Семь мутаций: как ДНК матери предопределяет пол будущего малыша

Задумывались ли вы, от чего зависит пол будущего ребенка? Оказывается, это не только вопрос отцовских хромосом. Новое исследование группы американских ученых бросает свет на эту тему, ставя под сомнение привычные представления.

Влияние генетики матери

Специалисты Гарвардского университета провели обширный анализ данных 58 тысяч женщин, каждая из которых родила как минимум двоих детей. Результаты оказались неожиданными: вероятность рождения сына или дочери зависит не только от отца, но и от генетических особенностей матери.

Исследование показало, что возраст женщины и определенные мутации в её ДНК существенно влияют на соотношение полов в семье. В частности, ученые выявили семь точечных мутаций, три из которых оказались особенно значимыми для определения пола ребенка.

Возраст имеет значение

Интересно, что у женщин старше 28 лет, имеющих троих или четверых детей, чаще рождались дети одного пола. Вероятность такого явления увеличивалась примерно на 13%. Хотя отцовские хромосомы по-прежнему играют важную роль, генетические особенности матери становятся все более значимыми.

Также выяснили, что группа крови и этническая принадлежность не оказывают заметного влияния на пол ребенка. Это открытие может изменить наш подход к планированию семьи и пониманию наследственности.