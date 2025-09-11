Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ребенок и искусственный интеллект
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:42

Нейросеть от Google без подписки: что можно делать бесплатно и за что нужно заплатить

Нейросеть Gemini, встроенная в Android, доступна для всех владельцев смартфонов, но ее бесплатная версия имеет ряд ограничений. Чтобы использовать возможности Gemini на полную, пользователю необходимо оформить подписку на Google AI. Давайте разберемся, что доступно бесплатно, а что можно получить при оформлении подписки.

Возможности и ограничения бесплатной версии Gemini

Бесплатная версия Gemini предоставляет доступ к основным функциям нейросети, но с ограничениями. Вот что можно сделать без подписки:

  • 5 запросов Gemini 2.5 Pro в день (после этого доступна упрощенная версия Gemini 2.5 Flash).

  • Контекстное окно на 32 тысячи символов.

  • 5 отчетов Deep Research в день с помощью модели Gemini 2.5 Flash.

  • 100 изображений в день.

Это позволяет использовать все основные возможности нейросети: задавать вопросы, рисовать изображения и работать с функционалом Gemini Live, но с ограничениями в количестве запросов и доступных функций. Например, большинство времени вы будете общаться с упрощенной моделью Gemini 2.5 Flash, которая дает менее развернутые и точные ответы по сравнению с полноценной версией Gemini 2.5 Pro.

Что дает подписка Google AI

Подписка на Google AI открывает гораздо более широкие возможности, особенно для тех, кто активно использует нейросети. Существует два тарифа подписки:

  • Google AI Pro за 19,99 $/мес (~ 1 650 ₽/мес).

  • Google AI Ultra за 249,99 $/мес (~ 20 600 ₽/мес).

Характеристики подписки Google AI Pro:

  • 100 запросов в день через Gemini 2.5 Pro.

  • 1 миллион символов для контекстного окна.

  • 20 отчетов Deep Research в день через Gemini 2.5 Pro.

  • 1 000 изображений в день.

Характеристики подписки Google AI Ultra:

  • 500 запросов в день через Gemini 2.5 Pro.

  • 1 миллион символов для контекстного окна.

  • 200 отчетов Deep Research в день через Gemini 2.5 Pro.

  • 10 запросов Deep Think в день (эксклюзивная функция).

  • 1 000 изображений в день.

  • Доступ к нейросети Veo 3, которая позволяет создавать видео (до 3 видео в день для Google AI Pro и до 5 видео в день для Google AI Ultra).

  • Дополнительные лимиты в Google Диске (до 2 ТБ для Google AI Pro и до 30 ТБ для Google AI Ultra).

  • YouTube Premium с подпиской на Google AI Ultra.

Как купить подписку на Gemini

Оформить подписку можно через Google AI, но сделать это будет не так просто, особенно для пользователей из России. Для оформления подписки вам потребуется:

  1. Перейти на сайт Google AI и войти в свой аккаунт Google.

  2. Выбрать тарифный план.

  3. Подтвердить оформление подписки, привязав карту иностранного банка, так как в России прямое оформление подписки невозможно.

В качестве бонуса Google предоставляет 1 месяц бесплатного доступа к Google AI Pro или 50% скидку на Google AI Ultra в течение первых 3 месяцев с момента подключения подписки.

