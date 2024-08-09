Облачная платформа GeForce NOW преодолела рубеж в 2000 игр и добавит Black Myth: Wukong на старте релиза

NVIDIA продолжает радовать геймеров новыми достижениями своей облачной платформы GeForce NOW. В этом месяце компания объявила о значительном рубеже - библиотека поддерживаемых игр превысила 2000 наименований.

История GeForce NOW началась с длительной бета-фазы, стартовавшей в октябре 2015 года. Широкий доступ к бесплатной версии был открыт в январе 2018 года, а официальный запуск облачной игровой платформы состоялся в феврале 2020 года. Это совпало с началом пандемии COVID-19, что привело к стремительному росту популярности сервиса. В первый месяц после релиза база пользователей уже превысила миллион человек, несмотря на то, что некоторые издатели, такие как Activision Blizzard, покинули платформу после бета-тестирования.

С тех пор GeForce NOW значительно улучшилась: число пользователей превысило 20 миллионов, а уровень Ultimate теперь предлагает графику на базе RTX 4080, поддержку NVIDIA DLSS 3.5, трассировку лучей и Reflex. Платформа позволяет играть в новейшие ПК-игры с разрешением до 4K и частотой 120 кадров в секунду.

Одна из таких игр, Black Myth: Wukong, станет доступна на GeForce NOW сразу после её выхода. Это событие подчеркивает растущую популярность сервиса, особенно после того, как Microsoft приняла решение перенести все игры от Xbox, Bethesda и Activision Blizzard в GeForce NOW в рамках своих усилий по приобретению Activision Blizzard.

Кроме того, пользователи GeForce NOW могут воспользоваться летней распродажей и получить бесплатные бонусы, такие как эмоция «Noble Snack» для Elder Scrolls Online.

Фото: flickr.com/ Campus Party Brasil (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)