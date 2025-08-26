Работали больше, получают меньше: почему мужчины на пенсии в проигрыше

В июле 2025 года размер пенсий у россиянок впервые с 2015-го оказался выше, чем у мужчин: 23 249 рублей против 23 028 рублей. По прогнозу сенатора Ольги Епифановой, эта тенденция сохранится и в 2026 году.

Почему так произошло

Член Совета Федерации объяснила разницу несколькими факторами:

женщины выходят на пенсию раньше, что влияет на структуру выплат,

всё больше мужчин уходит в сферу самозанятости, где нет обязательных пенсионных отчислений,

в итоге это напрямую отражается на размере их будущих пенсий.

"Лидерство женщин в размере пенсий на первый взгляд незначительное, однако стоит учитывать разницу в возрасте выхода на заслуженный отдых", — отметила Епифанова.

Гендерный разрыв в самозанятости

По словам сенатора, именно мужчины чаще выбирают самозанятость, и эта тенденция характерна для всех возрастных групп. Это объясняет, почему пенсионные выплаты у них растут медленнее.