора, однако она требует приема иммуносупрессивной терапии для предотвращения отторжения. Эти препараты, в свою очередь, ослабляют иммунитет, делая пациентов более уязвимыми перед инфекциями.

Ученые разработали уникальный подход, позволяющий обойтись без иммуносупрессивной терапии. Они провели серию экспериментов на мышах и обезьянах, прежде чем применить новую методику на человеке. Донорские клетки были подвергнуты трем генетическим модификациям, направленным на снижение вероятности отторжения.

Две из них были нацелены на подавление экспрессии антигенов HLA классов I и II — белков, которые сигнализируют Т-клеткам о чужеродности пересаженных клеток. Третья модификация заставляла клетки производить больше белка CD47, который естественным образом подавляет активность других иммунных клеток, таким образом "маскируя” трансплантат.

Первые результаты и дальнейшие перспективы

После введения модифицированных клеток пациенту, часть из них была уничтожена иммунной системой, однако значительное количество осталось неповрежденным и успешно начало производить инсулин. Через 12 недель после операции пациент чувствует себя хорошо, несмотря на несколько незначительных побочных эффектов. Важно отметить, что исследование пока является лишь "доказательством концепции” и ориентировано в первую очередь на безопасность процедуры.

Пациенту была введена относительно небольшая доза клеток, недостаточная для полной независимости от внешних источников инсулина. Тем не менее, полученные результаты дают основания для оптимизма. Это исследование в очередной раз подтверждает, что ученые приближаются к разработке эффективного метода лечения диабета 1 типа, который позволит пациентам жить полноценной жизнью без постоянной борьбы с болезнью.

Интересные факты о диабете 1 типа:

  • Диабет 1 типа — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует собственные клетки организма.
  • Диабет 1 типа обычно развивается в детском и подростковом возрасте, но может проявиться и у взрослых.
  • В мире насчитывается более 30 миллионов человек с диабетом 1 типа.
  • Исследования показывают, что генетическая предрасположенность играет значительную роль в развитии диабета 1 типа.

Прорыв в генетической модификации клеток поджелудочной железы открывает новые перспективы в лечении диабета 1 типа. Хотя до полного излечения еще предстоит пройти долгий путь, последние достижения науки вселяют надежду на то, что в ближайшем будущем люди с этим заболеванием смогут обрести свободу от постоянного контроля уровня сахара в крови и пожизненной зависимости от медикаментов.

