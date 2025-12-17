Рынок драгоценных камней на грани катастрофы: как синтетика меняет правила игры для инвесторов

Инвестиции в драгоценные камни, особенно на фоне роста синтетических аналогов и стагнации цен, не представляют собой надежный способ сохранения капитала, заявил финансист и инвестбанкир Евгений Коган в интервью MoneyTimes. Эксперт отметил, что рынок драгоценных камней сталкивается с рядом проблем, которые делают такие вложения менее привлекательными по сравнению с более традиционными способами инвестирования.

Проблемы рынка драгоценных камней

Коган пояснил, что на рынке драгоценных камней в последние годы происходят изменения, которые негативно сказываются на их инвестиционной привлекательности. Технологический прогресс, в частности, массовое производство синтетических камней, уже высокого качества и практически неотличимых от натуральных, делает вложения в драгоценные камни менее выгодными.

"Сегодня, когда есть огромное количество синтетических камней, достаточно крупных и качественных, которые практически невозможно отличить, инвестиции в драгоценные камни выглядят не самым лучшим методом", — отметил эксперт.

Кроме того, несмотря на общий рост цен на драгметаллы и инфляцию, цены на драгоценные камни не растут, а в некоторых случаях даже падают. Это указывает на то, что такой вид вложений не приносит ожидаемого дохода и не является стабильным способом защиты капитала.

Камни как наследство

Коган также отметил, что драгоценные камни не являются идеальным вариантом для наследства.

"Не самая лучшая инвестиция и не самое лучшее наследство. Хотите оставить наследство, лучше покупайте золотые монеты", — порекомендовал он.

Эксперт считает, что если уже решено инвестировать в драгоценные камни, то лучше выбирать высококачественные и крупные камни, например, бриллианты, сапфиры или изумруды, которые могут иметь реальную ценность. Мельчайшие камни, по его мнению, не представляют особой ценности и быстро теряют стоимость.

Рекомендации по выбору камней для инвестиций

Коган подчеркнул, что в случае с инвестициями в драгоценные камни, стоит выбирать лишь самые ценные и редкие экземпляры.

"Речь идёт о крупных бриллиантах, сапфирах, изумрудах. Это высшая линейка. Остальные просто являются украшениями", — пояснил эксперт.

Однако, несмотря на это, он уверен, что в настоящее время драгоценные камни не являются лучшим вариантом для вложений.