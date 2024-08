Генерального директора "Охматдет" отстранили от работы

Генерального директора Киевской детской больницы "Охматдет" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что фонд "Охматдет - здоровое детство", собравший 378 миллионов гривен на восстановление медицинского учреждения, не собирается переводить средства на счет больницы. Министр уточнил, что Жовнира отстранен от своих обязанностей в связи с проверками, касающимися восстановления зданий медучреждения.

Ляшко также добавил, что факты, связанные с восстановлением больницы и действиями фонда, находятся под вниманием национальной полиции, и по данному делу было открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Вокруг восстановления детской больницы возник скандал, когда стало известно, что конкурс на проведение восстановительных работ выиграла компания с завышенными ценами на строительные услуги. Позже Министерство здравоохранения Украины объявило о проведении нового тендера и создании совета для контроля за процессом ремонта.

Проблемы коррупции в Украине, особенно в сфере обороны, регулярно обсуждаются в СМИ. Согласно опросу, опубликованному изданием "Украинская правда" в апреле, более половины украинцев считают коррупцию самой серьезной угрозой для развития страны. Исследование, проведенное агентством Info Sapiens по заказу Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), показало, что 86% экспертов в области антикоррупционной политики рассматривают коррупцию в высших органах власти как крайне серьезную проблему.

