врач в больнице
врач в больнице
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:37

Когда молодость не спасает: врачи предупреждают о рисках для зумеров

Кардиолог Каролина Май назвала главные болезни поколения зумеров

Кардиолог Каролина Май, заведующая клинико-диагностическим центром сети клиник "К+31", в беседе с "Лентой.ру" рассказала, какие проблемы со здоровьем наиболее характерны для поколения зумеров и чем они отличаются от других возрастных групп.

Психическое здоровье под давлением

На первом месте у молодых людей стоят депрессия и тревожные расстройства.
По словам врача, это объясняется:

  • геополитической и экономической нестабильностью,

  • высокими социальными ожиданиями, усиливаемыми соцсетями,

  • неопределённостью будущего.

Также у зумеров всё чаще диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и трудности с концентрацией.

Последствия цифрового образа жизни

Доктор отмечает, что постоянное использование гаджетов приводит к ряду физических проблем:

  • головные боли,

  • нарушения зрения,

  • болезни опорно-двигательного аппарата.

Стресс и его проявления

Хронический стресс у поколения Z проявляется не только эмоционально, но и физически:

  • ранняя седина,

  • выпадение волос,

  • нарушение сна.

Недостаток активности и риск будущих болезней

Малоподвижный образ жизни и лишний вес у зумеров повышают вероятность развития в будущем:

  • диабета,

  • сердечно-сосудистых заболеваний.

Итог

Проблемы со здоровьем у зумеров во многом связаны с образом жизни и внешними стрессовыми факторами. Забота о психическом благополучии, умеренность в использовании гаджетов и регулярная физическая активность могут снизить риски.

