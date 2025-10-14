Больше не просто карта: в Google Maps поселился разговорчивый ИИ

Компания Google начала тестирование новой функции в приложении Google Maps, которая делает навигацию умнее и разговорнее. В бета-версии 25.41.03.815390258 появилась интеграция с искусственным интеллектом Gemini — флагманской моделью Google, постепенно заменяющей Google Assistant. Теперь с навигатором можно говорить почти так же, как с человеком.

Что изменилось в новой версии

До сих пор Google Maps воспринимал только короткие и точные команды: "Построй маршрут", "Найди кафе рядом", "Покажи пробки". Теперь в тестовой сборке приложение позволяет вести полноценный диалог с ИИ. Достаточно нажать на привычный значок микрофона, и активируется Gemini.

Пользователь может без остановки набирать текст или отвлекаться от дороги — система воспринимает естественную речь и уточняющие вопросы. Например, водитель может сказать:

• "Покажи маршрут без платных дорог";

• "Какая погода будет в месте назначения?";

• "Где поблизости заправка с кофе?";

• или просто задать случайный вопрос, чтобы скоротать время в пробке.

Gemini способен не только отвечать, но и понимать контекст разговора — например, уточнять, нужно ли перестроить маршрут или стоит ли предупредить о приближении дождя.

Как активировать ИИ в навигации

В новой бета-версии значок микрофона остаётся прежним — в фирменных цветах Google. При нажатии активируется Gemini, который заменяет Google Assistant.

В меню настроек можно изменить параметры работы ИИ: выбрать тон общения, скорость ответа, режим кратких подсказок или расширенных рекомендаций. Google добавила возможность настроить уровень детализации, чтобы водитель получал только действительно важную информацию во время движения.

"Это изменение пока не доступно ни в одной пользовательской версии Google Maps, но, учитывая, что мы смогли запустить его в последней бета-версии, вполне вероятно, что оно появится в ближайшем будущем", — отметили журналисты Android Authority.

Почему Google делает ставку на Gemini

Интеграция Gemini в экосистему сервисов Google идёт полным ходом. Уже известно, что компания постепенно отказывается от Google Assistant, заменяя его более продвинутым ИИ-модулем. Gemini обучен работать с контекстом, анализировать сложные запросы и учитывать привычки пользователя, что делает взаимодействие с навигацией более персонализированным.

Фактически Google Maps превращается из навигатора в интеллектуального помощника в дороге. Теперь система может не только строить маршрут, но и отвечать на вопросы о достопримечательностях, прогнозировать погоду, подсказывать места для остановки и анализировать ситуацию на дорогах в реальном времени.

Сравнение возможностей

Функция Google Assistant Gemini в Google Maps Распознавание естественной речи Ограниченное Гибкое и контекстное Ответы на сложные вопросы Только по шаблону Понимание смысла и намерения Поддержка диалога Одноразовые команды Непрерывный разговор Настройки поведения Минимальные Настраиваемый стиль общения Интеграция с навигацией Частичная Полноценная встроенная логика

Преимущества для водителей

Безопасность. Голосовое управление без необходимости касаться экрана снижает риск отвлечения от дороги. Персонализация. Gemini учитывает историю запросов и адаптируется под стиль общения пользователя. Многофункциональность. Можно получать сведения о погоде, пробках, достопримечательностях или ближайших заведениях, не покидая навигации. Экономия времени. ИИ сам уточняет детали маршрута и предлагает оптимальные варианты.

Возможные ограничения

• Функция доступна только в тестовой версии и может работать нестабильно.

• Пока неизвестно, когда обновление появится в стабильных сборках Google Maps.

• Некоторые функции Gemini требуют подключения к интернету и не будут работать офлайн.

• Интеграция доступна ограниченному числу пользователей, зарегистрированных в программе Google Beta.

А что если Gemini полностью заменит Google Assistant?

Если эксперимент окажется успешным, Gemini может стать основным интерфейсом голосового взаимодействия во всех сервисах Google: от Android Auto и YouTube до Gmail и Google Home.

Это значит, что голосовые команды будут не просто выполнять действия, а превращаться в полноценные разговоры с контекстом. Например, водитель сможет сказать: "Построй маршрут до ближайшей пекарни, где можно купить безглютеновый хлеб и есть парковка", — и получить сразу релевантный результат без уточнений.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы Естественная речь и диалоговый формат Бета-версия может содержать ошибки Поддержка контекста и персонализации Недоступно большинству пользователей Интеграция без новых устройств Возможны задержки в ответах при слабом интернете Улучшенная безопасность на дороге Требует современных версий Android и Google Maps

FAQ

Когда Gemini появится в стабильной версии Google Maps?

Точной даты пока нет, но, судя по скорости интеграции, релиз ожидается в ближайшие месяцы.

Можно ли использовать Gemini на всех устройствах?

Пока нет. Поддержка доступна только в тестовой версии для ограниченного числа участников программы Google Beta.

Будет ли Google Assistant полностью отключён?

Google постепенно заменяет его на Gemini, но переход произойдёт поэтапно, чтобы сохранить совместимость с устаревшими устройствами и приложениями.

Работает ли функция офлайн?

Нет, большинство возможностей Gemini требуют подключения к интернету для обработки запросов и анализа данных.

Мифы и правда

• Миф: Gemini — это просто переименованный Google Assistant.

Правда: это новая ИИ-модель с расширенными возможностями понимания языка и контекста.

• Миф: Функция доступна всем пользователям.

Правда: интеграция пока проходит тестирование в бета-версии и не представлена в стабильных релизах.

• Миф: Gemini собирает голосовые данные без согласия пользователя.

Правда: Google сохраняет систему разрешений и уведомлений — пользователь контролирует, что отправляется в облако.

Три интересных факта