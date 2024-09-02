За особо крупную взятку особое наказание: до 15 лет грозит Генерал-майору Валерию Муминджанову

Генерал-майору Валерию Муминджанову грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Следственный комитет России ранее сообщил о задержании Муминджанова в рамках уголовного дела, связанного с получением 20 миллионов рублей. По версии следствия, генерал-майор помогал заключать контракты с коммерческими структурами на поставку военной формы, включая зону проведения специальной военной операции.
Согласно статье, по которой возбуждено уголовное дело против Муминджанова, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ранее по подозрению в мошенничестве был задержан бывший заместитель министра обороны Павел Попов. По данным Следственного комитета Российской Федерации, в период с 2021 по 2024 год, занимая должность ответственного за развитие и функционирование парка "Патриот", он незаконно обогащался, действуя в сговоре с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым.
Следствие уже привлекло их к уголовной ответственности. Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф в размере, в 80-100 раз превышающем размер взятки.
В рамках расследования также будет проверена законность приобретённого Муминджановым имущества, в том числе имущества, оформленного на родственников. Следствие может наложить арест на это имущество, а в дальнейшем потребовать его конфискации.
Фото: Wikimedia Commons/ Игорь Зарембо (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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