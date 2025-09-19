Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка с болью в животе
Девушка с болью в животе
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:34

Кто страдает сильнее: неожиданное открытие о мужском и женском организме

Учёные: миф о выносливости женщин к боли оказался неверным

Представления о том, что женщины якобы легче переносят боль из-за родов или менструаций, глубоко укоренились в обществе. Однако современные исследования показывают обратное: женский организм в среднем реагирует на болевые сигналы острее, чем мужской. И этот факт меняет подход к медицине и лечению хронических заболеваний.

Развенчание мифа

Многие годы бытовало мнение, что женщины устойчивее к боли. Но наука даёт иные данные.

"Это неправильно на 180 градусов. Это изучалось сотни и сотни раз", — сказал профессор исследований боли Джеффри Могил.

Женщины чаще сталкиваются с хронической болью и описывают её интенсивнее. Вопрос, который сегодня интересует специалистов: почему биология боли различается у полов?

Почему болевая чувствительность разная

Исследования демонстрируют: различия кроются и в гормонах, и в устройстве мозга, и в работе иммунной системы. В пубертате, когда резко меняется уровень гормонов, у девушек начинает чаще встречаться мигрень. Со временем различия только усиливаются.

"Как бы мы ни смотрели на систему мозга, эта область продолжает казаться разной у мужчин и женщин", — отметила старший научный сотрудник Карен Дэвис, изучающая работу субгенуальной передней поясной коры.

Эта зона мозга отвечает за естественные механизмы облегчения боли. У женщин она связана с областями, которые активнее обрабатывают сенсорные сигналы. Это объясняет, почему болезни вроде анкилозирующего спондилита протекают у женщин тяжелее.

Сравнение: биология боли у мужчин и женщин

Аспект

Мужчины

Женщины

Гормональное влияние

Стабильнее, меньше скачков

Менструальный цикл, колебания гормонов усиливают боль

Структура мозга (sgACC)

Меньше связей с сенсорными зонами

Более выраженные связи, сильнее восприятие

Хронические боли

Реже диагностируются

Чаще встречаются (мигрень, фибромиалгия, артрит)

Реакция на лекарства

Иная, часто менее выраженная

Сильнее реагируют на специфические препараты

Советы шаг за шагом: как управлять хронической болью

  1. Ведите дневник симптомов. Записывайте, когда и при каких условиях возникает боль. Это поможет врачу подобрать лечение.
  2. Говорите прямо. Не умаляйте значимость боли — точные описания ускоряют постановку диагноза.
  3. Приходите на приём не одни. Поддержка близкого человека помогает чувствовать уверенность.
  4. Проверяйте врача на отзывчивость. Если игнорируют жалобы, ищите другого специалиста.
  5. Рассматривайте разные методы: медикаменты, физиотерапию, психотерапию, диету с антиоксидантами и витаминами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать симптомы → хроническое заболевание прогрессирует → регулярные визиты к врачу и обследования.
  • Преуменьшать боль → врач назначает недостаточную терапию → честное описание ощущений.
  • Лечиться универсальными средствами → препарат не работает для пола → подбор лекарств с учётом биологических различий.

А что если различия учесть?

Если медицина станет учитывать гендерные особенности, то появятся препараты, эффективные именно для женщин или мужчин. Пример уже есть: блокаторы белка CGRP, изменившие подход к лечению мигрени у женщин.

Плюсы и минусы гендерного подхода

Подход

Плюсы

Минусы

Универсальные препараты

Простота назначения

Часто неэффективны для женщин

Персонализированные исследования

Точность лечения, меньше побочных эффектов

Дороже, требуют больших выборок

Гендерный учёт в терапии

Повышает шансы на выздоровление

Не всегда применим к редким болезням

FAQ

Как выбрать врача для лечения хронической боли?
Ищите того, кто выслушивает жалобы, фиксирует симптомы и готов корректировать терапию.

Что лучше при мигрени: таблетки или уколы?
Это зависит от реакции организма. Для женщин часто эффективны препараты, блокирующие CGRP.

Сколько стоит лечение боли?
Стоимость сильно варьируется: от доступных обезболивающих до дорогостоящих курсов у специалистов.

Мифы и правда

  • Миф: женщины терпят боль лучше мужчин.
    Правда: исследования показывают обратное — женщины чувствительнее к боли.
  • Миф: хроническая боль одинаково распространена.
    Правда: около половины состояний чаще встречаются у женщин.
  • Миф: гормоны полностью объясняют различия.
    Правда: задействованы также мозг и иммунная система.

Сон и психология

Хроническая боль ухудшает качество сна, а бессонница усиливает боль. Замкнутый круг можно разорвать с помощью когнитивно-поведенческой терапии и нормализации режима.

Три интересных факта

  1. У женщин мигрень встречается в три раза чаще, чем у мужчин.
  2. Иммунные клетки у разных полов по-разному участвуют в передаче боли.
  3. Даже ноцицепторы — рецепторы боли — функционируют по-разному у мужчин и женщин.

