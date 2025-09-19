Кто страдает сильнее: неожиданное открытие о мужском и женском организме
Представления о том, что женщины якобы легче переносят боль из-за родов или менструаций, глубоко укоренились в обществе. Однако современные исследования показывают обратное: женский организм в среднем реагирует на болевые сигналы острее, чем мужской. И этот факт меняет подход к медицине и лечению хронических заболеваний.
Развенчание мифа
Многие годы бытовало мнение, что женщины устойчивее к боли. Но наука даёт иные данные.
"Это неправильно на 180 градусов. Это изучалось сотни и сотни раз", — сказал профессор исследований боли Джеффри Могил.
Женщины чаще сталкиваются с хронической болью и описывают её интенсивнее. Вопрос, который сегодня интересует специалистов: почему биология боли различается у полов?
Почему болевая чувствительность разная
Исследования демонстрируют: различия кроются и в гормонах, и в устройстве мозга, и в работе иммунной системы. В пубертате, когда резко меняется уровень гормонов, у девушек начинает чаще встречаться мигрень. Со временем различия только усиливаются.
"Как бы мы ни смотрели на систему мозга, эта область продолжает казаться разной у мужчин и женщин", — отметила старший научный сотрудник Карен Дэвис, изучающая работу субгенуальной передней поясной коры.
Эта зона мозга отвечает за естественные механизмы облегчения боли. У женщин она связана с областями, которые активнее обрабатывают сенсорные сигналы. Это объясняет, почему болезни вроде анкилозирующего спондилита протекают у женщин тяжелее.
Сравнение: биология боли у мужчин и женщин
|
Аспект
|
Мужчины
|
Женщины
|
Гормональное влияние
|
Стабильнее, меньше скачков
|
Менструальный цикл, колебания гормонов усиливают боль
|
Структура мозга (sgACC)
|
Меньше связей с сенсорными зонами
|
Более выраженные связи, сильнее восприятие
|
Хронические боли
|
Реже диагностируются
|
Чаще встречаются (мигрень, фибромиалгия, артрит)
|
Реакция на лекарства
|
Иная, часто менее выраженная
|
Сильнее реагируют на специфические препараты
Советы шаг за шагом: как управлять хронической болью
- Ведите дневник симптомов. Записывайте, когда и при каких условиях возникает боль. Это поможет врачу подобрать лечение.
- Говорите прямо. Не умаляйте значимость боли — точные описания ускоряют постановку диагноза.
- Приходите на приём не одни. Поддержка близкого человека помогает чувствовать уверенность.
- Проверяйте врача на отзывчивость. Если игнорируют жалобы, ищите другого специалиста.
- Рассматривайте разные методы: медикаменты, физиотерапию, психотерапию, диету с антиоксидантами и витаминами.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Игнорировать симптомы → хроническое заболевание прогрессирует → регулярные визиты к врачу и обследования.
- Преуменьшать боль → врач назначает недостаточную терапию → честное описание ощущений.
- Лечиться универсальными средствами → препарат не работает для пола → подбор лекарств с учётом биологических различий.
А что если различия учесть?
Если медицина станет учитывать гендерные особенности, то появятся препараты, эффективные именно для женщин или мужчин. Пример уже есть: блокаторы белка CGRP, изменившие подход к лечению мигрени у женщин.
Плюсы и минусы гендерного подхода
|
Подход
|
Плюсы
|
Минусы
|
Универсальные препараты
|
Простота назначения
|
Часто неэффективны для женщин
|
Персонализированные исследования
|
Точность лечения, меньше побочных эффектов
|
Дороже, требуют больших выборок
|
Гендерный учёт в терапии
|
Повышает шансы на выздоровление
|
Не всегда применим к редким болезням
FAQ
Как выбрать врача для лечения хронической боли?
Ищите того, кто выслушивает жалобы, фиксирует симптомы и готов корректировать терапию.
Что лучше при мигрени: таблетки или уколы?
Это зависит от реакции организма. Для женщин часто эффективны препараты, блокирующие CGRP.
Сколько стоит лечение боли?
Стоимость сильно варьируется: от доступных обезболивающих до дорогостоящих курсов у специалистов.
Мифы и правда
- Миф: женщины терпят боль лучше мужчин.
Правда: исследования показывают обратное — женщины чувствительнее к боли.
- Миф: хроническая боль одинаково распространена.
Правда: около половины состояний чаще встречаются у женщин.
- Миф: гормоны полностью объясняют различия.
Правда: задействованы также мозг и иммунная система.
Сон и психология
Хроническая боль ухудшает качество сна, а бессонница усиливает боль. Замкнутый круг можно разорвать с помощью когнитивно-поведенческой терапии и нормализации режима.
Три интересных факта
- У женщин мигрень встречается в три раза чаще, чем у мужчин.
- Иммунные клетки у разных полов по-разному участвуют в передаче боли.
- Даже ноцицепторы — рецепторы боли — функционируют по-разному у мужчин и женщин.
