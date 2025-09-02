После инфаркта не осталось шрамов: секретное оружие кардиологов удивило даже скептиков

Учёные из Университета Дьюка (США) впервые успешно применили генную терапию для восстановления сердца у приматов после инфаркта. Это открытие, опубликованное в журнале Circulation Research, стало серьёзным шагом к созданию новых методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний у людей.

Почему инфаркт так опасен

Каждый год только в США более 800 тысяч человек переносят сердечный приступ. Даже при успешной терапии сердце редко восстанавливается полностью: повреждённые кардиомиоциты почти не регенерируют, и со временем у пациента развивается сердечная недостаточность или аритмия. Современные методы лечения могут лишь замедлить ухудшение состояния, но не вернуть сердцу утраченную силу.

Суть нового метода

Команда биоинженеров под руководством профессора Ненада Бурсака создала терапию, которая помогает сердцу не только восстанавливаться, но и работать синхронно. Учёные использовали гены бактериального происхождения, кодирующие особый натриевый канал. Благодаря ему сердце лучше сокращается и правильно проводит электрические импульсы, что нормализует ритм.

"Этот подход улучшил как электрическую, так и механическую функцию повреждённой сердечной ткани, что добавляет преимуществ по сравнению с другими методами", — отметил Бурсак.

Эксперименты на тканях и приматах

Сначала исследователи протестировали терапию на лабораторных культурах клеток сердца человека, и результаты оказались многообещающими. Следующий этап прошёл на обезьянах-макаках, у которых искусственно вызвали повреждения сердца, имитирующие инфаркт.

Уже через несколько недель после введения терапии работа сердца значительно улучшилась: усилилась перекачка крови, снизился риск аритмий, а сердечная ткань стала функционировать более слаженно.

Как доставляют гены

Особенностью метода стало использование вирусов, признанных безопасными для клинического применения. Они доставляли гены строго в повреждённые участки сердца. При этом побочных эффектов зафиксировано не было.

"Доза, которую мы применили, в 100 раз меньше клинически одобренной, и её можно вводить через катетер, без открытой операции на сердце. Это делает метод потенциально безопасным и удобным для будущих пациентов", — пояснил постдокторант Тяньюй Ву.

Перспективы для медицины

Генная терапия активно развивается: одни методы направлены на редкие наследственные болезни сердца, другие — на стимуляцию регенерации тканей. Но работа учёных из Дьюка стала первым успешным примером применения такого подхода на модели инфаркта у приматов.

Метод особенно перспективен при инфаркте и фиброзе: он одновременно укрепляет сердечную мышцу и снижает вероятность смертельно опасных аритмий. Сейчас команда проводит опыты на свиньях — важном этапе перед клиническими испытаниями на людях. После их завершения можно будет подавать заявку в FDA для начала исследований на пациентах.

Три интересных факта