© commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

От 8 тысяч до 168 тысяч: сколько придётся заплатить за отпуск в Геленджике

Осенью туры в Геленджик становятся дешевле: цены на отели от 8,3 тыс. рублей — АТОР

Во второй половине сентября цены на туры в один из самых популярных курортов Черноморского побережья заметно снижаются. Ассоциация туроператоров России (АТОР) раскрыла стоимость недельного отдыха для двоих.

Бюджетные варианты
Гостевой дом (700 метров от моря, без питания) — от 8,3 тысячи рублей за двоих.
Двухзвездочный отель — от 17,3 тысячи рублей.

Средний сегмент
Трехзвездочный отель — от 27,3 тысячи рублей.
Четырехзвездочный отель — от 32,3 тысячи рублей.

Премиум-отдых
Пятизвездочный отель — от 168,5 тысячи рублей за неделю на двоих.
Все цены указаны без учета проезда.

Что говорят эксперты
По словам Сергея Ромашкина, вице-президента АТОР и гендиректора туроператора "Дельфин", осенью стоимость размещения в отелях Геленджика падает в среднем на 20-25%. Однако спрос распределяется неравномерно:

  • лучше всего бронируют бюджетные варианты,
  • дорогие гостиницы пользуются меньшей популярностью.

