Tesla против Китая: кто быстрее превратит автомобиль в суперкомпьютер на колёсах

Ещё недавно умные автомобили ассоциировались с простыми опциями вроде выхода в интернет или голосового поиска. Сегодня же на первый план выходит генеративный искусственный интеллект, превращающий машину в полноценного цифрового помощника. ИИ теперь отвечает не только за комфорт, но и за безопасность, а автопроизводители всё активнее создают собственные экосистемы, чтобы удержать внимание водителя и сделать каждую поездку максимально персонализированной.

Tesla: суперкомпьютер на колёсах и ставка на LLM

Tesla традиционно выделяется на фоне конкурентов. Их система Full Self-Driving Computer — это уже не просто ассистент, а полноценный мозговой центр с нейросетью Occupancy Network, которая умеет анализировать окружающее пространство и предугадывать действия других участников движения.

Этим летом компания представила обновление 2025.26, где главной новинкой стал чат-бот Grok от xAI. Однако пока он скорее имиджевая опция, чем реальное улучшение: Grok не управляет функциями автомобиля, а работает как собеседник. Куда интереснее китайская версия голосового помощника Hello, Tesla, созданная совместно с DeepSeek и ByteDance. В отличие от Grok, он должен напрямую управлять мультимедиа, климатом и навигацией, но пока представлен лишь как демонстрация.

Китай: локальные гиганты и своя экосистема

В Поднебесной ИИ уже становится обязательным элементом для автопроизводителей. Volvo на местном рынке сотрудничает с Baidu, интегрируя модель ERNIE в свои автомобили. Li Auto использует собственные разработки для автономного вождения, а их система AD Max обучается подстраиваться под стиль водителя и даже прогнозировать его решения. Такой подход делает управление максимально приближённым к навыкам профессионалов.

Европа: ИИ как символ премиальности

Европейские бренды используют генеративный ИИ, чтобы подчеркнуть статус и комфорт. Mercedes-Benz внедрил систему MBUX Virtual Assistant, которая предугадывает желания водителя. BMW в новых моделях делает акцент на иммерсивный опыт: голосовой ассистент управляет целым "кинотеатром на колёсах". Volkswagen выбрал более массовый путь — в ID.7 встроен ChatGPT, который позволяет общаться с автомобилем естественным языком. Lotus же сделал ставку на мощнейший чип NVIDIA Orin, обрабатывающий данные с десятков сенсоров для автономного вождения и оптимизации энергопотребления.

Корея: безопасность прежде всего

Hyundai и Kia ориентируются на предиктивный анализ. Их системы умеют предугадывать манёвры соседних машин и корректировать дистанцию заранее. Дополнительно используется инфракрасная камера для контроля за состоянием водителя: при признаках усталости или невнимательности авто автоматически начинает снижать скорость.

Россия: первые шаги с GigaChat и "Алисой"

Отечественный рынок тоже подключается к гонке. Новый кроссовер Lada Azimut получит мультимедийную систему с GigaChat от Сбера. Она объединит голосовое управление функциями машины, карты 2ГИС, музыку, оплату топлива и доступ к сервисам через Сбер ID. Параллельно Яндекс внедряет "Алису" в автомобили разных брендов, позволяя управлять климатом и навигацией в режиме реального времени.

Новый рубеж — экосистемы

Тренд очевиден: будущее автопрома всё меньше связано с мощностью двигателя и всё больше — с интеллектуальными сервисами. В центре внимания теперь большие языковые модели и компьютерное зрение. Автомобиль постепенно превращается в узел персонализированной цифровой экосистемы, где ключевую роль играют партнёрства между автоконцернами и технологическими гигантами.