Глава МАГАТЭ на пути к ЗАЭС: инспекция в зоне конфликта

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приступил к инспекционной поездке на Запорожскую атомную электростанцию.

Согласно сообщениям корреспондента РИА Новости, Гросси успешно преодолел линию разграничения в Запорожской области и продолжает движение в направлении АЭС.

Ранее глава МАГАТЭ провел серию встреч с украинскими официальными лицами, включая министра энергетики Германа Галущенко, главу Государственной инспекции ядерного регулирования Олега Корикова и руководителя "Энергоатома" Олега Котина.

В ближайшее время планируется встреча Гросси с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде.

Напомним, что Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности, расположена на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. С октября 2022 года станция находится под контролем России.

В настоящее время все шесть энергоблоков АЭС находятся в состоянии "холодного останова" и не производят электроэнергию.

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