Хвост кошки
Хвост кошки
© Wikipedia by LeaK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:15

Не только радость, но и риск: какие болезни передаются человеук от питомцев

Ветеринар Логинов рассказал, как не заразиться от домашних животных

Домашние животные способны быть переносчиками опасных заболеваний, однако перечень наиболее распространённых инфекций невелик. Об этом в беседе с NewsInfo.Ru рассказал руководитель ветеринарной клиники доктор Николай Логинов.

По словам специалиста, больше всего рисков связано с животными, имеющими свободный доступ на улицу.

"Если животное находится в свободном выгуле, кошка, допустим, то она может в дом принести стригущий лишай, микроспорию. Если в дом попадает попугай крупный, он может быть причиной инфекционного заболевания — пситтакоза, "попугайной болезни"", — отметил Логинов.

Среди других распространённых проблем ветеринар назвал гельминтозы. Он подчеркнул, что основной мерой профилактики в этом случае остаётся соблюдение правил гигиены.

"Если у животного обнаруживается гельминтоз, человек в панике приходит и говорит, как нам поступить. Чтобы от животного получить глисты, надо жить так, чтобы не соблюдать элементарные правила гигиены — не мыть руки, целовать животное, вылизывать животное. Такое бывает, к сожалению. В этом случае, конечно, нужно и самому пройти курс противоглистной терапии", — рассказал эксперт.

Ещё одна инфекция, передающаяся от животных человеку, — токсоплазмоз. Однако, как пояснил Логинов, заразиться можно лишь при нарушении санитарных норм.

"Это, опять-таки, элементарные несоблюдения гигиены. Человек, владелец, убирает лоток животного, в котором каловые массы могут находиться до недели. После этой процедуры надо мыть руки. Если же оставлять экскременты в лотке 5-7 дней в лотке, то это может быть причиной и источником заражения человека. И если животное поступило в дом в острой форме заболевания, оно в этот период тоже является способным заразить человека", — уточнил ветеринар.

По его словам, спустя три недели после заражения токсоплазмозом кошка перестаёт быть заразной для человека.

