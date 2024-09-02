Генерал Муминджанов имеет недвижимость в Воронеже на 120 млн рублей, её законность не установлена

У генерала Валерия Муминджанова нашли недвижимости в Воронеже на 120 млн рублей

Следственный комитет установил, что генерал-майор Валерий Муминджанов и его семья владеют значительным количеством объектов недвижимости в Москве и Воронеже, общая стоимость которых превышает 120 миллионов рублей. Сейчас правоохранительные органы проверяют законность приобретения этого имущества.

2 сентября Следственный комитет сообщил о задержании Валерия Муминджанова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, занимая должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны, Муминджанов за вознаграждение в размере более 20 миллионов рублей способствовал заключению контрактов с коммерческими компаниями на поставку обмундирования общей стоимостью свыше 1,5 миллиарда рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере, максимальное наказание по которой — 15 лет лишения свободы. В отношении Муминджанова решается вопрос о мере пресечения.

Telegram-канал Shot сообщил, что у Валерия Муминджанова есть квартира площадью 54 квадратных метра в военном городке в Воронеже. Кроме того, он владеет автомобилем Land Rover Freelander, примерная стоимость которых составляет около 10 миллионов рублей. Ранее Муминджанов занимал должность начальника вещевой службы в Воронеже.

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