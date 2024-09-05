Genesis собирается навязать конкуренцию Maybach своим обновленным G80

Genesis официально представил обновлённую версию своего электрифицированного седана G80. Этот автомобиль, впервые представленный на автосалонах в Пекине и Пусане, является первым значительным обновлением бренда за последние три года.

Новый G80 отличается улучшенным дизайном и технологическими характеристиками, которые устанавливают новые стандарты в сегменте роскошных электромобилей. Удлинённый кузов и детализированный дизайн соответствуют фирменной философии бренда — «Атлетичная элегантность».

Внешние изменения включают обновлённую переднюю часть с инновационной решёткой радиатора и фарами, а также изысканную заднюю часть с новыми хромированными элементами. Автомобиль доступен в десяти цветах, включая эксклюзивные оттенки.

Интерьер G80 получил значительные улучшения благодаря расширенной колёсной базе, обеспечивающей больше места для ног и улучшенное пространство над головой. Салон оснащён современными технологиями, включая широкий OLED-дисплей, интегрированные системы управления и премиальную аудиосистему от Bang & Olufsen. Кроме того, G80 впервые оснащён режимом «Шофёра», оптимизирующим настройки для улучшения комфорта пассажиров.

Электрический G80 оснащён мощной новой батареей, позволяющей проезжать до 475 км на одной зарядке. Системы подвески и звукоизоляции обеспечивают исключительный комфорт во время вождения.

G80 также оснащён системой управления устойчивостью, которая контролирует поведение седана и принимает решение на основании данных с навигации. Во время поворотов другая технология перераспределяет тягу между колёсами для улучшения маневренности.

Фото: From Wikimedia Commons/ Damian B Oh (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)