Вы даже не подозреваете, как легко убить свой генератор

О генераторе в автомобиле многие водители вспоминают лишь тогда, когда он ломается. Между тем, эта деталь выполняет важную функцию, и ее выход из строя может стать неприятным сюрпризом. Эксперты выделили три распространенные ошибки, которые допускают многие владельцы автомобилей, ускоряя износ генератора, даже на новых машинах.

Первой ошибкой является установка большого количества дополнительных электроустройств. Многие автовладельцы не задумываются об этом, добавляя в автомобиль мощные аудиосистемы, сабвуферы и другие аксессуары. Дело в том, что производители проектируют генератор с учетом определенной нагрузки, и ее превышение негативно сказывается на работе устройства.

Второй важный момент - это состояние аккумулятора. Если за ним не следить, генератор также может быстро выйти из строя. Особенно опасно, если в аккумуляторе произойдет короткое замыкание одной из банок - это приведет к более быстрому разряду и повышенному износу генератора.

Третья ошибка связана с частыми поездками по глубоким лужам на высокой скорости. Из-за особенностей расположения генератора вода может попасть внутрь устройства и повредить его. Также стоит быть осторожным при мойке моторного отсека - избыточная влага может привести к поломке генератора.

Фото:commons.m.wikimedia.org/ генератор от Toyota Corolla образца 1998 года выпуска (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)