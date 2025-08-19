От жидкого к гелю: неожиданный поворот в истории ракетного топлива

Что если топливо будущего будет не жидким, а гелеобразным? Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) представили физическую модель, которая открывает путь к созданию инновационных топливных систем для аэрокосмической отрасли. Результаты исследования, опубликованные в Acta Astronautica, описывают сложные физико-химические процессы, происходящие при взаимодействии компонентов самовоспламеняющихся топлив.

Почему это важно?

Гиперголические (самовоспламеняющиеся) топлива уже применяются в:

космических двигателях,

подводных газогенераторах,

системах аварийного старта.

Их главное преимущество — моментальное воспламенение без внешнего источника тепла. Однако такие системы требуют повышенного контроля из-за высокой реакционной способности.

Авторы исследования уверены: понимание процессов в гелеобразных топливах позволит создать составы с улучшенными энергетическими, эксплуатационными и экологическими характеристиками.

Как проходило исследование?

Ученые ТПУ разработали модель на примере взаимодействия:

горючего — тетраметилэтилендиамина,

окислителя — высококонцентрированной азотной кислоты.

Эксперименты помогли выявить ключевые закономерности воспламенения, что особенно важно для топливных систем, где один или оба компонента находятся в гелеобразном состоянии.