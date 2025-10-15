Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лицо и цифровая сетка
Лицо и цифровая сетка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:16

Цвета говорят больше, чем кажется: изображения от ИИ выдают себя при одном фильтре

Reddit обсуждает невидимые метки SynthID в картинках, сгенерированных Gemini

На платформе Reddit разгорелось обсуждение о скрытых метках в изображениях, созданных генератором Gemini от Google. Пользователи утверждают, что компания встраивает невидимые водяные знаки в каждое сгенерированное изображение, и увидеть их можно только при изменении насыщенности цветов.

Автор под ником thrftshxp первым опубликовал пример, где после обработки картинки через приложение Photomosh на ней проявились цветные артефакты и узоры, напоминающие цифровые метки. По его словам, исходное изображение было создано в Gemini, а затем подверглось апскейлу и усилению насыщенности, после чего водяные знаки стали отчётливо видимыми.

"Если просто поднять насыщенность, то на картинке появляются яркие точки и линии — они не случайные. Похоже, это встроенный маркер Gemini", — отметил пользователь thrftshxp.

Как обнаружить скрытые водяные знаки

Другие участники дискуссии проверили эксперимент и подтвердили, что подобные артефакты действительно можно увидеть прямо в браузере. Для этого достаточно выполнить несколько простых действий:

  1. Сгенерировать чёрно-белое изображение в Gemini.

  2. Открыть его в отдельной вкладке браузера.

  3. В консоли разработчика применить CSS-фильтр:

filter: saturate(999);

После этого на изображении появляются разноцветные пятна и линии, распределённые по всей поверхности. При этом реальные чёрно-белые фотографии, не прошедшие через генератор, при том же фильтре остаются равномерно окрашенными - без характерных цветных фрагментов.

Таким образом, пользователи предполагают, что Google скрытно маркирует изображения, чтобы отличать их от реальных фотографий.

Можно ли удалить водяные знаки

Некоторые пользователи нашли и обратный способ — визуально убрать метки, хотя технически это не гарантирует удаления цифровой подписи. По их словам, достаточно применить к картинке CSS-фильтр:

filter: saturate(0);

После этого изображение теряет насыщенность, а водяные знаки становятся незаметными. Однако авторы подчёркивают, что такая манипуляция не стирает метаданные или скрытые пиксельные паттерны, если они закодированы глубже.

"Удалить их полностью нельзя — можно только скрыть визуальные следы", — написал один из участников обсуждения.

Почему Google могла внедрить водяные знаки

Компания Google пока официально не комментировала наличие скрытых водяных знаков в изображениях Gemini. Однако эксперты считают, что такая система — часть политики ответственного ИИ, направленной на распознавание и маркировку сгенерированного контента.

Скрытые маркеры могут выполнять несколько функций:
• предотвращать попадание ИИ-контента в обучающие датасеты будущих моделей;
• помогать системам проверки различать реальные фото и синтетические;
• упрощать выявление манипулированных изображений в интернете.

Ранее Google заявляла, что внедряет технологию SynthID, созданную подразделением DeepMind, для незаметного водяного знака в пиксельных данных изображений и видео. Эта технология работает таким образом, что метка остаётся даже после редактирования, обрезки или изменения цвета.

Таким образом, Reddit-пользователи, вероятно, обнаружили визуальный след SynthID, проявляющийся при сильной коррекции насыщенности.

Сравнение систем водяных знаков ИИ

Компания Технология Метод маркировки Удаляется при редактировании Цель
Google (Gemini) SynthID Пиксельный водяной знак Частично Распознавание ИИ-контента
OpenAI Metadata Tag EXIF-данные Да Идентификация источника
Midjourney Нет (встроенная подпись) Видимая текстовая метка Да Авторизация изображений
Adobe (Firefly) Content Credentials Цифровой сертификат Нет Прозрачность происхождения

Почему это важно

Скрытые водяные знаки становятся новым стандартом этичного использования генеративных технологий. Они помогают предотвратить:
• попадание сгенерированных картинок в обучающие наборы новых моделей (что вызывает "самокопирование" контента);
• распространение дезинформации и фейковых изображений;
• потерю авторства и юридических споров вокруг происхождения изображений.

Однако обнаружение таких меток пользователями Reddit поднимает вопрос о прозрачности: если Google действительно маркирует все изображения, пользователи должны быть осведомлены об этом.

"Проблема не в самом водяном знаке, а в том, что об этом не было объявлено официально", — написал один из участников обсуждения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что фильтры полностью удаляют метку.
    Последствие: изображение всё равно останется идентифицируемым.
    Альтернатива: использовать генераторы с открытым исходным кодом, где метки отключаются вручную.

  • Ошибка: распространять отредактированные картинки как "оригинальные".
    Последствие: возможное нарушение политики платформы.
    Альтернатива: упоминать источник генерации.

  • Ошибка: полагать, что маркеры влияют на качество изображения.
    Последствие: ложные выводы о деградации картинки.
    Альтернатива: проводить анализ в нейтральных условиях (одинаковая цветопередача и освещение).

А что если водяные знаки станут обязательными?

Эксперты считают, что к 2026 году водяные знаки для ИИ-контента могут стать обязательными по международным нормам. Еврокомиссия и американские регуляторы уже обсуждают требования к маркировке синтетических изображений и видео.

В этом случае технологии вроде SynthID станут стандартом, а пользователи смогут автоматически проверять подлинность контента через встроенные инструменты браузеров или соцсетей.

Плюсы и минусы скрытых меток

Плюсы Минусы
Обеспечивают прозрачность происхождения контента Снижают анонимность создателей
Снижают риск дезинформации Можно обойти простыми фильтрами
Не мешают восприятию изображений Не всегда распознаются корректно
Защищают обучающие наборы данных Могут вызвать недоверие пользователей
Поддерживают политику ответственного ИИ Нет официальных разъяснений от Google

FAQ

Можно ли считать эти водяные знаки доказательством использования Gemini?
Нет. Они указывают на вероятность, но не являются юридическим подтверждением происхождения изображения.

Зачем Google скрывает водяные знаки, а не делает их видимыми?
Чтобы сохранить качество визуального контента и при этом дать возможность алгоритмам определять источник.

Опасно ли повышать насыщенность для проверки?
Нет, это не влияет на данные, но не гарантирует, что водяной знак станет видимым на всех изображениях.

Исторический контекст

Google представила SynthID в августе 2023 года как решение для борьбы с дезинформацией. Сначала технология применялась в сервисе Imagen, а затем распространилась на Gemini. В 2024 году её интегрировали в видео- и аудиогенераторы компании.
Теперь, когда пользователи самостоятельно обнаружили следы этой системы, дискуссия о прозрачности маркировки ИИ-контента получила новое развитие.

Интересные факты

  1. Технология SynthID создаёт микроскопические искажения в яркостных каналах пикселей, незаметные глазу.

  2. Даже при сжатии изображения до 30% водяной знак сохраняется.

  3. Reddit уже обсуждает создание открытого инструмента для проверки наличия SynthID на изображениях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новая система сегодня в 5:56
Microsoft переворачивает подход к обновлениям: что такое "горячие патчи" и как они спасают время

Microsoft переходит на новый формат обновлений — «горячие патчи», которые устанавливаются без перезагрузки. Узнай, как они работают и чем лучше классических апдейтов.

Читать полностью » Новая модель MAI-Image-1 от Microsoft вошла в топ-10 визуальных AI-систем на LMArena сегодня в 4:46
Не рисует, а светом пишет: Microsoft выпустила нейросеть, которая пугающе хорошо видит мир

Microsoft представила MAI-Image-1 — собственный генератор изображений, который уже вошёл в топ-10 лучших моделей. Узнай, чем он отличается от конкурентов.

Читать полностью » Минцифры запустило на сегодня в 3:46
Вход только по любви и доверию: как один человек может спасти твой аккаунт от взлома

На «Госуслугах» появилась функция доверенного контакта, которая поможет защитить аккаунт от взлома. Теперь смена пароля невозможна без участия выбранного близкого человека.

Читать полностью » OpenAI и Broadcom создадут собственные AI-чипы для снижения зависимости от Nvidia сегодня в 2:26
Чип или погибни: как OpenAI спасает себя от дефицита и диктует новое будущее ИИ

OpenAI и Broadcom запускают амбициозный проект по созданию собственных чипов искусственного интеллекта. Это шаг к независимости от Nvidia и фундамент для будущего сверхинтеллекта.

Читать полностью » Калифорния установила правила для AI-компаньонов: возрастная проверка и штрафы до $250 000 сегодня в 1:17
Говоришь с ботом — сначала покажи паспорт: новые законы бьют по AI-компаньонам

Калифорния первой в США узаконила правила общения с чат-ботами. Теперь даже искусственный интеллект обязан соблюдать границы и заботиться о безопасности собеседника.

Читать полностью » Российские вузы сохранили позиции в мировом рейтинге THE 2025 — лидирует МГУ сегодня в 0:12
Ты не лузер, если не в Оксфорде: где действительно учат так, чтобы не жалеть потом

Мировой рейтинг университетов от Times Higher Education вновь подтвердил лидерство США и Великобритании. Но главная интрига — кто действительно улучшил свои позиции, а кто застыл на месте.

Читать полностью » OpenAI перестаёт сохранять логи ChatGPT после судебного давления со стороны The New York Times вчера в 23:26
Суд, СМИ и скандалы: почему OpenAI перестаёт хранить ваши старые чаты

OpenAI прекращает сохранять удалённые чаты ChatGPT. После судебного давления компания меняет подход к хранению данных, возвращая пользователям контроль над приватностью.

Читать полностью » Graphite: доля ИИ-контента в интернете в 2025 году достигла 52% вчера в 22:36
Человек устал, нейросеть не спит: кто теперь пишет новости за людей

ИИ уже создает половину интернет-статей. Но почему Google всё ещё предпочитает тексты, написанные людьми, и как найти баланс между скоростью и качеством?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила грудные импланты
Спорт и фитнес
Петр Ян проведет бой с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе
Еда
Диетолог Рождественская: популярное пальмовое масло опасно для здоровья
Питомцы
Собаки различают искреннюю и фальшивую похвалу
Питомцы
Толщина шерсти и подшёрстка важнее размера собаки
Авто и мото
Введение новых правил утильсбора на автомобили перенесли на 1 декабря — Baza
Садоводство
Озимый лук и чеснок лучше растут после бобовых, огурцов и кабачков
Наука
Российские геологи начали исследования Аравийского щита совместно с Саудовской Аравией и Китаем — Павел Химченко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet