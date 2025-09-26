Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Опубликована сегодня в 22:48

Миллионы лет назад мы потеряли этот ген, а теперь он может избавить от боли в суставах

CRISPR-терапия показала эффективность в борьбе с подагрой на клеточном уровне

Учёные из Университета штата Джорджия провели необычный эксперимент: с помощью технологии CRISPR они "включили" древний ген, утраченный предками человека миллионы лет назад. Оказалось, что активация этого гена позволяет снизить уровень мочевой кислоты и может стать новым способом лечения подагры.

Почему это важно

Подагра — распространённый тип артрита, которым страдает примерно каждый 25-й человек в мире. Болезнь развивается из-за накопления мочевой кислоты: её кристаллы повреждают суставы, вызывая боль и воспаление.

Существующие препараты помогают контролировать уровень кислоты, но они не идеальны:

  • действуют не у всех пациентов,

  • требуют постоянного приёма,

  • могут вызывать тяжёлые побочные эффекты, включая иммунные реакции.

Поэтому врачи ищут альтернативы.

Потерянный ген и его возвращение

У большинства млекопитающих есть активный ген фермента уриказы. Он расщепляет мочевую кислоту и защищает от подагры. Но у человека и других приматов этот ген миллионы лет назад перестал работать. Учёные предполагают, что эволюция сохранила мутации, потому что высокий уровень мочевой кислоты помогал накапливать жир из фруктозы и, возможно, поддерживал рост мозга.

Теперь исследователи восстановили древнюю форму гена уриказы, используя методы молекулярной эволюции: они сравнили геномы разных животных, реконструировали утраченную последовательность и вставили её в клетки печени человека, выращенные в лаборатории.

Результат оказался впечатляющим:

  • уровень мочевой кислоты снизился,

  • уменьшилось накопление жира, связанное с фруктозой.

Сравнение методов лечения

Метод Преимущества Недостатки
Препараты для снижения мочевой кислоты Доступны, хорошо изучены Побочные эффекты, низкая приверженность лечению
Инъекции уриказы (например, Krystexxa) Быстро снижают кислоту Риск иммунных реакций, требуют клинического контроля
Генная терапия с древним геном Потенциально долгосрочный эффект, минимальные иммунные риски Пока в стадии лабораторных исследований

Что говорят специалисты

"Человеческие клетки всё ещё знают, что делать с этим белком", — пояснил Эрик Гоше, генетик и соавтор работы.

"Лечение, основанное на редактировании генов, может стать безлекарственной, радикальной терапией", — отметил ревматолог Чэнь Се из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Следующие шаги

Пока исследования ограничились клеточными моделями.

На очереди:

  1. испытания на лабораторных мышах,

  2. отработка доставки CRISPR-компонентов с помощью наночастиц,

  3. проверка эффективности и безопасности на животных.

Если технология подтвердит свою работоспособность, она может стать долгосрочной альтернативой ежедневным таблеткам и уколам.

А что если…

А что если стратегия "возвращения древних генов" окажется применимой и для других болезней? Тогда медицина получит целый арсенал новых инструментов, созданных эволюцией задолго до появления человека.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Возможность долговременного эффекта На раннем этапе исследований
Минимизация иммунных реакций Неизвестна безопасность для человека
Подход объединяет эволюцию и медицину Долгий путь до клинических испытаний

FAQ

Почему у человека нет уриказы?
Из-за древних мутаций ген перестал работать, но это могло дать эволюционные преимущества.

Можно ли уже лечить подагру таким способом?
Нет, исследования пока проводились только на клетках.

Чем этот метод отличается от обычных лекарств?
Он не просто снижает кислоту искусственно, а возвращает организму собственный фермент.

Мифы и правда

  • Миф: подагра — болезнь современности.
    Правда: она существовала у людей с древнейших времён, но у животных почти не встречается.

  • Миф: редактирование генов опаснее лекарств.
    Правда: при правильной доставке оно может быть даже безопаснее, минимизируя иммунные реакции.

  • Миф: древние гены невозможно восстановить.
    Правда: современные технологии позволяют "воскрешать" их по данным геномики.

3 факта

  1. Подагра встречается примерно у 4% населения Земли.

  2. В эксперименте использовали печёночные сфероиды - мини-органы, имитирующие печень.

  3. Введение древнего гена снизило и мочевую кислоту, и накопление жира от фруктозы.

Исторический контекст

Миллионы лет назад: предки человека теряют функцию уриказы.

XX век: лекарства помогают контролировать подагру, но не решают проблему полностью.

XXI век: CRISPR даёт шанс вернуть утраченный ген и кардинально изменить терапию.

