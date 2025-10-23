Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:56

ИИ теперь знает, где вы и куда хотите: Google объединил Gemini с живыми картами мира

Google интегрировала Gemini с картами Google Maps — доступ к 250 млн локаций по миру

Компания Google представила обновление, которое впервые объединяет языковую модель Gemini с экосистемой Google Maps. Теперь ИИ получает прямой доступ к живым данным о 250 миллионах локаций по всему миру — от кафе и парков до музеев и транспортных узлов. Это превращает модель из источника обобщённых советов в инструмент с реальными геоданными, рейтингами и отзывами пользователей.

Новый уровень "понимания" пространства

До обновления Gemini мог лишь предполагать, где находятся нужные пользователю объекты. Теперь он опирается на фактическую информацию, доступную через Google Maps: часы работы, маршруты, контактные данные, фотографии, актуальные рейтинги и пользовательские комментарии.

Например, запрос вроде "Где поблизости уютное кафе, открытое сейчас?" больше не требует уточнений. Gemini мгновенно анализирует базу данных Google Maps и предлагает реальные варианты, учитывая текущее время, погодные условия и расстояние.

"Gemini больше не просто описывает локации — он действительно понимает, где они находятся и как туда попасть", — отметил директор по продуктам Google Сандер Пичаи.

Как это работает

Модель получает доступ к обновлённым картографическим API, через которые поступают данные о местах, событиях и маршрутах. Эти данные синхронизируются в режиме реального времени, благодаря чему Gemini способен формировать точные и контекстные ответы - будь то план прогулки, поиск парковки или подбор кафе с Wi-Fi.

Обновление доступно в версиях Gemini 1.5 Pro и Gemini 1.5 Flash. Пользователи могут взаимодействовать с моделью как в текстовом, так и в голосовом формате, а разработчики — встраивать геоинформационные функции прямо в собственные приложения.

Сравнение возможностей до и после интеграции

Возможность До обновления После интеграции с Maps
Поиск локаций Через текстовое описание, без точных данных Через актуальные данные о 250 млн объектов
Проверка часов работы Не поддерживалась В реальном времени
Построение маршрутов Только на уровне описания С картой и трафиком
Отзывы и рейтинги Недоступны Из базы Google Maps
Отображение карты Нет Интерактивный виджет в ответе
Поддержка API для разработчиков Ограниченная Расширенный доступ с координатами

Что получат разработчики

Одним из главных элементов релиза стал новый Maps API для Gemini, который позволяет:

• передавать геокоординаты в запросах;
• получать структурированные ответы с маршрутами и погодными данными;
встраивать карту прямо в интерфейс чат-бота или мобильного приложения;
• использовать голосовые сценарии, например: "Покажи ближайшие маршруты для утреннего бега" — и получать визуальную карту с рейтингами и температурой воздуха.

Это открывает дорогу к созданию умных навигационных ассистентов, туристических чат-ботов, систем доставки, способных прогнозировать загруженность дорог и подсказывать альтернативные пути.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование моделей без подключения к актуальным геоданным.
    Последствие: устаревшие рекомендации и невозможность проверить наличие объекта.
    Альтернатива: интеграция с Google Maps API, обеспечивающая доступ к проверенной информации.

  • Ошибка: ручное добавление координат в чат-боты.
    Последствие: высокая погрешность и сложность масштабирования.
    Альтернатива: автоматическая передача геометок через Gemini API.

  • Ошибка: отсутствие визуализации маршрута в интерфейсе.
    Последствие: пользователю сложно оценить направление и расстояние.
    Альтернатива: интерактивная карта с маршрутом, погодой и временем прибытия.

А что если…

А что если ИИ сможет не просто подсказывать маршруты, а управлять перемещениями в реальном времени? Google уже тестирует функцию, которая позволит Gemini анализировать потоки трафика и предлагать оптимальные пути для автомобилистов и пешеходов, включая объезд пробок и временно закрытые дороги.

В перспективе такие возможности могут появиться в навигаторах, туристических приложениях и даже в роботизированных службах доставки.

Плюсы и минусы интеграции

Плюсы Минусы
Реальные данные о локациях и маршрутах Зависимость от интернет-подключения
Поддержка голосовых и визуальных сценариев Не работает в офлайн-режиме
Возможность встраивания карт в чат Требует обновления API у разработчиков
Высокая точность и актуальность информации Не все локации обновляются мгновенно
Расширенные функции для туристических сервисов API пока ограничен регионами с высокой картографической плотностью

FAQ

Можно ли использовать интеграцию в сторонних продуктах?
Да, разработчики могут подключить обновлённый Gemini Maps API, чтобы использовать данные Google Maps в своих сервисах.

Поддерживается ли голосовое управление?
Да, Gemini обрабатывает голосовые команды и может проговаривать ответы с интерактивной навигацией.

Когда появится поддержка трафика и маршрутов в реальном времени?
Google заявила, что функция анализа потоков движения будет добавлена в одном из следующих обновлений.

Можно ли использовать Gemini для туристических сценариев?
Да, модель уже умеет формировать маршруты прогулок, подбирать кафе и достопримечательности поблизости.

Мифы и правда

  • Миф: Gemini всё ещё выдумывает места.
    Правда: теперь он опирается на реальные данные Maps, исключая ошибки в локализации.

  • Миф: интеграция работает только в США.
    Правда: функция запущена глобально, включая Европу и Азию.

  • Миф: новая версия предназначена только для бизнеса.
    Правда: доступ открыт и для индивидуальных пользователей через Gemini 1.5 Pro и Flash.

3 интересных факта

  1. После интеграции Gemini получил доступ к самой большой картографической базе в мире - свыше 250 млн объектов.

  2. Модель может учитывать время суток и погодные условия, предлагая разные маршруты утром и вечером.

  3. Внутри Google уже тестируется сценарий, где Gemini формирует персональный день маршрутов с учётом интересов и графика пользователя.

