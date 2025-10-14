Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
карта Москвы
карта Москвы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Больше не просто карта: в Google Maps поселился разговорчивый ИИ

Google тестирует интеграцию Gemini в Google Maps — навигация становится разговорной

Компания Google начала тестирование новой функции в приложении Google Maps, которая делает навигацию умнее и разговорнее. В бета-версии 25.41.03.815390258 появилась интеграция с искусственным интеллектом Gemini — флагманской моделью Google, постепенно заменяющей Google Assistant. Теперь с навигатором можно говорить почти так же, как с человеком.

Что изменилось в новой версии

До сих пор Google Maps воспринимал только короткие и точные команды: "Построй маршрут", "Найди кафе рядом", "Покажи пробки". Теперь в тестовой сборке приложение позволяет вести полноценный диалог с ИИ. Достаточно нажать на привычный значок микрофона, и активируется Gemini.

Пользователь может без остановки набирать текст или отвлекаться от дороги — система воспринимает естественную речь и уточняющие вопросы. Например, водитель может сказать:
• "Покажи маршрут без платных дорог";
• "Какая погода будет в месте назначения?";
• "Где поблизости заправка с кофе?";
• или просто задать случайный вопрос, чтобы скоротать время в пробке.

Gemini способен не только отвечать, но и понимать контекст разговора — например, уточнять, нужно ли перестроить маршрут или стоит ли предупредить о приближении дождя.

Как активировать ИИ в навигации

В новой бета-версии значок микрофона остаётся прежним — в фирменных цветах Google. При нажатии активируется Gemini, который заменяет Google Assistant.

В меню настроек можно изменить параметры работы ИИ: выбрать тон общения, скорость ответа, режим кратких подсказок или расширенных рекомендаций. Google добавила возможность настроить уровень детализации, чтобы водитель получал только действительно важную информацию во время движения.

"Это изменение пока не доступно ни в одной пользовательской версии Google Maps, но, учитывая, что мы смогли запустить его в последней бета-версии, вполне вероятно, что оно появится в ближайшем будущем", — отметили журналисты Android Authority.

Почему Google делает ставку на Gemini

Интеграция Gemini в экосистему сервисов Google идёт полным ходом. Уже известно, что компания постепенно отказывается от Google Assistant, заменяя его более продвинутым ИИ-модулем. Gemini обучен работать с контекстом, анализировать сложные запросы и учитывать привычки пользователя, что делает взаимодействие с навигацией более персонализированным.

Фактически Google Maps превращается из навигатора в интеллектуального помощника в дороге. Теперь система может не только строить маршрут, но и отвечать на вопросы о достопримечательностях, прогнозировать погоду, подсказывать места для остановки и анализировать ситуацию на дорогах в реальном времени.

Сравнение возможностей

Функция Google Assistant Gemini в Google Maps
Распознавание естественной речи Ограниченное Гибкое и контекстное
Ответы на сложные вопросы Только по шаблону Понимание смысла и намерения
Поддержка диалога Одноразовые команды Непрерывный разговор
Настройки поведения Минимальные Настраиваемый стиль общения
Интеграция с навигацией Частичная Полноценная встроенная логика

Преимущества для водителей

  1. Безопасность. Голосовое управление без необходимости касаться экрана снижает риск отвлечения от дороги.

  2. Персонализация. Gemini учитывает историю запросов и адаптируется под стиль общения пользователя.

  3. Многофункциональность. Можно получать сведения о погоде, пробках, достопримечательностях или ближайших заведениях, не покидая навигации.

  4. Экономия времени. ИИ сам уточняет детали маршрута и предлагает оптимальные варианты.

Возможные ограничения

• Функция доступна только в тестовой версии и может работать нестабильно.
• Пока неизвестно, когда обновление появится в стабильных сборках Google Maps.
• Некоторые функции Gemini требуют подключения к интернету и не будут работать офлайн.
• Интеграция доступна ограниченному числу пользователей, зарегистрированных в программе Google Beta.

А что если Gemini полностью заменит Google Assistant?

Если эксперимент окажется успешным, Gemini может стать основным интерфейсом голосового взаимодействия во всех сервисах Google: от Android Auto и YouTube до Gmail и Google Home.

Это значит, что голосовые команды будут не просто выполнять действия, а превращаться в полноценные разговоры с контекстом. Например, водитель сможет сказать: "Построй маршрут до ближайшей пекарни, где можно купить безглютеновый хлеб и есть парковка", — и получить сразу релевантный результат без уточнений.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы
Естественная речь и диалоговый формат Бета-версия может содержать ошибки
Поддержка контекста и персонализации Недоступно большинству пользователей
Интеграция без новых устройств Возможны задержки в ответах при слабом интернете
Улучшенная безопасность на дороге Требует современных версий Android и Google Maps

FAQ

Когда Gemini появится в стабильной версии Google Maps?
Точной даты пока нет, но, судя по скорости интеграции, релиз ожидается в ближайшие месяцы.

Можно ли использовать Gemini на всех устройствах?
Пока нет. Поддержка доступна только в тестовой версии для ограниченного числа участников программы Google Beta.

Будет ли Google Assistant полностью отключён?
Google постепенно заменяет его на Gemini, но переход произойдёт поэтапно, чтобы сохранить совместимость с устаревшими устройствами и приложениями.

Работает ли функция офлайн?
Нет, большинство возможностей Gemini требуют подключения к интернету для обработки запросов и анализа данных.

Мифы и правда

Миф: Gemini — это просто переименованный Google Assistant.
Правда: это новая ИИ-модель с расширенными возможностями понимания языка и контекста.

Миф: Функция доступна всем пользователям.
Правда: интеграция пока проходит тестирование в бета-версии и не представлена в стабильных релизах.

Миф: Gemini собирает голосовые данные без согласия пользователя.
Правда: Google сохраняет систему разрешений и уведомлений — пользователь контролирует, что отправляется в облако.

Три интересных факта

  1. Gemini впервые интегрируется не как отдельное приложение, а как встроенный модуль внутри Maps.

  2. ИИ способен понимать многослойные команды — например: "Если начнётся дождь, перестрой маршрут через тоннель".

  3. Тестовая версия 25.41.03.815390258 уже распространяется среди участников программы Google Play Beta.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Курочкин назвал правила защиты аккаунтов от взлома сегодня в 18:28
Секретные коды жизни: лайфхаки по защите аккаунтов, которые реально работают

Узнайте, как надёжно защитить свои аккаунты от взлома, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, чтобы сохранить личные данные в безопасности.

Читать полностью » OpenAI провела аудит нейтральности ChatGPT: GPT-5 признана самой сбалансированной моделью сегодня в 17:11
GPT-5 молчит громче, чем говорит: как OpenAI учит ИИ быть нейтральным

OpenAI проверила ChatGPT на политическую нейтральность. Новейшие модели GPT-5 показали на 30% меньше предвзятости — компания утверждает, что они максимально объективны.

Читать полностью » Руководители Ford и Fortescue отметили высокий уровень роботизации на китайских заводах — The Telegraph сегодня в 16:23
Конвейеры без людей: как Китай оставит Запад без работы и прибыли

Роботизация и высокие технологии в Китае стремительно меняют глобальный рынок, заставляя западные компании пересматривать стратегии и инвестиции.

Читать полностью » Media Creation Tool перестала работать на Windows 10 сегодня в 15:17
Microsoft сбросила передачу: баг в MCT затрудняет установку Windows 10 и 11

Официальная утилита Media Creation Tool версии 26100.6584 даёт сбой на Windows 10. Microsoft обещает исправление — пока пользователям остаются альтернативы вроде Rufus.

Читать полностью » Эксперты DxOMark оценили фронтальную камеру iPhone 17 Pro как лучшую в мире сегодня в 14:18
Селфи как у звёзд: какие iPhone 17 Pro установил новые стандарты

Фронтальная камера iPhone 17 Pro установила рекорд DxOMark и стала эталоном для селфи, задав новый стандарт качества для смартфонов.

Читать полностью » сегодня в 13:26
Поднеси руку — и готово: Сбербанк запускает оплату по венам ладони

«Сбербанк» запускает оплату по изображению ладони — биометрическую технологию, которая может заменить карты и смартфоны. Почему это безопасно и удобно — в материале.

Читать полностью » Samsung AI представила Tiny Recursive Model — ИИ с 7 млн параметров, обошедший крупные системы сегодня в 12:12
7 миллионов параметров против миллиардов: Samsung показал, что сила — в повторении

Samsung показала, что интеллект не зависит от масштаба: их новая Tiny Recursive Model с 7 млн параметров обошла гигантов, доказав, что эффективность — это и есть будущее ИИ.

Читать полностью » Сервисные компании внедряют СОП и скрипты продаж на базе ChatGPT сегодня в 11:16
Не выгорайте на e-mail: шаблоны, которые спасают нервы и продают снова

Рутина тормозит сервисный бизнес, а клиенты ждут стабильности и скорости. Пошагово разбираем, как превратить ChatGPT в «двигатель» онбординга, продаж и статусов без потери человечности.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Игорь Фокеев рассказал, какие расходы на фитнес можно сократить без ущерба здоровью
Туризм
В Анталье и Аланье в октябре сохраняется температура воздуха +26 °C и моря +25 °C
Дом
Пульт от телевизора содержит больше микробов, чем дверная ручка в туалете — данные исследований
Авто и мото
В Москве за три месяца вывезли более 1,2 тысячи брошенных автомобилей — заммэра Бирюков
Дом
Исследования показывают, что человек тратит до 5 дней в год на поиск одежды в беспорядке
Садоводство
Удаление мха с участка: механическое очищение и применение гашёной извести — Юрий Пряхин
Спорт и фитнес
Удержание лодочки: работа с мышцами кора и укрепление спины
Еда
Шеф-кондитер Стелла Паркс назвала маринование яблок ключом к идеальной начинке для пирога
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet