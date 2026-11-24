Механизм возникновения ежегодных метеорных потоков объясняется пересечением орбиты Земли с пылевыми шлейфами комет, пояснил NewsInfo старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов. Эксперт детально разобрал природу появления "падающих звезд" и дал рекомендации по наблюдению за приближающимся потоком Геминиды.

Ранее сообщалось, что один из наиболее ярких звездопадов уходящего года можно будет увидеть в ночь на 14 декабря. Отсутствие Луны создаст идеальные условия для наблюдения. Пик активности Геминид ожидается 14 декабря около 16:00 по московскому времени, однако метеоры будут заметны в течение всей ночи.

Физик пояснил, что метеоры представляют собой остатки кометного вещества. Когда комета приближается к Солнцу, ее поверхность нагревается, образуя газопылевое облако — кому. Солнечное излучение выбивает частицы пыли, формируя хвост, который всегда направлен в сторону от светила. Со временем выброшенная пыль распределяется вдоль всей орбиты кометы, создавая своеобразный эллиптический "пылевой тор" или "бублик". В современной астрономии изучение таких объектов позволяет делать важные научные открытия, раскрывающие тайны дальнего космоса.

Земля в ходе своего движения пересекает около двухсот подобных пылевых образований. Когда планета входит в такой "бублик", микроскопические песчинки сталкиваются с земной атмосферой на скоростях от 15 до 30 и более километров в секунду. Из-за трения они мгновенно раскаляются и сгорают, оставляя кратковременный светящийся след.

Поскольку орбиты пылевых шлейфов стабильны в пространстве, планета проходит сквозь них ежегодно в одни и те же даты. Это объясняет строгую периодичность таких потоков, как Персеиды, Леониды или Лириды. Для успешного созерцания подобных явлений эксперты часто формулируют главное правило наблюдения, которое позволяет обойтись без дорогостоящего оборудования.

"Если поток молодой, то он неравномерный. К примеру, те же самые Леониды. Там период 33 года. Их потоки молодые, наиболее густые области с большой концентрацией", — отметил Железнов.

Ученый добавил, что интенсивность потока может меняться год от года. Например, в 2000 году наблюдался настоящий метеорный ливень Леонид, когда фиксировалось до 10 тысяч объектов в час, тогда как сейчас их активность снизилась до 20-30 метеоров. В текущем сезоне лидирующие позиции занимают Геминиды, демонстрирующие около 120 вспышек в час. Иногда плотные облака космической пыли могут вызывать даже мощное атмосферное явление, сопровождающееся звуковыми эффектами при падении крупных фрагментов.

"Есть так называемый радиант потока — место, откуда вылетают в атмосферу метеорные потоки, проекции на небесную сферу. Это небольшая область пространства", — рассказал эксперт.

Радиант Геминид находится в созвездии Близнецов, которое и дало название потоку. Искать созвездие на небе следует с наступлением темноты. Несмотря на то что астрономический пик приходится на 16:00 по Москве, высокая интенсивность будет сохраняться на протяжении многих часов.

Подобные события традиционно входят в астрономический прогноз на год, привлекая внимание как профессионалов, так и любителей. Тем, кто пропустит декабрьское шоу, представится необычное зрелище уже в следующем сезоне, когда Земля вновь войдет в очередную область повышенной концентрации кометной пыли.

Проверено экспертом: эксперт в области астрономии Наталья Орлова

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