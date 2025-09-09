Когда молодость не спасает: врачи предупреждают о рисках для зумеров
Кардиолог Каролина Май, заведующая клинико-диагностическим центром сети клиник "К+31", в беседе с "Лентой.ру" рассказала, какие проблемы со здоровьем наиболее характерны для поколения зумеров и чем они отличаются от других возрастных групп.
Психическое здоровье под давлением
На первом месте у молодых людей стоят депрессия и тревожные расстройства.
По словам врача, это объясняется:
-
геополитической и экономической нестабильностью,
-
высокими социальными ожиданиями, усиливаемыми соцсетями,
-
неопределённостью будущего.
Также у зумеров всё чаще диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и трудности с концентрацией.
Последствия цифрового образа жизни
Доктор отмечает, что постоянное использование гаджетов приводит к ряду физических проблем:
-
головные боли,
-
нарушения зрения,
-
болезни опорно-двигательного аппарата.
Стресс и его проявления
Хронический стресс у поколения Z проявляется не только эмоционально, но и физически:
-
ранняя седина,
-
выпадение волос,
-
нарушение сна.
Недостаток активности и риск будущих болезней
Малоподвижный образ жизни и лишний вес у зумеров повышают вероятность развития в будущем:
-
диабета,
-
сердечно-сосудистых заболеваний.
Итог
Проблемы со здоровьем у зумеров во многом связаны с образом жизни и внешними стрессовыми факторами. Забота о психическом благополучии, умеренность в использовании гаджетов и регулярная физическая активность могут снизить риски.
