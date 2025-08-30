Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Здание правительства России
Здание правительства России
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:37

В России обозначили кандидата на должность генерального прокурора страны

Полпред СЗФО Александр Гуцан представлен Путиным к назначению на пост генпрокурора РФ

Президент России Владимир Путин официально предложил кандидатуру полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации. Соответствующее представление направлено в Совет Федерации для рассмотрения и утверждения.

Решение о выдвижении Гуцана, возглавляющего аппарат полпреда в СЗФО с 2018 года, было принято по итогам серии консультаций. Кандидат обладает extensive опытом в правоохранительной системе: начинал карьеру в прокуратуре Ленинграда, занимал должности заместителя руководителя Федеральной службы судебных приставов и заместителя генерального прокурора.

Образовательный и профессиональный путь Гуцана связан с ленинградской юридической школой — он является выпускником юридического факультета ЛГУ вместе с бывшим президентом Дмитрием Медведевым и действующим губернатором Карелии Артуром Парфенчиковым. Коллеги характеризуют его как принципиального, решительного и ответственного специалиста.

Назначение требует обязательного утверждения Советом Федерации в соответствии с конституционными процедурами. В случае подтверждения полномочий, Гуцан сменит на посту генерального прокурора Игоря Краснова, занимавшего эту должность с 2020 года.

