Гены против силы воли: вот почему некоторые люди не могут остановиться с выпивкой

Некоторые люди после одного бокала вина чувствуют себя расслабленно и останавливаются, а другие — словно теряют контроль. Почему так происходит, объяснил в беседе с Pravda.Ru врач лабораторной диагностики, специалист в области организации здравоохранения, член Европейского общества генетики человека Александр Карасев.

"Если есть возможность выявить генетические факторы или негативный опыт из детства, важно ограничить человека от контакта с веществами, вызывающими зависимость. Особенно опасен никотин — уже к шестому-седьмому классу в школах до 30% детей пробуют электронные сигареты", — подчеркнул Александр Карасев.

Как гены влияют на привычки

По словам специалиста, наследственность действительно играет роль в формировании зависимостей — от алкоголя до азартных игр. Однако гены не диктуют судьбу напрямую. Они лишь задают предрасположенность: особенности обмена веществ, реакцию мозга на дофамин и способность контролировать импульсы.

"Гены влияют на систему вознаграждения, мотивации и реакции организма на вещества. Это значит, что человек может быть более уязвим к определённым вредным привычкам", — отметил врач.

Эта "уязвимость" может проявляться уже в детстве, если ребёнок сталкивается с частыми стрессами или видит деструктивное поведение взрослых. Тогда риск развития зависимости возрастает в несколько раз.

Генетика против среды: кто сильнее

Фактор Влияние Возможность изменить Генетическая предрасположенность Задает биохимические реакции мозга Практически нет Социальная среда Формирует модели поведения Да, при осознанном подходе Воспитание Определяет навыки самоконтроля Да Образ жизни Усиливает или снижает действие генетики Да, полностью зависит от человека

Почему одни спиваются быстрее

Скорость метаболизма алкоголя действительно связана с генетикой. У людей азиатского происхождения токсичный ацетальдегид — продукт распада этанола — выводится медленнее, что вызывает неприятные ощущения уже после небольших доз и тем самым снижает риск зависимости. У других, напротив, ферментативная система быстрее перерабатывает алкоголь, но мозг получает сильный "позитивный отклик", и зависимость формируется быстрее.

"У других, наоборот, система подкрепления так устроена, что алкоголь вызывает сильную психологическую зависимость, а потом и физическую. Это объясняет, почему для некоторых людей алкоголь становится серьёзной угрозой здоровью", — пояснил Карасев.

Советы шаг за шагом: как снизить риск зависимости

Знайте семейную историю. Если у родственников были зависимости, риск выше — стоит быть особенно внимательным. Избегайте "триггерных" ситуаций. Алкоголь и сигареты часто сопровождают стресс — важно искать другие способы расслабления. Следите за реакцией организма. Покраснение, учащённое сердцебиение, головокружение — сигналы непереносимости алкоголя. Формируйте здоровые привычки. Спорт, сон и режим питания снижают потребность в стимуляторах. Обращайтесь за поддержкой. Если появляется чувство потери контроля, лучше обратиться к врачу или психологу.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: считать, что "малые дозы полезны для сосудов".

Последствие: постепенное формирование зависимости.

Альтернатива: замените алкоголь безалкогольными напитками с антиоксидантами — гранатовым соком, зелёным чаем.

• Ошибка: оправдывать употребление стрессом или усталостью.

Последствие: закрепление деструктивной модели поведения.

Альтернатива: переключение на физическую активность или дыхательные практики.

• Ошибка: считать, что зависимость — проявление слабости.

Последствие: человек не обращается за помощью вовремя.

Альтернатива: рассматривать зависимость как болезнь, требующую лечения.

А что если зависимость уже проявилась?

Генетика не освобождает от ответственности, но помогает подобрать эффективное лечение. Современные программы реабилитации включают анализ ферментативных особенностей, уровень дофамина и даже склонность к тревожности. Такой подход позволяет подобрать персональную терапию и предотвратить рецидив.

Мифы и правда

• Миф: алкоголизм полностью наследуется.

Правда: наследуется не сама привычка, а склонность к зависимости.

• Миф: сила воли способна победить любую зависимость.

Правда: биохимия мозга влияет не меньше, чем сознательные усилия.

• Миф: один бокал вина безопасен для всех.

Правда: у некоторых людей даже малые дозы активируют зависимость.

FAQ

Можно ли заранее узнать, есть ли предрасположенность к алкоголизму?

Да, с помощью генетического теста, но результаты нужно обсуждать с врачом.

Стоит ли полностью отказываться от алкоголя, если есть риск зависимости?

Да, лучше ограничить употребление до минимума или исключить вовсе.

Что делать, если близкий человек в группе риска?

Создать поддерживающую среду, не поощрять употребление, обращаться к специалистам.

3 интересных факта

Около 40% риска алкоголизма связано с генетикой, остальное — влияние среды.

Гены, отвечающие за метаболизм алкоголя, различаются у представителей разных народов.

Алкоголь активирует те же участки мозга, что и чувство влюблённости — поэтому зависимость формируется быстро.

Даже если предрасположенность существует, выбор остаётся за человеком. Осознанность и среда способны прервать любую цепь, запущенную одним бокалом.