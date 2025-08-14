Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Последний в своём роде: почему спортседан Hyundai может уйти в историю

Продажи Genesis G70 в США за полгода 2025 года упали до 5 тысяч машин

Почему один из лучших спортивных седанов может исчезнуть с рынка уже через пару лет? История Genesis G70 — наглядный пример того, что в автомобильном мире отличные характеристики и адекватная цена не всегда гарантируют успех.

Сильный соперник — слабые продажи

Genesis G70 — последний бензиновый седан с задним приводом в линейке Hyundai Motor Group. Его стартовая цена в США — $44 245, и за эти деньги водитель получает сбалансированную управляемость, динамичный двигатель и внушительный список стандартного оборудования.

Но цифры продаж говорят об обратном: за первые шесть месяцев 2025 года реализовано всего 5 136 экземпляров — в среднем 856 машин в месяц. Для сравнения, за тот же период BMW 3-Series нашла 14 137 покупателей, BMW 4-Series — 23 369, а даже не столь популярный в США Mercedes-Benz C-Class разошёлся тиражом 13 674 единицы.

Не только техника, но и имидж

Аналитики сходятся во мнении, что дело не в недостатках самого автомобиля.

"Проблема в слабой узнаваемости бренда и стойкой приверженности премиум-покупателей к немецким маркам", — считают эксперты.

При этом G70 способен предложить больше за меньшие деньги: расширенную гарантию, современное оснащение и повадки спортивного седана, сопоставимые с лидерами сегмента.

