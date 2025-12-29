Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Новогодняя ель в городе Владивостоке
Новогодняя ель в городе Владивостоке
© vk.com/vlcpress by Мэрия Владивостока is licensed under Free More Info
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:02

Фруктам и овощам объявлен бойкот: что на самом деле ест поколение Z в праздники

Зумеры реже покупают алкоголь на Новый год — Т-Ж

Поколение Z встречает Новый год заметно иначе, чем их родители: в их корзинах меньше продуктов для готовки и больше того, что можно съесть сразу. Об этом сообщает "Т-Ж" (t-j.ru) со ссылкой на данные аналитического проекта T-Data. Исследование показывает, что праздничный набор зумеров чаще состоит из напитков без алкоголя и готовой еды, а не из привычных "ингредиентов для стола".

Что чаще всего покупают зумеры перед праздником

По данным T-Data, в максимальном числе чеков у представителей поколения Z встречаются безалкогольные напитки — они присутствуют в 62% покупок. В основном речь идет об энергетиках и газировке, то есть о товарах, которые не требуют подготовки и чаще воспринимаются как быстрый вариант к перекусу. Такой выбор заметно выделяет зумеров на фоне других возрастных групп в предновогодний период.

При этом фруктов и овощей поколение Z покупает существенно меньше. В исследовании уточняется, что их доля в покупках зумеров в два раза ниже, чем у миллениалов, и в 2,3 раза ниже, чем у бумеров. Снижение интереса к этой категории может быть связано с тем, что именно эти продукты чаще используются для "домашних" блюд, требующих времени на приготовление. На этом фоне логично выглядит рост доли готовой еды в их чеках.

Готовая еда вместо домашней кухни

Авторы исследования отмечают, что в продуктовой корзине зумеров есть позиции, которые не попадают в топ-30 покупок у других поколений. Среди них — снеки, в основном чипсы, холодный чай, лапша и другие продукты быстрого приготовления, а также сэндвичи, пирожки и онигири. Дополняют этот список пирожные и сухарики, что делает корзину заметно "перекусочной" и менее ориентированной на праздничное застолье в традиционном понимании.

"В максимальном числе чеков у зумеров — безалкогольные напитки (62 процента), чаще всего это энергетики и газировка. Фруктов и овощей поколение Z покупает в два раза меньше миллениалов и в 2,3 раза меньше бумеров, зато зумеры чаще других берут готовую еду", — говорится в материале.

Этот набор показывает, что поколение Z чаще выбирает удобство и скорость, а не долгую подготовку к празднику. И потому в их покупках доминируют продукты, которые можно употребить сразу.

Алкоголь и "тяжёлые" продукты: что остается за кадром

Отдельно исследование фиксирует разницу в отношении к алкоголю. У бумеров и миллениалов алкоголь встречается в 34% чеков, тогда как у зумеров — лишь в 19%. При этом фаворитом среди алкогольных напитков в целом остается пиво, отмечается в исследовании. Такая статистика подчеркивает, что молодежь реже включает алкоголь в обязательную праздничную покупку.

Кроме того, поколение Z реже всех приобретает мясо и птицу, колбасу, рыбу и морепродукты, а также сыры. В исследовании эти продукты описываются как те, что требуют дополнительной готовки или входят в состав сложных блюд. На их фоне готовая еда выглядит не просто альтернативой, а ключевой частью предновогодних покупок зумеров. Именно поэтому она встречается в чеках чаще, чем у других поколений.

