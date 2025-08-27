Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Беременность
Беременность
© flickr.com by Thomas Pompernigg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:26

Семь мутаций: как ДНК матери предопределяет пол будущего малыша

Ученые обнаружили, что мутации в ДНК матери могут изменить пол ребенка

Задумывались ли вы, от чего зависит пол будущего ребенка? Оказывается, это не только вопрос отцовских хромосом. Новое исследование группы американских ученых бросает свет на эту тему, ставя под сомнение привычные представления.

Влияние генетики матери

Специалисты Гарвардского университета провели обширный анализ данных 58 тысяч женщин, каждая из которых родила как минимум двоих детей. Результаты оказались неожиданными: вероятность рождения сына или дочери зависит не только от отца, но и от генетических особенностей матери.

Исследование показало, что возраст женщины и определенные мутации в её ДНК существенно влияют на соотношение полов в семье. В частности, ученые выявили семь точечных мутаций, три из которых оказались особенно значимыми для определения пола ребенка.

Возраст имеет значение

Интересно, что у женщин старше 28 лет, имеющих троих или четверых детей, чаще рождались дети одного пола. Вероятность такого явления увеличивалась примерно на 13%. Хотя отцовские хромосомы по-прежнему играют важную роль, генетические особенности матери становятся все более значимыми.

Также выяснили, что группа крови и этническая принадлежность не оказывают заметного влияния на пол ребенка. Это открытие может изменить наш подход к планированию семьи и пониманию наследственности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Генетики обнаружили, что миграция древних народов началась из Якутии сегодня в 22:17

11 000 лет ДНК-архивов: как гены якутов стали ключом к истории Европы

ДНК-исследование опровергает прежние теории: предки финнов, эстонцев и венгров родом из Якутии, а не с Урала. Узнайте, как генетика меняет наше представление о древних миграциях!

Читать полностью » Учёные обнаружили связь между тёмной материей и исчезновением планет сегодня в 17:56

Невидимые убийцы: что скрывает тёмная материя и как она влияет на нашу Вселенную

Учёные предполагают: тёмная материя может формировать чёрные дыры внутри планет-гигантов. Узнайте, как экзопланеты помогают раскрыть тайны Вселенной и что это значит для будущего науки.

Читать полностью » Астрономы SETI проанализировали сигнал Wow 1977 года с использованием новых алгоритмов сегодня в 17:50

75 тысяч страниц данных: что обнаружили учёные при повторном анализе сигнала Wow

Сигнал "Wow!", зафиксированный в 1977 году, продолжает вызывать интерес. Новые данные и технологии позволяют взглянуть на него с новой стороны. Что же они открывают?

Читать полностью » Археологи обнаружили останки корабля Грибсхунден в Балтийском море сегодня в 16:53

Затонувший корабль, затонувшие мечты: как Грибсхунден стал символом утраченной эпохи

Археологи раскрыли захватывающие детали о корабельной артиллерии "Грибсхундена", затонувшего в 1495 году, и его влиянии на европейскую экспансию.

Читать полностью » Учёные выявили иерархию геологических границ на основе мультифрактального анализа сегодня в 16:47

От массовых вымираний до эволюционных взрывов: как Земля шепчет нам свои секреты

Учёные обнаружили скрытую иерархию в хаосе геологических эпох. Открытие меняет представления о прошлом и будущем Земли.

Читать полностью » Взрыв кометы 12800 лет назад: микрочастицы из океана раскрывают последствия для климата Земли сегодня в 15:04

Загадочный взрыв над Землей: анализ океанских глубин раскрывает связь с климатической катастрофой позднего дриаса

Новое исследование связывает микрочастицы космической пыли в океане с взрывом кометы 12800 лет назад. Это могло спровоцировать климатический кризис позднего дриаса.

Читать полностью » Gadget Hacks опубликовал список iPhone, которые получат обновление до iOS 26 сегодня в 14:12

iOS 26 принесла не только новые функции, но и чёрный список устройств: проверяйте свой

Узнайте, какие iPhone и iPad получат долгожданные обновления до iOS 26 и iPadOS 26, а какие останутся без новшеств в этом году. Проверьте совместимость ваших устройств заранее!

Читать полностью » Шансы столкновения с астероидом: насколько оправданы затраты на защиту Земли сегодня в 14:04

Один шанс на миллион: миф или реальность столкновения с астероидом – что говорят учёные

Узнайте реальную вероятность гибели от столкновения с астероидом в течение жизни. Сравнение рисков, оценка учёных и меры по защите Земли. Насколько велика угроза?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Российские ученые разработали тест на аспергиллез, который выявляет инфекцию за 40 минут
Мир

Генсек НАТО Рютте заявил о подготовке России и Китая к долгосрочной конфронтации с ЕС
Красота и здоровье

Психотерапевт Татьяна Галич объяснила, как справиться с эмоциональным истощением
Туризм

ФТС: пассажиру грозит штраф более миллиона рублей за сокрытые украшения из Дубая
Еда

Тренер: при регулярных нагрузках нужно потреблять до 2,2 г белка на килограмм веса в сутки
Дом

Сода, уксус и мыло помогут вернуть сковороде блеск — рекомендации экспертов
Питомцы

Исследование: расходы россиян на медобслуживание животных превышают траты на собственное здоровье
Культура и шоу-бизнес

Lionsgate выпустит обновлённые "Сумерки" в 4K в октябре 2025 года в США
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru