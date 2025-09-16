Nvidia разогнала стриминг до 5K и 320 FPS: приставка или ПК больше не нужны

Nvidia объявила о крупнейшем обновлении своей облачной игровой платформы GeForce NOW. Компания внедряет серверы Blackwell SuperPOD, которые обеспечивают уровень производительности, сопоставимый с видеокартой RTX 5080. По словам Nvidia, это "самое масштабное обновление облачных игр" в истории сервиса.

Новые возможности для пользователей Ultimate

Обновление открывает для подписчиков тарифа GeForce NOW Ultimate доступ к играм в разрешении до 5K при 120 FPS или в 1080p при 320 FPS. Также поддерживаются:

• технология генерации кадров DLSS 4;

• потоковая передача с минимальной задержкой для совместимых проектов;

• стриминг на самые разные устройства — от ПК, Mac и Chromebook до телевизоров LG (4K 120 Гц) и портативной консоли Steam Deck (до 90 FPS).

Стоимость подписки не изменилась и составляет $20 в месяц (около ₽1,6 тыс.).

"Серверы NVIDIA Blackwell RTX начинают включаться по всему миру, поэтому всё больше пользователей могут начать стримить с беспрецедентной производительностью практически на любом устройстве", — отметили в Nvidia.

Расширение регионов и Install-to-Play

Пока обновлённые серверы доступны не во всех регионах, однако компания активно расширяет зону покрытия. Одновременно запущена функция Install-to-Play, которая увеличила библиотеку доступных игр более чем до 2000.

Пользователи тарифов Ultimate и Performance получили также 100 ГБ облачного хранилища для одной игровой сессии. Дополнительно можно приобрести пакеты:

• 200 ГБ за $2,99 (~₽240);

• 500 ГБ за $4,99 (~₽400);

• 1 ТБ за $7,99 (~₽630) в месяц.

Интеграция с Discord

Nvidia тестирует новый формат — интеграцию GeForce NOW с Discord. Благодаря этому игроки смогут запускать демоверсии и пробовать новые игры прямо с серверов Discord, без необходимости входить в GeForce NOW отдельно.

Что это значит для рынка

Внедрение серверов Blackwell SuperPOD фактически выводит облачный гейминг на новый уровень — теперь игроки могут рассчитывать на производительность топовых видеокарт даже без дорогого "железа". Для Nvidia это важный шаг в укреплении лидерства в сегменте облачных игр, а для геймеров — шанс получить премиум-опыт на любом устройстве.