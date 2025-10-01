Космический взлёт Galaxy: рост продаж Geely ошеломил даже конкурентов

Geely продолжает укреплять позиции на мировом авторынке, показывая динамику, о которой многие конкуренты могут только мечтать. Итоги сентября 2025 года стали настоящим поводом для гордости компании: рост продаж оказался впечатляющим и сразу вывел несколько брендов концерна в число лидеров сегмента.

Итоги продаж: впечатляющие цифры

В сентябре Geely реализовала 273 125 автомобилей, что на 35% больше, чем за тот же период прошлого года. Основным драйвером стали машины суббренда Galaxy: их продажи достигли 120 868 экземпляров, что эквивалентно росту на 131%. Если рассматривать период с января по сентябрь, Galaxy и вовсе показал рекорд — почти 875 тысяч машин, что более чем вдвое превышает прошлогодний результат.

Не все подразделения концерна продемонстрировали одинаковую динамику. Так, премиальный Zeekr снизил продажи на 14% и ограничился 18 257 автомобилями. Зато Lynk & Co уверенно прибавил — рост на 28%, а результат составил 32 902 проданных машины. Экспорт Geely в сентябре достиг 40 665 единиц, что лишь на 1% выше прошлогодних показателей.

Сравнение брендов внутри Geely

Бренд Продажи в сентябре 2025 Динамика к 2024 году Galaxy 120 868 +131% Geely (общий результат) 273 125 +35% Zeekr 18 257 -14% Lynk & Co 32 902 +28% Экспорт 40 665 +1%

Таблица ясно показывает: Galaxy стал локомотивом роста, тогда как другие направления демонстрировали смешанные результаты.

Советы шаг за шагом: как потребителю выбрать модель

Определитесь с задачами. Для города подойдут компактные седаны и хэтчбеки Galaxy, для семейных поездок — кроссоверы Lynk & Co. Рассмотрите вариант электромобиля. Zeekr активно развивает направление "чистых" машин, предлагая батареи с запасом хода до 700 км. Обратите внимание на гарантию. Geely предлагает расширенные сервисные программы, включая страховку и льготное ТО. Сравните цены на экспортные версии. На зарубежных рынках некоторые модели могут стоить дороже, но предлагают больше опций. Используйте онлайн-конфигуратор. Это позволит заранее просчитать стоимость машины с нужными опциями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупатель ориентируется только на внешний вид модели.

→ Последствие: неудобство при эксплуатации, высокая стоимость обслуживания.

→ Альтернатива: изучить технические характеристики, включая расход топлива или запас хода электромобиля.

Ошибка: игнорирование комплектации при выборе кроссовера.

→ Последствие: недостающие опции (например, система стабилизации) обойдутся дороже при дооснащении.

→ Альтернатива: выбрать пакет "всё включено" при покупке у официального дилера.

Ошибка: недооценка стоимости страховки.

→ Последствие: рост расходов в первый же год.

→ Альтернатива: заранее рассчитать ОСАГО и КАСКО для выбранной модели.

А что если…

А что если спрос на Galaxy продолжит расти такими же темпами? В таком случае бренд рискует обогнать по популярности не только внутренние подразделения, но и некоторых конкурентов на китайском рынке. При этом необходимо следить за производственными мощностями: если заводы не успеют покрыть растущий спрос, потребители могут столкнуться с дефицитом.

Плюсы и минусы брендов Geely

Направление Плюсы Минусы Galaxy широкий модельный ряд, быстрый рост, доступные цены риск дефицита из-за высокого спроса Zeekr премиальные электромобили, инновационные технологии падение продаж, высокая стоимость Lynk & Co стильные кроссоверы, рост интереса в Европе ограниченное число моделей Экспорт расширение присутствия за рубежом низкие темпы роста (+1%)

FAQ

Как выбрать модель Geely Galaxy?

Ориентируйтесь на задачи: для повседневных поездок подойдут седаны, а для дальних путешествий — кроссоверы с большим багажником.

Сколько стоит электромобиль Zeekr?

На китайском рынке цены начинаются примерно от 220 тысяч юаней. Для экспорта стоимость может увеличиваться за счёт налогов и доставки.

Что лучше — Lynk & Co или Galaxy?

Lynk & Co предлагает больше комфорта и стильный дизайн, а Galaxy выигрывает за счёт цены и широты модельного ряда.

Мифы и правда

Миф: Geely выпускает только бюджетные авто.

Правда: концерн производит и премиальные модели, включая электромобили Zeekr.

Миф: экспортные версии всегда хуже.

Правда: они часто адаптированы под требования конкретного рынка и могут предлагать дополнительные опции.

Миф: рост Galaxy — временный тренд.

Правда: продажи стабильно растут весь год, прирост за девять месяцев составил 206%.

3 интересных факта

Galaxy в 2025 году обогнал многие старые китайские бренды по скорости роста. Geely активно сотрудничает с европейскими дистрибьюторами, расширяя сеть поставок. Zeekr разрабатывает электромобили с аккумуляторами, рассчитанными на миллион километров пробега.

Исторический контекст