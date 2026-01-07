Пол учёного решал всё: почему в одних работах находили различия в памяти, а в других — нет

Споры о различиях в когнитивных способностях мужчин и женщин получили новое научное подтверждение. Крупное международное исследование показало, что в одной из ключевых сфер — вербальной памяти — женщины демонстрируют устойчивое преимущество, которое сохраняется на протяжении всей жизни. Об этом говорится в исследовании ученых Университета Бергена, посвященном анализу гендерных различий в памяти.

Масштаб и методология исследования

Ученые из Университета Бергена провели обширный метаанализ, охвативший данные более 350 тысяч участников. В работу были включены результаты множества научных публикаций, посвященных когнитивным функциям, с особым фокусом на способности к запоминанию и воспроизведению словесной информации.

Исследователи сопоставили данные разных возрастных групп и экспериментальных подходов, что позволило получить обобщенную картину без привязки к отдельным тестам или выборкам. Такой масштаб сделал выводы более устойчивыми и статистически надежными.

В чем именно проявляется преимущество женщин

Анализ показал, что женщины в среднем лучше справляются с задачами на запоминание и воспроизведение вербальной информации — слов, списков, текстовых фрагментов. Это преимущество оказалось статистически небольшим, однако оно проявлялось стабильно и воспроизводилось в разных исследованиях.

При этом ученые подчеркивают, что речь не идет о радикальной разнице между полами. Разрыв невелик, но устойчив, что делает его значимым с точки зрения понимания работы памяти и когнитивного старения.

Возрастные изменения памяти

Отдельное внимание в исследовании уделено возрастной динамике. Результаты показали, что возрастное ухудшение памяти у мужчин происходит быстрее, чем у женщин. Это касается именно вербальной памяти и становится заметным по мере старения.

Таким образом, женское преимущество не только сохраняется, но и может усиливаться в пожилом возрасте за счет более медленного снижения когнитивных показателей.

Влияние пола исследователя

Неожиданным выводом стало обнаружение так называемого эффекта наблюдателя. Ученые заметили, что результаты экспериментов частично зависели от пола исследователя, проводившего анализ.

В работах, где авторами были женщины-исследователи, чаще фиксировалось более выраженное преимущество женщин-участниц. В то же время исследования, проведенные мужчинами, как правило, показывали менее заметные различия или их отсутствие. Этот эффект, по мнению авторов, указывает на возможное влияние интерпретации данных и методологических нюансов.

Значение выводов

Авторы подчеркивают, что полученные результаты не должны рассматриваться как оценка интеллектуального превосходства. Речь идет о специфической когнитивной функции, на которую могут влиять биологические, социальные и культурные факторы.

Исследование Университета Бергена расширяет понимание того, как формируются и меняются когнитивные различия между полами, и может быть полезно при разработке образовательных и медицинских подходов, учитывающих особенности памяти на разных этапах жизни.