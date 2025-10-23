Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зрители в кино
Зрители в кино
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:59

"Друзья" проиграли "Губке Бобу": кого зумеры поставили в топ-25 любимых фильмов и сериалов

Исследование Калифорнийского университета: почти половина поколения Z выбирает анимацию вместо игрового кино

Исследования все чаще подтверждают: поколение Z меняет правила игры в мире кино и сериалов. Для современных подростков и молодых взрослых границы между "мультфильмом" и "фильмом" давно стерлись — анимация для них стала не просто жанром, а способом самовыражения и отражения эмоций.

По данным Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, почти половина зумеров (48,5%) предпочитают анимацию игровому кино. Эти данные, опубликованные изданием Variety, стали наглядным подтверждением того, что вкус новой аудитории требует новых форматов и сюжетов.

Что важно молодым зрителям

Для поколения, выросшего в эпоху интернета и коротких видео, сюжет должен быть не только динамичным, но и близким по духу. Каждый третий участник исследования (32%) признался, что хочет видеть истории, с которыми можно себя соотнести. Это говорит о важности эмоциональной идентификации — зритель ищет не просто героев, а отражение собственных чувств, страхов и мечтаний.

Зумеры меньше тянутся к масштабным фэнтези-сюжетам с вымышленными мирами и эпическими битвами. Гораздо больше их привлекают реалистичные истории о дружбе, взрослении и поиске себя.

"Хочу видеть больше контента, где главные отношения — это дружба", — отметили 59,7% опрошенных.

Анимация как зеркало поколения

Анимация для поколения Z — это не детство, а язык, на котором можно говорить о серьезных вещах. Именно в мультипликации зумеры видят гибкость и эмоциональную честность. Мультсериалы позволяют передавать сложные темы — от психического здоровья до самоидентичности — в визуально выразительной и понятной форме.

Символично, что среди любимых проектов молодёжи оказались не только классические мультфильмы вроде "Губки Боба" или "Тома и Джерри", но и современные хиты вроде "Рика и Морти" и "Наруто".

Что смотрят зумеры: топ-25 фаворитов

Исследователи составили рейтинг самых популярных фильмов и сериалов среди поколения Z. В списке удивительно соседствуют анимация и драма, фэнтези и криминальные триллеры — отражая широту вкусов аудитории.

  1. Очень странные дела

  2. Уэнсдэй

  3. Губка Боб Квадратные Штаны

  4. Человек-паук

  5. Гриффины

  6. Дневники вампира

  7. Этим летом я стала красивой

  8. Во все тяжкие

  9. Кей-поп-охотницы на демонов

  10. Сверхъестественное

  11. Декстер

  12. Супермен

  13. Игра в кальмара

  14. Ходячие мертвецы

  15. Том и Джерри

  16. Друзья

  17. Джинни и Джорджия

  18. Новичок

  19. Семья черной мафии

  20. Рик и Морти

  21. Игра престолов

  22. Наруто

  23. Парк Юрского периода

  24. Закусочная Боба

  25. Коралина в стране кошмаров

Сравнение: анимация против игрового кино

Параметр Анимация Игровое кино
Эмоциональная выразительность Высокая: метафоры, визуальные символы Зависит от актерской игры
Свобода самовыражения Не ограничена реальностью Требует реалистичных декораций
Актуальные темы Психология, идентичность, дружба Социальные и политические конфликты
Формат восприятия Яркий, визуально насыщенный Более традиционный
Возраст аудитории От детей до взрослых Преимущественно взрослые

Как создается контент для зумеров

Платформы вроде Netflix, Disney+ и Crunchyroll уже перестроили свои стратегии. Они вкладываются в гибридные форматы, где анимация соседствует с живыми актерами. Популярность таких проектов, как Spider-Man: Across the Spider-Verse или Аркейн, показала, что визуальные эксперименты — это не риск, а путь к успеху.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка копировать старые формулы голливудских хитов.
    Последствие: зритель теряет интерес, не видя себя на экране.
    Альтернатива: создание проектов, где в центре — реальные эмоции, дружба, самоирония.

  • Ошибка: считать анимацию исключительно детским жанром.
    Последствие: упущение огромной аудитории молодых взрослых.
    Альтернатива: выпуск психологически зрелых мультсериалов (Bojack Horseman, Blue Eye Samurai).

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать анимацию, подходящую взрослой аудитории?
Смотрите сериалы с глубокой драматургией и символизмом — Аркейн, Love, Death & Robots, Bojack Horseman.

Почему зумеры ценят истории о дружбе?
Потому что в эпоху цифровых контактов именно дружба становится реальной опорой и способом самоидентификации.

