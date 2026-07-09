Родословная за миллионы может оказаться подделкой: эти признаки выдают обман

Любые выводы исследователя родословной без документального подтверждения не имеют ценности, отметил руководитель проекта "Ваше родословие", кандидат исторических наук Михаил Гершзон. Как распознать недобросовестных исполнителей и убедиться в подлинности семейной истории, эксперт рассказал NewsInfo.

Ранее сообщалось, что россияне все чаще заказывают построение генеалогического древа в специализированных компаниях. Услуги профессионалов стоят дорого, цена полноценного исследования доходит до двух с половиной миллионов рублей, а ожидание результатов растягивается на годы. Зачастую вместо реальных исследований клиенты получали подложные родословные.

Специалист подчеркнул, что заказчик должен опираться на два ключевых критерия проверки качества работы по построению родословной.

"В обязательном порядке должны прилагаться копии найденных документов. Это гарантия подлинности, сканы, фотокопии либо ксерокопии. Обязательно должны быть ссылки на архивные документы в формате ГОСТ, как это принято в любых исторических исследованиях. Ссылка на архив, фонд, опись, дело и лист, на котором имеется запись о предке", — отметил Гершзон.

Эксперты предупреждают, что в погоне за быстрыми результатами или экономией средств риск столкнуться с подтасовкой фактов возрастает. Генетические особенности человека иногда требуют тщательного анализа ДНК, поэтому непрофессиональный подход к изучению корней может обернуться серьезными заблуждениями.

Гершзон добавил, что подделать рукописные документы прошлых веков достаточно сложно, особенно если речь идет о XVII-XVIII столетиях, где нормы правописания отличались от современных. Однако даже наличие ссылок не гарантирует, что в родословной указаны нужные люди. Попытки самостоятельно проверить данные в архивах также не всегда эффективны из-за сложности поиска.

"Подводных камней достаточно много. Если человек несведущий, будут расходы. На поездку в регион, на гостиницу, на бензин. Человеку еще нужно еще обладать усидчивостью определенной для работы в архиве", — пояснил эксперт.

По мнению специалиста, в настоящее время не существует сервисов, способных автоматически проверить достоверность составленной родословной. При выявлении хотя бы одного ложного факта всю цепочку поиска можно считать недостоверной.

Изучение архивных данных — это кропотливый труд, подобный тому, как ученые исследуют искажения в биографиях исторических личностей. Иногда даже археологические находки могут пролить свет на детали быта предков лучше, чем сомнительный отчет, а для подтверждения биологического родства эксперты рекомендуют обращать внимание на значимые генетические признаки, которые невозможно подделать в документах.

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