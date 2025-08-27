Карточка вместо медали: как спортсменок проверяли на пол на Олимпиадах

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала о том, как во время карьеры проходила гендерные тесты. Её слова приводит "ВсеПроСпорт".

Два теста за карьеру

"У меня лично за время спортивной карьеры было две карточки, подтверждающие, что я женщина. Я дважды сдавала гендерный тест, то есть на двух Олимпиадах", — вспомнила Журова.

Спортсменкам выдавали специальные документы, в которых было указано, что у них отсутствуют мужские хромосомы.

"Я женщина дважды"

По словам Журовой, одного теста тогда было недостаточно.

"Меня проверяли второй раз, на следующей Олимпиаде. После двух тестов я шутила ещё, что я женщина дважды", — отметила депутат.

Новые правила и современные проверки

24 августа стало известно, что российских легкоатлеток начали проверять на гендерную принадлежность в соответствии с обновлёнными правилами Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Новые требования касаются не только россиянок, но и спортсменок из других стран.

Карьера Журовой

Светлана Журова стала олимпийской чемпионкой на Олимпиаде в Турине 2006 года, где выиграла золото на дистанции 500 метров. Помимо этого, она — чемпионка мира в спринтерском многоборье и на дистанции 500 метров. Всего спортсменка участвовала в четырёх Олимпиадах: 1994, 1998, 2002 и 2006 годов.