Какие платформы чаще выпускают анимацию для взрослых?
Netflix, Adult Swim, HBO Max и Crunchyroll — лидеры по количеству экспериментальных проектов.

Мифы и правда

  • Миф: анимация — это развлечение для детей.
    Правда: современные мультсериалы обсуждают взрослые темы: ментальное здоровье, одиночество, поиск себя.

  • Миф: зумеры не смотрят длинные форматы.
    Правда: они требуют динамичного повествования и смысловой глубины.

  • Миф: интерес к анимации — временная мода.
    Правда: это устойчивая тенденция, связанная с изменением культурных кодов.

Исторический контекст

Интерес к анимации как "взрослому" искусству возник ещё в 1990-х с выходом The Simpsons и South Park. Но именно в 2020-х этот тренд стал мейнстримом, когда молодое поколение сделало ставку на искренность, самоиронию и визуальное разнообразие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отношения между принцами Гарри и Уильямом остаются напряжёнными сегодня в 13:03
Даже королевские братья ссорятся: почему отношения Гарри и Уильяма достигли критической точки

Напряжение между принцами Гарри и Уильямом достигло предела, а будущее их отношений остаётся под вопросом из-за накопившихся обид и разногласий.

Читать полностью » Пи Дидди может получить помилование от Дональда Трампа и выйти из тюрьмы сегодня в 12:52
Четыре года под угрозой: почему судьба Пи Дидди зависит от политической игры

Возможное помилование Пи Дидди от Трампа вновь вернуло внимание к делу рэпера и вызвало бурные дискуссии в обществе и политике.

Читать полностью » Лиззо обвинена в нарушении авторских прав — Rolling Stone сегодня в 11:49
Скандал рвёт строчки: Лиззо может ответить перед судом за новый трек

Лиззо вновь оказалась в центре юридического скандала: спор о правах на новую песню поднимает вопросы о границах творчества и упоминаниях известных лиц.

Читать полностью » Лили Аллен отметила, что пластика помогла восстановить пропорции фигуры — журнал Perfect сегодня в 9:49
Тяжёлые решения тела: Лили Аллен объяснила, зачем решилась на пластику груди после похудения

Лили Аллен откровенно рассказала о пластике груди, разводе и семейных ценностях, открывая читателям свои переживания и внутренние мотивы.

Читать полностью » Дакота Джонсон дебютирует как режиссёр с фильмом сегодня в 8:44
От "50 оттенков" к режиссёрскому креслу: Дакота Джонсон обещает трогательную и музыкально яркую историю

Дакота Джонсон впервые попробует себя в роли режиссёра, создавая фильм о взрослении и самостоятельности молодой женщины с аутизмом.

Читать полностью » Дочь Алека Болдуина рассказала о чувстве одиночества в детстве и влиянии развода родителей сегодня в 7:39
Одинокий трон Голливуда: что пережила дочь Алека Болдуина в детстве

Айрленд Болдуин рассказала о своем одиночном детстве и том, как смогла освободиться от эмоционального груза, формируя собственную модель семьи.

Читать полностью » Актер Кристиан Бейл назвал сегодня в 6:33
Темный рыцарь в мире магии: какой фильм Кристиан Бейл советует смотреть детям

Кристиан Бейл неожиданно советует детям смотреть "Ходячий замок" — аниме, полное магии, приключений и важных жизненных уроков.

Читать полностью » Редкая карточка Майкла Джордана 1986 года с автографом ушла с молотка за 2,7 млн долларов сегодня в 5:25
Шок на аукционе: фанаты не поверили, что подпись Майкла Джордана стоит как дом

Редкая коллекционная карточка Майкла Джордана ушла с молотка за рекордную сумму, подтверждая ценность автографов и уникальность спортивных артефактов.

Читать полностью »

Новости
Дом
Учёные: на кухонной губке живёт больше бактерий, чем на сиденье унитаза
Спорт и фитнес
Эксперт: после 40 лет избавиться от абдоминального жира можно только при регулярных тренировках
Питомцы
Ветеринар Мазурова объяснила, почему мелкие породы собак тяжелее переносят осеннюю сырость
ПФО
В Пензенской области частные районы остаются без мобильного интернета — Изосимов
Авто и мото
Руководитель СТО Николаев: при бережном обращении ремень ГРМ способен ходить и 150 тысяч км
Садоводство
Агроном Людмила Шубина рассказала, какие растения можно вырастить зимой на подоконнике
Авто и мото
Моторист Беляев: российские масла не уступают дорогим брендам по качеству
Наука
Археолог Негрете: в горах Герреро обнаружен древний город Пасо-Темпрано возрастом 1200 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet