Олег Белов Опубликована сегодня в 14:32

Работали больше, получают меньше: почему мужчины на пенсии в проигрыше

В России объяснили, почему у женщин пенсии стали выше, чем у мужчин

В июле 2025 года размер пенсий у россиянок впервые с 2015-го оказался выше, чем у мужчин: 23 249 рублей против 23 028 рублей. По прогнозу сенатора Ольги Епифановой, эта тенденция сохранится и в 2026 году.

Почему так произошло
Член Совета Федерации объяснила разницу несколькими факторами:

  • женщины выходят на пенсию раньше, что влияет на структуру выплат,
  • всё больше мужчин уходит в сферу самозанятости, где нет обязательных пенсионных отчислений,
  • в итоге это напрямую отражается на размере их будущих пенсий.

"Лидерство женщин в размере пенсий на первый взгляд незначительное, однако стоит учитывать разницу в возрасте выхода на заслуженный отдых", — отметила Епифанова.

Гендерный разрыв в самозанятости
По словам сенатора, именно мужчины чаще выбирают самозанятость, и эта тенденция характерна для всех возрастных групп. Это объясняет, почему пенсионные выплаты у них растут медленнее.

