Когда молодость не спасает: врачи предупреждают о рисках для зумеров

Кардиолог Каролина Май, заведующая клинико-диагностическим центром сети клиник "К+31", в беседе с "Лентой.ру" рассказала, какие проблемы со здоровьем наиболее характерны для поколения зумеров и чем они отличаются от других возрастных групп.

Психическое здоровье под давлением

На первом месте у молодых людей стоят депрессия и тревожные расстройства.

По словам врача, это объясняется:

геополитической и экономической нестабильностью,

высокими социальными ожиданиями, усиливаемыми соцсетями,

неопределённостью будущего.

Также у зумеров всё чаще диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и трудности с концентрацией.

Последствия цифрового образа жизни

Доктор отмечает, что постоянное использование гаджетов приводит к ряду физических проблем:

головные боли,

нарушения зрения,

болезни опорно-двигательного аппарата.

Стресс и его проявления

Хронический стресс у поколения Z проявляется не только эмоционально, но и физически:

ранняя седина,

выпадение волос,

нарушение сна.

Недостаток активности и риск будущих болезней

Малоподвижный образ жизни и лишний вес у зумеров повышают вероятность развития в будущем:

диабета ,

сердечно-сосудистых заболеваний.

Итог

Проблемы со здоровьем у зумеров во многом связаны с образом жизни и внешними стрессовыми факторами. Забота о психическом благополучии, умеренность в использовании гаджетов и регулярная физическая активность могут снизить риски.