Плезиозавр в музее
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:38

Оживление вымерших ДНК: как музейные экспонаты становятся оружием против экологического кризиса

Учёные раскрыли генетические методы борьбы с исчезновением 70% видов животных

Технологии редактирования генов, такие как CRISPR и другие современные методы, все активнее внедряются в области сельского хозяйства и проектов по восстановлению исчезнувших видов.

Эти инновационные подходы обладают потенциалом кардинально изменить методы сохранения биоразнообразия, предоставляя новые инструменты для борьбы с угрозами, нависающими над многими видами животных и растений. Важность этих технологий подчеркивается в недавнем исследовании международной группы ученых, опубликованном в престижном журнале Nature Reviews Biodiversity.

Анализ перспектив и этических аспектов

В статье под названием "Генная инженерия в сохранении и восстановлении биоразнообразия" эксперты из Университета Восточной Англии, компании Colossal Biosciences и других ведущих научных организаций рассматривают возможности, проблемы и моральные дилеммы, связанные с применением генной инженерии для охраны природы.

По словам профессора Кока ван Остерхаута из Университета Восточной Англии, современная экологическая ситуация — одна из самых критичных за всю историю планеты. Он отмечает, что многие виды уже потеряли значительную часть своего генетического разнообразия, что снижает их шансы на адаптацию к быстро меняющимся условиям.

Традиционные методы сохранения видов, такие как разведение в неволе или защита природных местообитаний, дают положительные результаты по увеличению численности популяций. Однако они не решают проблему утраты генетического разнообразия — ключевого фактора для устойчивости видов.

В результате даже успешно восстановленные популяции остаются уязвимыми перед новыми угрозами: болезнями, изменением климата или паразитами. В качестве примера приводится розовый голубь — вид, численность которого вырос с 10 до 600 особей благодаря усилиям ученых на Маврикии. Но несмотря на это, генетический анализ показывает наличие у этого вида признаков "геномной эрозии", что ставит под угрозу его долгосрочное выживание.

Основные направления использования генной инженерии

Исследователи выделяют три ключевых направления применения редактирования генов для сохранения видов. Первое — восстановление утраченных генетических вариантов с помощью ДНК из музейных экспонатов или образцов древних образцов. Это позволяет вернуть в популяцию важные гены, которые исчезли из-за длительной изоляции или малочисленности.

Второе направление — введение генов устойчивости к болезням или экстремальным климатическим условиям от родственных видов или близкородственных популяций. Такой подход помогает повысить шансы выживания уязвимых видов при столкновении с новыми экологическими вызовами.

Третье — устранение вредных мутаций, накопившихся в малых популяциях вследствие генетической дрейфа или инбридинга. Это может значительно повысить жизнеспособность и репродуктивную способность видов на грани исчезновения.

Этические вопросы и осторожность применения

Авторы исследования подчеркивают необходимость аккуратного подхода к внедрению генной инженерии в природные экосистемы. Они считают важным проводить мелкомасштабные эксперименты и тщательно отслеживать долгосрочные последствия таких вмешательств. Доктор Бет Шапиро из Colossal Biosciences отмечает, что генная инженерия — это мощный инструмент, но она не должна становиться универсальным решением всех проблем сохранения биоразнообразия.

По ее словам, эти технологии должны использоваться как дополнение к традиционным методам охраны природы: защите природных территорий и развитию программ по разведению в неволе. Важным аспектом является также соблюдение этических стандартов и получение согласия общества на проведение подобных экспериментов.

Интересные факты по теме

1. В 2020 году ученые впервые успешно использовали CRISPR для восстановления гена у редкого вида ящерицы на Галапагосских островах.
2. Исследования показывают, что около 70% всех известных видов животных находятся под угрозой исчезновения из-за утраты среды обитания и изменения климата.
3. В 2018 году команда ученых создала генетически модифицированную мышь-исследовательницу для изучения болезней человека — это пример использования генной инженерии для научных целей.

