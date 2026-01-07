Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Активность мозга под воздействием кетамина
Активность мозга под воздействием кетамина
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:43

Пол учёного решал всё: почему в одних работах находили различия в памяти, а в других — нет

Женщины демонстрируют преимущество в вербальной памяти — Университет Бергена

Споры о различиях в когнитивных способностях мужчин и женщин получили новое научное подтверждение. Крупное международное исследование показало, что в одной из ключевых сфер — вербальной памяти — женщины демонстрируют устойчивое преимущество, которое сохраняется на протяжении всей жизни. Об этом говорится в исследовании ученых Университета Бергена, посвященном анализу гендерных различий в памяти.

Масштаб и методология исследования

Ученые из Университета Бергена провели обширный метаанализ, охвативший данные более 350 тысяч участников. В работу были включены результаты множества научных публикаций, посвященных когнитивным функциям, с особым фокусом на способности к запоминанию и воспроизведению словесной информации.

Исследователи сопоставили данные разных возрастных групп и экспериментальных подходов, что позволило получить обобщенную картину без привязки к отдельным тестам или выборкам. Такой масштаб сделал выводы более устойчивыми и статистически надежными.

В чем именно проявляется преимущество женщин

Анализ показал, что женщины в среднем лучше справляются с задачами на запоминание и воспроизведение вербальной информации — слов, списков, текстовых фрагментов. Это преимущество оказалось статистически небольшим, однако оно проявлялось стабильно и воспроизводилось в разных исследованиях.

При этом ученые подчеркивают, что речь не идет о радикальной разнице между полами. Разрыв невелик, но устойчив, что делает его значимым с точки зрения понимания работы памяти и когнитивного старения.

Возрастные изменения памяти

Отдельное внимание в исследовании уделено возрастной динамике. Результаты показали, что возрастное ухудшение памяти у мужчин происходит быстрее, чем у женщин. Это касается именно вербальной памяти и становится заметным по мере старения.

Таким образом, женское преимущество не только сохраняется, но и может усиливаться в пожилом возрасте за счет более медленного снижения когнитивных показателей.

Влияние пола исследователя

Неожиданным выводом стало обнаружение так называемого эффекта наблюдателя. Ученые заметили, что результаты экспериментов частично зависели от пола исследователя, проводившего анализ.

В работах, где авторами были женщины-исследователи, чаще фиксировалось более выраженное преимущество женщин-участниц. В то же время исследования, проведенные мужчинами, как правило, показывали менее заметные различия или их отсутствие. Этот эффект, по мнению авторов, указывает на возможное влияние интерпретации данных и методологических нюансов.

Значение выводов

Авторы подчеркивают, что полученные результаты не должны рассматриваться как оценка интеллектуального превосходства. Речь идет о специфической когнитивной функции, на которую могут влиять биологические, социальные и культурные факторы.

Исследование Университета Бергена расширяет понимание того, как формируются и меняются когнитивные различия между полами, и может быть полезно при разработке образовательных и медицинских подходов, учитывающих особенности памяти на разных этапах жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В январе 2026 года планеты выстроятся в одну линию, создавая редкое зрелище – Елена Орлова сегодня в 6:38
Оптическая иллюзия на небесах: планеты выстроятся в линию, и это событие повторится лишь через столетие

В январе 2026 года будет наблюдаться редкий солнечный парад планет. Уникальность события заключается в его совпадении с Рождеством Христовым.

Читать полностью » Нейтрофилы усиливают повреждение сердца после инфаркта — JEM сегодня в 6:25
Сердце платит двойную цену за инфаркт: новый препарат отменяет вторую, скрытую плату

Учёные из Йеля предложили "успокаивать" нейтрофилы при инфаркте, переводя их в ночной режим. У мышей это снизило повреждение сердца.

Читать полностью » Археологи подняли корпус крупнейшего средневекового кога в Эресунне — Музей кораблей викингов сегодня в 2:18
Кирпичная печь на борту стала сенсацией: найден самый ранний камбуз такого типа в датских водах

В проливе Эресунн нашли крупнейший средневековый ког: уникальная сохранность раскрыла детали торговли и быта моряков XV века.

Читать полностью » Два человека не смогут восстановить человечество из-за генетики — SciencePost вчера в 21:02
Два человека против планеты: генетическая ловушка, из которой человечеству не выбраться

Может ли человечество возродиться, если на Земле останутся всего два человека? Генетика дает на этот вопрос тревожный ответ.

Читать полностью » Комета 3I/ATLAS пролетела мимо Земли со скоростью 200 тыс км/ч — астрономы вчера в 17:32
Лунная гонка обернулась провалом для всех, кроме одного: история частного аппарата, который смог

Межзвёздная комета, "мини-молния" на Марсе и искусственные затмения: главные космические события 2025 года и их неожиданные выводы.

Читать полностью » Сверхмассивную чёрную дыру массой 50 млн Солнц нашли через 700 млн лет — New-Science.ru вчера в 13:18
Эволюция пошла не по плану: сверхмассивная чёрная дыра возникла раньше, чем должны были появиться её звёзды

Телескоп JWST нашёл в ранней Вселенной сверхмассивную чёрную дыру, которая слишком велика для своей галактики — и это меняет правила игры.

Читать полностью » Компьютеры зафиксировали странный сигнал в Антарктиде — Джулиус вчера в 10:12
Это не случайность: странный сигнал из Антарктиды может быть ключом к величайшей тайне человечества

В Антарктиде после подъема черных саркофагов на экранах компьютеров появилось предупреждение. Почему находку поспешили вернуть обратно?

Читать полностью » Мозг работает после остановки сердца до трех минут — Daily Express вчера в 10:06
Сердце остановилось, а сознание осталось: учёные обнаружили шокирующую задержку смерти

Ученые из Саутгемптонского университета выяснили, что сознание может сохраняться после остановки сердца. Что стоит за этими данными?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Падение доллара может снизить цены на премиальные авто на 3-7% — Коротков
Туризм
Египет, Турция, Китай, Таиланд и ОАЭ возглавляют топ направлений на 2026 год — АТОР
Наука
Крысы с высоким уровнем кортикостерона чаще употребляли каннабис — МакЛафлин
Наука
Температура Западной фумаролы составила плюс 5-6 градусов — АиФ Камчатка
Наука
Сибоглинидные полихеты выживают за счет симбиоза с бактериями — Nature
Наука
Бразильские долгожители показали высокую протеасомную активность лимфоцитов — Genomic Psychiatry
Авто и мото
BMW отзывает 37 тысяч кроссоверов X3 по всему миру — 32cars.ru
Авто и мото
У Kia Sportage возникают задиры цилиндров после 100 тыс км — Логинов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet