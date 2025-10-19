Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Google Gemini
Google Gemini
© commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:17

Что умеет модель, которой Google ещё не представила: первые сливки с Gemini 3.0 Pro

Пользователи сообщили, что Gemini 3.0 Pro создаёт рабочие игровые прототипы без кода

Пока Google официально хранит молчание, интернет-сообщество активно обсуждает результаты тестирования Gemini 3.0 Pro - предположительно, следующей версии флагманской модели компании. Пользователи делятся примерами работ, созданных через платформу AI Studio, где тестирование проходит в формате скрытого А/Б-эксперимента.

По наблюдениям энтузиастов, новая модель демонстрирует совершенно иной уровень генерации контента — от структурированных текстов до полноценных игровых прототипов.

Как получить доступ к тестовой модели

Попасть в число тестировщиков можно через Google AI Studio, выбрав в интерфейсе модель Gemini 2.5 Pro. Далее необходимо отправлять запросы несколько раз — система периодически предлагает два варианта ответа для сравнения. Один из них, как полагают пользователи, и генерируется экспериментальной Gemini 3.0 Pro.

"Если вы видите два заметно разных ответа, значит, система подключила тестовый чекпоинт новой версии", — пояснил глава Google AI Studio Логан Килпатрик, фактически подтвердив догадки сообщества.

Сравнивая результаты, пользователи отмечают, что ответы "новой" модели отличаются более логичным форматированием, связным стилем и способностью к глубокой интерпретации задачи.

Примеры из AI Studio: игры, созданные с нуля

В последние дни X-пользователи Chetaslua, Lentils и swl опубликовали впечатляющие примеры гейм-проектов, созданных при помощи модели. Все они были сгенерированы всего за один или два промпта — без дополнительных настроек и правок кода.

  • The Legend of Zelda (clone) - прототип приключенческой игры с системой квестов и минималистичной графикой.

  • Balatro (clone) - карточный симулятор с полностью рабочими механиками.

  • The Binding of Isaac (clone) - модель по запросу автора расширила ассортимент врагов и улучшила музыкальное сопровождение.

Помимо этого, один из пользователей показал рабочий эмулятор Game Boy, созданный через Gemini с подборкой классических игр. Всё это — без участия внешних игровых движков.

Почему Gemini 3.0 Pro так впечатляет

Основное отличие нового поколения — улучшенная мультимодальность и точность интерпретации промптов. Gemini 3.0 Pro не просто генерирует код, но и структурирует архитектуру проекта, добавляя интерфейс, графику и звуки.

Пользователи отмечают также, что модель:
• лучше понимает контекст многоступенчатых запросов;
• корректно обрабатывает инструкции на нескольких языках;
• создаёт реалистичные описания, подходящие для фильмов, игр и симуляций;
• минимизирует количество ошибок в коде и логике сценариев.

Фактически Gemini 3.0 Pro приближается к концепции универсального генератора цифрового контента, способного заменять отдельные игровые движки и конструкторы приложений.

Сравнение моделей Gemini 2.5 Pro и 3.0 Pro

Характеристика Gemini 2.5 Pro Предполагаемая Gemini 3.0 Pro
Форматирование текста Стандартное, без контекста Структурное, с визуальной иерархией
Генерация кода С ошибками, требует правок Почти готовые прототипы
Работа с изображениями и звуком Ограничена Встроенная мультимодальность
Скорость отклика Средняя Выше в 1,5-2 раза
Креативность Зависит от темы Проявляется во всех жанрах

Советы шаг за шагом: как протестировать модель

  1. Зайдите в Google AI Studio.

  2. Выберите модель Gemini 2.5 Pro.

  3. Введите промпт — например, запрос на создание мини-игры, приложения или аналитического отчёта.

  4. Отправляйте запрос повторно, пока не появится два варианта ответа.

  5. Сравните стиль, структуру и детализацию — более продвинутый ответ, как правило, принадлежит Gemini 3.0 Pro.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать короткие промпты.
    Последствие: модель не раскрывает креативный потенциал.
    Альтернатива: давать подробные инструкции с контекстом.

  • Ошибка: не сохранять логи ответов.
    Последствие: невозможно сравнить чекпоинты.
    Альтернатива: фиксировать версии и даты тестов.

  • Ошибка: игнорировать технические ограничения AI Studio.
    Последствие: зависания и потеря результатов.
    Альтернатива: разбивать задачи на меньшие модули.

Когда ждать официальный релиз

Тестирование новой версии длится уже несколько недель. Внутренние источники указывают на 22 октября как на возможную дату релиза — Google традиционно выпускает крупные обновления по средам. Однако ряд инсайдеров намекает, что релиз могут перенести на начало ноября, чтобы завершить отладку мультимодальных функций.

"Gemini 3.0 Pro — это не просто апдейт, это шаг к действительно универсальному ИИ", — отметил один из сотрудников Google AI, пожелавший остаться неназванным.

А что если Google сделает модель открытой?

Если Gemini 3.0 Pro появится в свободном доступе, это может кардинально изменить рынок генеративных технологий. Инструмент способен конкурировать не только с GPT-5 и Claude Sonnet 4.5, но и с профессиональными игровыми движками вроде Unity и Unreal Engine. Появление открытого API позволит разработчикам, художникам и сценаристам создавать прототипы игр и приложений буквально за минуты.

Плюсы и минусы нового поколения Gemini

Плюсы Минусы
Повышенная точность и логичность ответов Возможные баги на этапе тестирования
Мощная мультимодальность (звук, видео, текст, код) Закрытый доступ через AI Studio
Высокая креативность в промптах Перегруз серверов при массовом использовании
Улучшенная скорость реакции Нет гарантий стабильного доступа

FAQ

— Можно ли уже напрямую выбрать Gemini 3.0 Pro в AI Studio?
Нет, пока модель доступна только через режим А/Б-тестирования внутри Gemini 2.5 Pro.

— Почему пользователи уверены, что это новая версия?
Изменения в качестве, форматировании и поведении модели явно выходят за рамки текущей версии 2.5 Pro.

— Будет ли она доступна в Bard?
Скорее всего, да: Gemini 3.0 Pro станет основой нового поколения Bard/Chat AI от Google.

Мифы и правда

Миф: Gemini 3.0 Pro уже запущена публично.
Правда: пока идёт ограниченное тестирование через AI Studio.

Миф: новая версия полностью заменит программистов.
Правда: она лишь ускоряет процесс, но требует контроля со стороны человека.

Миф: доступ к тесту даётся по приглашению.
Правда: попасть можно всем, кто использует AI Studio и столкнётся с А/Б-экспериментом.

Исторический контекст

Google запустила серию Gemini в декабре 2023 года, начав с версии 1.0. За два года технология прошла путь от текстовой модели до полноценного мультимодального движка, объединяющего обработку языка, изображения и аудио. Версия 2.5 Pro, представленная весной 2025-го, стала промежуточным этапом перед ключевым обновлением — Gemini 3.0 Pro, которое должно закрепить позиции Google в конкуренции с OpenAI, Anthropic и xAI.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аналитики Jefferies: миллионы iPhone для США продолжат собирать в Китае, несмотря на перенос в Индию сегодня в 2:26
Индустрия ждала бегства, но Apple осталась: почему Китай держит её мёртвой хваткой

Несмотря на планы полного переноса сборки в Индию, миллионы iPhone для США всё ещё делают в Китае. Это может дорого обойтись Apple после введения новых пошлин.

Читать полностью » Samsung выпустила внеплановое обновление, устраняющее 26 критических уязвимостей в смартфонах Galaxy сегодня в 1:16
Без уведомления и фанфар: Samsung тихо закрыла дыру, через которую могли уйти ваши фото и пароли

Samsung выпустила внеплановый патч, устраняющий десятки уязвимостей на флагманских смартфонах. Почему обновление стоит установить прямо сейчас.

Читать полностью » Опрос Android Authority показал: 57% пользователей не хотят переходить на iPhone сегодня в 0:16
Они выбрали Android не из-за цены — в чём настоящая причина верности системе

Большинство пользователей Android не планируют менять систему, но готовы сделать исключение — если Apple решится на неожиданное новшество.

Читать полностью » Пользователи нашли способ обновить старые ПК до Windows 11 без покупки нового оборудования вчера в 23:26
Ваш ПК слишком стар для Windows 11? Microsoft ошибается — вот как обойти запрет

Ваш компьютер всё ещё на Windows 10? Даже без TPM 2.0 его можно обновить до Windows 11 с помощью Rufus — без покупки нового ПК. Вот как это сделать безопасно и бесплатно.

Читать полностью » MacBook Pro 14 с чипом M5 набрал 4263 балла в одноядерном тесте Geekbench вчера в 22:09
Мощь, что прорывает экран: новый MacBook Pro M5 оставил всех конкурентов позади

Новый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5 установил рекорды Geekbench, показав лидирующую мощность среди всех ПК и ноутбуков.

Читать полностью » Исследование Graphite: более 50% интернет-контента в 2025 году создаётся искусственным интеллектом вчера в 21:16
Когда весь контент одинаковый: почему поисковики начинают наказывать ИИ-тексты

Более половины текстов в интернете теперь создаёт искусственный интеллект. Почему Google перестал показывать такие статьи и как человечеству выжить в эпоху контентного шума?

Читать полностью » iPhone Air раскупили в Китае за считанные минуты — South China Morning Post вчера в 20:04
Китайский рынок в шоке: как местные бренды не успевают за iPhone Air

iPhone Air мгновенно раскупили в Китае, показывая, что интерес к новым моделям Apple остаётся невероятно высоким среди местных покупателей.

Читать полностью » Asus Zenbook 14 (2024) показал до 12 часов работы и лучшую клавиатуру в классе вчера в 19:17
Компактный, как планшет — мощный, как десктоп: Asus снова нашёл идеальный баланс

Asus Zenbook 14 2024 года остаётся эталоном баланса мощности, дизайна и автономности. Почему этот ультрабук до сих пор считается лучшим выбором для работы и путешествий?

Читать полностью »

Новости
Еда
Индейка с луком и морковью сохраняет сочность при жарке на сковороде
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер показал комплекс упражнений для полноценной тренировки тела без спортзала
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Екатерина Титова предупредила, что частое употребление роллов вредно для желудка
Наука
Исследование PLOS One подтвердило связь останков с войнами Римской империи — Марио Новак
Питомцы
Учёные подтвердили эффективность смеси уксуса, соды и перекиси против запаха кошачьей мочи
Красота и здоровье
Во Владимирской области за девять месяцев выявлено 603 случая рака молочной железы
Авто и мото
ДТП при выезде: невиновность возможна при доказанном нарушении второго водителя — разъяснил ВС РФ
Спорт и фитнес
Фитнес-блогер Арсений Ким рассказал, как укрепить пресс и избавиться от жира на животе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet