Глава МАГАТЭ на пути к ЗАЭС: инспекция в зоне конфликта

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приступил к инспекционной поездке на Запорожскую атомную электростанцию.
Согласно сообщениям корреспондента РИА Новости, Гросси успешно преодолел линию разграничения в Запорожской области и продолжает движение в направлении АЭС.
Ранее глава МАГАТЭ провел серию встреч с украинскими официальными лицами, включая министра энергетики Германа Галущенко, главу Государственной инспекции ядерного регулирования Олега Корикова и руководителя "Энергоатома" Олега Котина.
В ближайшее время планируется встреча Гросси с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде.
Напомним, что Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности, расположена на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. С октября 2022 года станция находится под контролем России.
В настоящее время все шесть энергоблоков АЭС находятся в состоянии "холодного останова" и не производят электроэнергию.
Фото: commons. wikimedia. org/Leo211 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В Финляндии заявили о переломном моменте на Украине
Туомас Малинен, преподаватель Хельсинкского университета и специалист в области геополитики, в своём посте в соцсетях оценил серию отставок в украинском правительстве как весомый индикатор предстоящих кардинальных изменений.
Армения заявила о стремлении участвовать в саммите БРИКС
Мнацакан Сафарян, заместитель министра иностранных дел Армении, подтвердил стремление армянской стороны принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября.
Знакомый Бена Аффлека заявил, что актёр "сосредоточен на позитиве" после развода
Актёр Бен Аффлек чувствует себя хорошо после развода с певицей Дженнифер Лопес.
Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2
Российская телекоммуникационная компания Tele2 осуществила ребрендинг и поменяла название на t2. Об этом информировала организация на своём сайте.