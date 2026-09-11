Мужчинам отвечают, женщинам отказывают: почему одинаковые резюме могут получить разную реакцию

Работодатели отдают предпочтение мужчинам при закрытии вакансий, связанных с физическими нагрузками и угрозами безопасности, сообщил NewsInfo кадровый эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Илья Варакин. Специалист проанализировал причины гендерной избирательности на рынке труда и оценил участившиеся случаи фальсификации резюме соискательницами.

Ранее в сети распространилась информация о том, что девушки начали выдавать себя за мужчин при поиске работы. Они рассылали копии своих анкет, меняя только имя и пол, при этом оставляя прежними данные об образовании и навыках. По утверждениям авторов эксперимента, мужские профили получали приглашения на интервью в разы быстрее, даже от тех организаций, которые ранее отказывали женщинам.

Подобные инциденты фиксируются на фоне того, что активность соискателей демонстрирует рост, вынуждая кандидатов искать новые способы привлечения внимания к своим кандидатурам.

Варакин отметил, что в профессиональной среде существуют направления, где биологический пол остается определяющим фактором из-за специфики задач. К таким сферам эксперт отнес строительство, логистику и тяжелую промышленность.

"Есть вакансии, на которые преимущественно рассматриваются мужчины, там, где больше риск для здоровья, больше требуется физических усилий. Например, на вакансию грузчика я, естественно, буду рассматривать только мужчин. При работе может потребоваться сильная мужская рука", — пояснил Варакин.

Эксперт добавил, что за два десятилетия работы в рекрутинге он сталкивался со сменой фамилий, профессий и регионов проживания кандидатов, однако намеренное изменение пола в документах является исключительным случаем. Часто такие действия со стороны женщин продиктованы желанием протестировать рынок в период отсутствия обратной связи от нанимателей.

При этом для успешного трудоустройства сегодня критически важны цифровые навыки, отсутствие которых может стать реальной причиной игнорирования анкеты вне зависимости от гендера.

"Часто бывает такое, что кандидат выходит не в самое лучшее время на рынок и наступает момент полного штиля. Ты выкладываешь резюме и никто тебя не выбирает", — рассказал специалист.

По мнению Варакина, когда человек не понимает причин отсутствия звонков от рекрутеров, он начинает экспериментировать с фотографиями и личными данными. Однако подобная стратегия несет репутационные риски.

В условиях, когда работодатели проверяют кандидатов с особой тщательностью, подлог в резюме мгновенно вскрывается на этапе интервью. Это обнуляет шансы на найм, даже если изначально опыт соискателя был релевантным.

Параллельно с этим на рынке наблюдается тренд на удержание персонала, при котором кадровый голод заставляет компании пересматривать требования к стажу и профилю сотрудников. Несмотря на это, честность остается базовым условием сделки, а соискателям стоит учитывать, что количество вакансий может меняться сезонно, что и создает иллюзию дискриминации.

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