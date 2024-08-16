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World of Warcraft: популярные аддоны теперь доступны в GeForce NOW
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  • Опубликована сегодня в 13:31

GeForce NOW добавил поддержку популярных аддонов для World of Warcraft в облачном сервисе

World of Warcraft: популярные аддоны теперь доступны в GeForce NOW

Недавно GeForce NOW анонсировала новое обновление, добавив в свой список игр популярные дополнения для World of Warcraft. Благодаря сотрудничеству с CurseForge, игроки могут теперь использовать топовые 25 аддонов прямо через облачный сервис. Участники могут наслаждаться предустановленными дополнениями во время игровых сессий, что делает процесс еще более удобным и доступным.

Для тех, кто планирует играть в грядущий World of Warcraft: The War Within, существует возможность раннего доступа при покупке Epic Edition с 22 августа. Полный выход дополнения запланирован на 26 августа.

Участники Ultimate и Priority, а также пользователи Day Pass, могут выбирать и настраивать аддоны по своему усмотрению. Эти дополнения доступны с сегодняшнего дня и не требуют учетной записи CurseForge для установки. Несмотря на ограничение в 25 аддонов на данный момент, Nvidia и CurseForge активно работают над добавлением новых опций в будущем.

Пользовательские настройки сохраняются между сессиями, что позволяет игрокам не тратить время на повторную настройку каждый раз. Все аддоны CurseForge будут регулярно обновляться, так что пользователям не придется беспокоиться о совместимости с новыми патчами.

Аддоны доступны как для розничной версии World of Warcraft, так и для World of Warcraft Cataclysm Classic. Nvidia опубликовала блог с подробной инструкцией о том, как добавить и настроить аддоны через GeForce NOW.

Фото: flickr.com/ My Blue Van (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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