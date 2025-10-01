Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Geely Galaxy Starship 7
Geely Galaxy Starship 7
© commons.wikimedia.org by Zotyefan is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:48

Космический взлёт Galaxy: рост продаж Geely ошеломил даже конкурентов

Суббренд Galaxy увеличил продажи на 131% и стал драйвером Geely

Geely продолжает укреплять позиции на мировом авторынке, показывая динамику, о которой многие конкуренты могут только мечтать. Итоги сентября 2025 года стали настоящим поводом для гордости компании: рост продаж оказался впечатляющим и сразу вывел несколько брендов концерна в число лидеров сегмента.

Итоги продаж: впечатляющие цифры

В сентябре Geely реализовала 273 125 автомобилей, что на 35% больше, чем за тот же период прошлого года. Основным драйвером стали машины суббренда Galaxy: их продажи достигли 120 868 экземпляров, что эквивалентно росту на 131%. Если рассматривать период с января по сентябрь, Galaxy и вовсе показал рекорд — почти 875 тысяч машин, что более чем вдвое превышает прошлогодний результат.

Не все подразделения концерна продемонстрировали одинаковую динамику. Так, премиальный Zeekr снизил продажи на 14% и ограничился 18 257 автомобилями. Зато Lynk & Co уверенно прибавил — рост на 28%, а результат составил 32 902 проданных машины. Экспорт Geely в сентябре достиг 40 665 единиц, что лишь на 1% выше прошлогодних показателей.

Сравнение брендов внутри Geely

Бренд Продажи в сентябре 2025 Динамика к 2024 году
Galaxy 120 868 +131%
Geely (общий результат) 273 125 +35%
Zeekr 18 257 -14%
Lynk & Co 32 902 +28%
Экспорт 40 665 +1%

Таблица ясно показывает: Galaxy стал локомотивом роста, тогда как другие направления демонстрировали смешанные результаты.

Советы шаг за шагом: как потребителю выбрать модель

  1. Определитесь с задачами. Для города подойдут компактные седаны и хэтчбеки Galaxy, для семейных поездок — кроссоверы Lynk & Co.

  2. Рассмотрите вариант электромобиля. Zeekr активно развивает направление "чистых" машин, предлагая батареи с запасом хода до 700 км.

  3. Обратите внимание на гарантию. Geely предлагает расширенные сервисные программы, включая страховку и льготное ТО.

  4. Сравните цены на экспортные версии. На зарубежных рынках некоторые модели могут стоить дороже, но предлагают больше опций.

  5. Используйте онлайн-конфигуратор. Это позволит заранее просчитать стоимость машины с нужными опциями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупатель ориентируется только на внешний вид модели.
    → Последствие: неудобство при эксплуатации, высокая стоимость обслуживания.
    → Альтернатива: изучить технические характеристики, включая расход топлива или запас хода электромобиля.

  • Ошибка: игнорирование комплектации при выборе кроссовера.
    → Последствие: недостающие опции (например, система стабилизации) обойдутся дороже при дооснащении.
    → Альтернатива: выбрать пакет "всё включено" при покупке у официального дилера.

  • Ошибка: недооценка стоимости страховки.
    → Последствие: рост расходов в первый же год.
    → Альтернатива: заранее рассчитать ОСАГО и КАСКО для выбранной модели.

А что если…

А что если спрос на Galaxy продолжит расти такими же темпами? В таком случае бренд рискует обогнать по популярности не только внутренние подразделения, но и некоторых конкурентов на китайском рынке. При этом необходимо следить за производственными мощностями: если заводы не успеют покрыть растущий спрос, потребители могут столкнуться с дефицитом.

Плюсы и минусы брендов Geely

Направление Плюсы Минусы
Galaxy широкий модельный ряд, быстрый рост, доступные цены риск дефицита из-за высокого спроса
Zeekr премиальные электромобили, инновационные технологии падение продаж, высокая стоимость
Lynk & Co стильные кроссоверы, рост интереса в Европе ограниченное число моделей
Экспорт расширение присутствия за рубежом низкие темпы роста (+1%)

FAQ

Как выбрать модель Geely Galaxy?
Ориентируйтесь на задачи: для повседневных поездок подойдут седаны, а для дальних путешествий — кроссоверы с большим багажником.

Сколько стоит электромобиль Zeekr?
На китайском рынке цены начинаются примерно от 220 тысяч юаней. Для экспорта стоимость может увеличиваться за счёт налогов и доставки.

Что лучше — Lynk & Co или Galaxy?
Lynk & Co предлагает больше комфорта и стильный дизайн, а Galaxy выигрывает за счёт цены и широты модельного ряда.

Мифы и правда

  • Миф: Geely выпускает только бюджетные авто.
    Правда: концерн производит и премиальные модели, включая электромобили Zeekr.

  • Миф: экспортные версии всегда хуже.
    Правда: они часто адаптированы под требования конкретного рынка и могут предлагать дополнительные опции.

  • Миф: рост Galaxy — временный тренд.
    Правда: продажи стабильно растут весь год, прирост за девять месяцев составил 206%.

3 интересных факта

  1. Galaxy в 2025 году обогнал многие старые китайские бренды по скорости роста.

  2. Geely активно сотрудничает с европейскими дистрибьюторами, расширяя сеть поставок.

  3. Zeekr разрабатывает электромобили с аккумуляторами, рассчитанными на миллион километров пробега.

Исторический контекст

  • 1997 год: Geely выпускает первую легковую машину.

  • 2010 год: компания покупает Volvo, что усилило её позиции на мировом рынке.

  • 2021 год: запуск Lynk & Co на европейском рынке.

  • 2023 год: старт бренда Galaxy, который стал главным драйвером роста.

  • 2025 год: продажи концерна выросли на 35% за сентябрь, а Galaxy показал рекордный прирост.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минздрав: духота и резкие запахи усиливают симптомы укачивания в автомобиле сегодня в 8:25

Дорога зовёт к приключениям, а желудок — к остановке: что делать при укачивании

Почему одних людей укачивает даже на короткой дороге, а другие спокойно читают книги в пути? В статье собраны проверенные решения проблемы.

Читать полностью » Автоэксперты: поездки на машине Москва — Санкт-Петербург обходятся в 5–7 тысяч рублей сегодня в 7:22

Золотое кольцо и трасса М-11: два маршрута, которые меняют представление о дорогах

Отправьтесь в автопутешествие по России: узнайте лучшие маршруты, подготовьте машину и откройте неожиданные факты о городах Золотого кольца.

Читать полностью » Lucid Air Sapphire разогнался до 60 миль/ч за 1,881 секунды — тест Motor Trend сегодня в 7:22

Седан разрывает границы скорости: Lucid Air Sapphire обогнал Porsche и поставил новый рекорд разгона

Lucid Air Sapphire показал невероятное ускорение на трековых шинах, оставив конкурентов позади и продемонстрировав новый уровень динамики для электроседанов.

Читать полностью » ГИБДД: проверять давление в шинах лучше утром на холодных колёсах сегодня в 6:26

Подкачал — и лишился управления: скрытая опасность колесного воздуха

Правильное давление в шинах влияет на безопасность, расход топлива и комфорт. Разбираем, как проверять его без ошибок и чего стоит избегать.

Читать полностью » Hyundai сократит линейку Kona Electric до версии SE к 2026 году сегодня в 6:14

Hyundai обделила фанатов: сильные версии Kona уходят в прошлое

Hyundai сокращает линейку Kona Electric до одной базовой версии SE с ограниченным запасом хода и минимальными опциями.

Читать полностью » Mercedes EQB Progressive 2025 стал доступен в Испании со скидкой более 9000 евро сегодня в 5:32

Семейный электрокроссовер захватывает дорогу: Mercedes EQB на семь мест теперь доступнее премиум-аналогов

Новый электрический кроссовер Mercedes EQB на семь мест стал доступнее и готов предложить комфорт, современную электронику и запас хода 535 км.

Читать полностью » Автоинструктор: при пропусках зажигания в цилиндрах увеличивается расход топлива сегодня в 5:16

Маленькая неисправность в двигателе превращает катализатор в пепел всего за пару километров

Пропуски зажигания — одна из самых коварных проблем двигателя. Узнайте, как вовремя распознать её признаки и какие шаги помогут избежать дорогого ремонта.

Читать полностью » Автоэксперт: при попадании дизеля в бензиновый мотор требуется промывка системы сегодня в 4:17

Бензин вместо солярки: ошибка, которая может обойтись в сотни тысяч

Ошибка на заправке может стоить сотен тысяч рублей. Но если действовать правильно, последствия окажутся минимальными и легко устранимыми.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

80% владельцев животных неправильно хранят корм
Культура и шоу-бизнес

Icegergert & Sky Rae с песней "Наследство" стали лидерами летних чартов VK Музыки
Технологии

Binarly выявила критические уязвимости в прошивках серверных плат Supermicro
Садоводство

Агрономы: цитрусовым растениям зимой нужна прохлада и умеренный полив
Технологии

Встреча G20 в ЮАР завершилась без итоговой декларации из-за разногласий США и других стран
Питомцы

Кошки определённого окраса чаще страдают от проблем с пищеварением
Спорт и фитнес

Джагим: регулярные отжимания укрепляют корпус и улучшают осанку
УрФО

В Свердловской области прожиточный минимум в 2026 году прогнозируется на уровне 18 750 рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet