Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Альфа-самец шимпанзе в джунглях
Альфа-самец шимпанзе в джунглях
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:44

После инфаркта не осталось шрамов: секретное оружие кардиологов удивило даже скептиков

Учёные восстановили сердце приматов после инфаркта с помощью генной терапии

Учёные из Университета Дьюка (США) впервые успешно применили генную терапию для восстановления сердца у приматов после инфаркта. Это открытие, опубликованное в журнале Circulation Research, стало серьёзным шагом к созданию новых методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний у людей.

Почему инфаркт так опасен

Каждый год только в США более 800 тысяч человек переносят сердечный приступ. Даже при успешной терапии сердце редко восстанавливается полностью: повреждённые кардиомиоциты почти не регенерируют, и со временем у пациента развивается сердечная недостаточность или аритмия. Современные методы лечения могут лишь замедлить ухудшение состояния, но не вернуть сердцу утраченную силу.

Суть нового метода

Команда биоинженеров под руководством профессора Ненада Бурсака создала терапию, которая помогает сердцу не только восстанавливаться, но и работать синхронно. Учёные использовали гены бактериального происхождения, кодирующие особый натриевый канал. Благодаря ему сердце лучше сокращается и правильно проводит электрические импульсы, что нормализует ритм.

"Этот подход улучшил как электрическую, так и механическую функцию повреждённой сердечной ткани, что добавляет преимуществ по сравнению с другими методами", — отметил Бурсак.

Эксперименты на тканях и приматах

Сначала исследователи протестировали терапию на лабораторных культурах клеток сердца человека, и результаты оказались многообещающими. Следующий этап прошёл на обезьянах-макаках, у которых искусственно вызвали повреждения сердца, имитирующие инфаркт.

Уже через несколько недель после введения терапии работа сердца значительно улучшилась: усилилась перекачка крови, снизился риск аритмий, а сердечная ткань стала функционировать более слаженно.

Как доставляют гены

Особенностью метода стало использование вирусов, признанных безопасными для клинического применения. Они доставляли гены строго в повреждённые участки сердца. При этом побочных эффектов зафиксировано не было.

"Доза, которую мы применили, в 100 раз меньше клинически одобренной, и её можно вводить через катетер, без открытой операции на сердце. Это делает метод потенциально безопасным и удобным для будущих пациентов", — пояснил постдокторант Тяньюй Ву.

Перспективы для медицины

Генная терапия активно развивается: одни методы направлены на редкие наследственные болезни сердца, другие — на стимуляцию регенерации тканей. Но работа учёных из Дьюка стала первым успешным примером применения такого подхода на модели инфаркта у приматов.

Метод особенно перспективен при инфаркте и фиброзе: он одновременно укрепляет сердечную мышцу и снижает вероятность смертельно опасных аритмий. Сейчас команда проводит опыты на свиньях — важном этапе перед клиническими испытаниями на людях. После их завершения можно будет подавать заявку в FDA для начала исследований на пациентах.

Три интересных факта

  1. Сердце взрослого человека теряет способность к регенерации уже в первые недели после рождения: обновляется лишь около 1 % клеток в год.
  2. Впервые идея использования генной терапии для сердца появилась в 1990-х, но только сейчас появились безопасные технологии доставки генов.
  3. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые болезни остаются главной причиной смертности в мире — они уносят более 17 миллионов жизней ежегодно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Имперский колледж Лондона: Марс сохранил магматические океаны в виде обломков в мантии сегодня в 6:26

Каменный хаос под поверхностью: три удивительных факта о древних ударах, перекроивших Марс

Учёные выяснили, что мантия Марса сохранила следы столкновений возрастом 4,5 млрд лет. Данные зонда InSight показали фрактальные структуры, подтвердив: планета — уникальная «капсула времени» ранней Солнечной системы.

Читать полностью » Музыкальная фраза против гипертонии — данные исследования ESC представят в 2025 сегодня в 5:26

Музыка против гипертонии: секрет, который скрывается в каждом музыкальном такте — находка учёных шокирует

На ESC Congress 2025 представят революционные данные: предсказуемые музыкальные фразы синхронизируют артериальное давление и снижают стресс на 20%. Исследование 92 пациентов доказывает — ключевую роль играет громкость, а не темп.

Читать полностью » Учёные Калифорнийского университета создали карту развития яичников обезьян сегодня в 4:29

Нашли два гена, которые решают судьбу яйцеклеток — и это может объяснить бесплодие

Учёные впервые составили карту формирования овариального резерва, что поможет понять причины бесплодия и таких заболеваний, как СПКЯ.

Читать полностью » Университет Бикокка: новая теория объяснила высоту Гималаев через мантийный каркас сегодня в 3:16

Гималаи держатся на загадке, о которой молчали сто лет — новое открытие переворачивает всё

Новое исследование поставило под сомнение вековую теорию о том, что удерживает Гималаи. Учёные нашли неожиданное объяснение их высоте и прочности.

Читать полностью » Исследование IEEE: искусственный интеллект может демонстрировать признаки психических расстройств сегодня в 2:16

32 психических расстройства у машин: классификация ИИ, от которой холодеет в груди

Учёные представили новую концепцию Psychopathia Machinalis — классификацию «машинных психозов», которые угрожают будущему ИИ и нашей безопасности.

Читать полностью » Кукурузная Луна взойдёт 7 сентября: NASA и Time and Date сообщили о фазе полнолуния сегодня в 1:16

7 сентября Луна изменит цвет и размер: фото будут впечатлять даже скептиков

Последнее летнее полнолуние станет Кукурузной Луной и принесёт зрелищное затмение. Узнайте, где его можно увидеть и когда ждать редкое явление.

Читать полностью » Археологи Университета Сан-Маркоса обнаружили в Перу захоронение с жертвами ритуалов сегодня в 0:27

Более 2000 лет назад в Андах проходили ритуалы — находка археологов ошеломила

В Перу археологи нашли захоронения с жертвами возрастом 2300 лет. Ученые уверены: странные позы тел и следы насилия указывают на ритуалы.

Читать полностью » Прививка от опоясывающего лишая снижает риск инфаркта на 18% — результаты исследования вчера в 23:56

Сердце под защитой от неожиданного врага — как связаны лишай и инфаркт

Международные ученые обнаружили, что вакцинация против опоясывающего лишая снижает риск сердечно-сосудистых осложнений, открывая новые возможности для профилактики инфаркта и инсульта.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Новый роман Виктора Пелевина "A Sinistra" выйдет 18 сентября
Спорт и фитнес

Почему пот может пахнуть аммиаком при тренировках — объяснил физиотерапевт Джейкоб ВанДенМеерендонк
Авто и мото

Эксперт Роман Тимашов назвал главные причины возгорания машин
Дом

Нейропсихолог Валентина Паевская рассказала, как правильно организовать рабочее место школьника
Еда

Куриный салат с фасолью готовят за 25 минут — рецепт от кулинарного эксперта
Еда

Гаспачо признан одним из самых популярных летних блюд в мире
Туризм

Росаккредитация: более 6 тысяч гостиниц приостановили работу из-за отсутствия классификации
Питомцы

Ветеринары объяснили, как вернуть аппетит кошкам к сухому корму
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet