От 8 тысяч до 168 тысяч: сколько придётся заплатить за отпуск в Геленджике

Во второй половине сентября цены на туры в один из самых популярных курортов Черноморского побережья заметно снижаются. Ассоциация туроператоров России (АТОР) раскрыла стоимость недельного отдыха для двоих.

Бюджетные варианты

Гостевой дом (700 метров от моря, без питания) — от 8,3 тысячи рублей за двоих.

Двухзвездочный отель — от 17,3 тысячи рублей.



Средний сегмент

Трехзвездочный отель — от 27,3 тысячи рублей.

Четырехзвездочный отель — от 32,3 тысячи рублей.



Премиум-отдых

Пятизвездочный отель — от 168,5 тысячи рублей за неделю на двоих.

Все цены указаны без учета проезда.

Что говорят эксперты

По словам Сергея Ромашкина, вице-президента АТОР и гендиректора туроператора "Дельфин", осенью стоимость размещения в отелях Геленджика падает в среднем на 20-25%. Однако спрос распределяется неравномерно: