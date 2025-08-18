От 8 тысяч до 168 тысяч: сколько придётся заплатить за отпуск в Геленджике
Во второй половине сентября цены на туры в один из самых популярных курортов Черноморского побережья заметно снижаются. Ассоциация туроператоров России (АТОР) раскрыла стоимость недельного отдыха для двоих.
Бюджетные варианты
Гостевой дом (700 метров от моря, без питания) — от 8,3 тысячи рублей за двоих.
Двухзвездочный отель — от 17,3 тысячи рублей.
Средний сегмент
Трехзвездочный отель — от 27,3 тысячи рублей.
Четырехзвездочный отель — от 32,3 тысячи рублей.
Премиум-отдых
Пятизвездочный отель — от 168,5 тысячи рублей за неделю на двоих.
Все цены указаны без учета проезда.
Что говорят эксперты
По словам Сергея Ромашкина, вице-президента АТОР и гендиректора туроператора "Дельфин", осенью стоимость размещения в отелях Геленджика падает в среднем на 20-25%. Однако спрос распределяется неравномерно:
- лучше всего бронируют бюджетные варианты,
- дорогие гостиницы пользуются меньшей популярностью.
