Небо готовит шоу года: в эту ночь над Россией вспыхнет до сотни падающих звёзд

Ночное небо в середине декабря традиционно становится особенно зрелищным, и в этом году любители астрономии получат один из самых ярких поводов поднять глаза вверх. В ночь на воскресенье, 14 декабря, ожидается максимум активности метеорного потока Геминиды — одного из самых мощных в году. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Пик активности и условия наблюдения

По прогнозам специалистов, в период максимума можно будет увидеть до 100 метеоров в час. Лучшее время для наблюдений — с 22:00 до 02:00 по местному времени. Именно в эти часы условия будут наиболее благоприятными: поток уже достаточно активен, а Луна еще не поднимется высоко над горизонтом и не начнет засвечивать небо.

Геминиды можно наблюдать практически на всей территории России, включая южные регионы и Краснодарский край. После двух часов ночи наблюдения станут заметно сложнее из-за появления Луны, свет которой снизит контраст и сделает менее заметными слабые метеоры.

Происхождение необычного звездопада

В отличие от большинства метеорных потоков, источником Геминид является не комета, а астероид Фаэтон. Обычно звездопады возникают, когда Земля проходит через пылевые хвосты комет, состоящие из мелких частиц льда и камня. Эти частицы, сгорая в атмосфере, и образуют характерные "падающие звезды".

С Фаэтоном ситуация иная. Ученые предполагают, что этот объект может быть либо ядром древней кометы, утратившей летучие вещества, либо астероидом, который при сближении с Солнцем испытывает экстремальный нагрев. Из-за этого поверхность небесного тела растрескивается, а обломки породы формируют своеобразный шлейф, напоминающий кометный хвост.

Почему именно сейчас поток так заметен

Максимум активности Геминид связан с тем, что Земля пересекает самую плотную часть этого шлейфа. В такие моменты концентрация частиц максимальна, а значит, и число метеоров в небе возрастает. Именно будущей ночью планета пройдет через наиболее насыщенный участок "хвоста" Фаэтона.

Еще одной особенностью Геминид является сравнительно невысокая скорость метеоров. Поток словно догоняет Землю на орбите, поэтому частицы входят в атмосферу медленнее, чем, например, у Персеид. Это делает метеоры более заметными и "долгоиграющими" на небе.

Где искать радиант и чем знамениты Геминиды

Радиант метеорного потока — условная точка, из которой визуально "вылетают" метеоры, — расположен в созвездии Близнецов. Именно по этому созвездию поток и получил свое название. Для наблюдений не требуется точного наведения взгляда на радиант: метеоры будут появляться по всему небу, но их траектории будут указывать на область Близнецов.

Геминиды известны своей яркостью. Среди них часто встречаются болиды — особенно яркие метеоры, которые могут оставлять заметные светящиеся следы. Благодаря этому поток ценят не только профессиональные астрономы, но и обычные наблюдатели, даже без специальной оптики.

Почему Геминиды считаются одними из лучших

Этот метеорный поток давно считается одним из самых стабильных и впечатляющих. В отличие от летних звездопадов, он нередко сопровождается морозной, но ясной погодой, особенно в южных регионах. Кроме того, декабрьские ночи длиннее, что увеличивает "окно" для наблюдений.

Астрономы отмечают, что сочетание высокой активности, ярких метеоров и предсказуемости делает Геминиды настоящей классикой зимнего неба. Даже при умеренной облачности отдельные вспышки могут быть хорошо заметны, а при ясной погоде наблюдение превращается в полноценное астрономическое событие.