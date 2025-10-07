Гены против силы воли: вот почему некоторые люди не могут остановиться с выпивкой
Некоторые люди после одного бокала вина чувствуют себя расслабленно и останавливаются, а другие — словно теряют контроль. Почему так происходит, объяснил в беседе с Pravda.Ru врач лабораторной диагностики, специалист в области организации здравоохранения, член Европейского общества генетики человека Александр Карасев.
"Если есть возможность выявить генетические факторы или негативный опыт из детства, важно ограничить человека от контакта с веществами, вызывающими зависимость. Особенно опасен никотин — уже к шестому-седьмому классу в школах до 30% детей пробуют электронные сигареты", — подчеркнул Александр Карасев.
Как гены влияют на привычки
По словам специалиста, наследственность действительно играет роль в формировании зависимостей — от алкоголя до азартных игр. Однако гены не диктуют судьбу напрямую. Они лишь задают предрасположенность: особенности обмена веществ, реакцию мозга на дофамин и способность контролировать импульсы.
"Гены влияют на систему вознаграждения, мотивации и реакции организма на вещества. Это значит, что человек может быть более уязвим к определённым вредным привычкам", — отметил врач.
Эта "уязвимость" может проявляться уже в детстве, если ребёнок сталкивается с частыми стрессами или видит деструктивное поведение взрослых. Тогда риск развития зависимости возрастает в несколько раз.
Генетика против среды: кто сильнее
|Фактор
|Влияние
|Возможность изменить
|Генетическая предрасположенность
|Задает биохимические реакции мозга
|Практически нет
|Социальная среда
|Формирует модели поведения
|Да, при осознанном подходе
|Воспитание
|Определяет навыки самоконтроля
|Да
|Образ жизни
|Усиливает или снижает действие генетики
|Да, полностью зависит от человека
Почему одни спиваются быстрее
Скорость метаболизма алкоголя действительно связана с генетикой. У людей азиатского происхождения токсичный ацетальдегид — продукт распада этанола — выводится медленнее, что вызывает неприятные ощущения уже после небольших доз и тем самым снижает риск зависимости. У других, напротив, ферментативная система быстрее перерабатывает алкоголь, но мозг получает сильный "позитивный отклик", и зависимость формируется быстрее.
"У других, наоборот, система подкрепления так устроена, что алкоголь вызывает сильную психологическую зависимость, а потом и физическую. Это объясняет, почему для некоторых людей алкоголь становится серьёзной угрозой здоровью", — пояснил Карасев.
Советы шаг за шагом: как снизить риск зависимости
-
Знайте семейную историю. Если у родственников были зависимости, риск выше — стоит быть особенно внимательным.
-
Избегайте "триггерных" ситуаций. Алкоголь и сигареты часто сопровождают стресс — важно искать другие способы расслабления.
-
Следите за реакцией организма. Покраснение, учащённое сердцебиение, головокружение — сигналы непереносимости алкоголя.
-
Формируйте здоровые привычки. Спорт, сон и режим питания снижают потребность в стимуляторах.
-
Обращайтесь за поддержкой. Если появляется чувство потери контроля, лучше обратиться к врачу или психологу.
Ошибки, последствия и альтернативы
• Ошибка: считать, что "малые дозы полезны для сосудов".
Последствие: постепенное формирование зависимости.
Альтернатива: замените алкоголь безалкогольными напитками с антиоксидантами — гранатовым соком, зелёным чаем.
• Ошибка: оправдывать употребление стрессом или усталостью.
Последствие: закрепление деструктивной модели поведения.
Альтернатива: переключение на физическую активность или дыхательные практики.
• Ошибка: считать, что зависимость — проявление слабости.
Последствие: человек не обращается за помощью вовремя.
Альтернатива: рассматривать зависимость как болезнь, требующую лечения.
А что если зависимость уже проявилась?
Генетика не освобождает от ответственности, но помогает подобрать эффективное лечение. Современные программы реабилитации включают анализ ферментативных особенностей, уровень дофамина и даже склонность к тревожности. Такой подход позволяет подобрать персональную терапию и предотвратить рецидив.
Мифы и правда
• Миф: алкоголизм полностью наследуется.
Правда: наследуется не сама привычка, а склонность к зависимости.
• Миф: сила воли способна победить любую зависимость.
Правда: биохимия мозга влияет не меньше, чем сознательные усилия.
• Миф: один бокал вина безопасен для всех.
Правда: у некоторых людей даже малые дозы активируют зависимость.
FAQ
Можно ли заранее узнать, есть ли предрасположенность к алкоголизму?
Да, с помощью генетического теста, но результаты нужно обсуждать с врачом.
Стоит ли полностью отказываться от алкоголя, если есть риск зависимости?
Да, лучше ограничить употребление до минимума или исключить вовсе.
Что делать, если близкий человек в группе риска?
Создать поддерживающую среду, не поощрять употребление, обращаться к специалистам.
3 интересных факта
- Около 40% риска алкоголизма связано с генетикой, остальное — влияние среды.
- Гены, отвечающие за метаболизм алкоголя, различаются у представителей разных народов.
- Алкоголь активирует те же участки мозга, что и чувство влюблённости — поэтому зависимость формируется быстро.
Даже если предрасположенность существует, выбор остаётся за человеком. Осознанность и среда способны прервать любую цепь, запущенную одним бокалом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru