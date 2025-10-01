Космический взлёт Galaxy: рост продаж Geely ошеломил даже конкурентов
Geely продолжает укреплять позиции на мировом авторынке, показывая динамику, о которой многие конкуренты могут только мечтать. Итоги сентября 2025 года стали настоящим поводом для гордости компании: рост продаж оказался впечатляющим и сразу вывел несколько брендов концерна в число лидеров сегмента.
Итоги продаж: впечатляющие цифры
В сентябре Geely реализовала 273 125 автомобилей, что на 35% больше, чем за тот же период прошлого года. Основным драйвером стали машины суббренда Galaxy: их продажи достигли 120 868 экземпляров, что эквивалентно росту на 131%. Если рассматривать период с января по сентябрь, Galaxy и вовсе показал рекорд — почти 875 тысяч машин, что более чем вдвое превышает прошлогодний результат.
Не все подразделения концерна продемонстрировали одинаковую динамику. Так, премиальный Zeekr снизил продажи на 14% и ограничился 18 257 автомобилями. Зато Lynk & Co уверенно прибавил — рост на 28%, а результат составил 32 902 проданных машины. Экспорт Geely в сентябре достиг 40 665 единиц, что лишь на 1% выше прошлогодних показателей.
Сравнение брендов внутри Geely
|Бренд
|Продажи в сентябре 2025
|Динамика к 2024 году
|Galaxy
|120 868
|+131%
|Geely (общий результат)
|273 125
|+35%
|Zeekr
|18 257
|-14%
|Lynk & Co
|32 902
|+28%
|Экспорт
|40 665
|+1%
Таблица ясно показывает: Galaxy стал локомотивом роста, тогда как другие направления демонстрировали смешанные результаты.
Советы шаг за шагом: как потребителю выбрать модель
-
Определитесь с задачами. Для города подойдут компактные седаны и хэтчбеки Galaxy, для семейных поездок — кроссоверы Lynk & Co.
-
Рассмотрите вариант электромобиля. Zeekr активно развивает направление "чистых" машин, предлагая батареи с запасом хода до 700 км.
-
Обратите внимание на гарантию. Geely предлагает расширенные сервисные программы, включая страховку и льготное ТО.
-
Сравните цены на экспортные версии. На зарубежных рынках некоторые модели могут стоить дороже, но предлагают больше опций.
-
Используйте онлайн-конфигуратор. Это позволит заранее просчитать стоимость машины с нужными опциями.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупатель ориентируется только на внешний вид модели.
→ Последствие: неудобство при эксплуатации, высокая стоимость обслуживания.
→ Альтернатива: изучить технические характеристики, включая расход топлива или запас хода электромобиля.
-
Ошибка: игнорирование комплектации при выборе кроссовера.
→ Последствие: недостающие опции (например, система стабилизации) обойдутся дороже при дооснащении.
→ Альтернатива: выбрать пакет "всё включено" при покупке у официального дилера.
-
Ошибка: недооценка стоимости страховки.
→ Последствие: рост расходов в первый же год.
→ Альтернатива: заранее рассчитать ОСАГО и КАСКО для выбранной модели.
А что если…
А что если спрос на Galaxy продолжит расти такими же темпами? В таком случае бренд рискует обогнать по популярности не только внутренние подразделения, но и некоторых конкурентов на китайском рынке. При этом необходимо следить за производственными мощностями: если заводы не успеют покрыть растущий спрос, потребители могут столкнуться с дефицитом.
Плюсы и минусы брендов Geely
|Направление
|Плюсы
|Минусы
|Galaxy
|широкий модельный ряд, быстрый рост, доступные цены
|риск дефицита из-за высокого спроса
|Zeekr
|премиальные электромобили, инновационные технологии
|падение продаж, высокая стоимость
|Lynk & Co
|стильные кроссоверы, рост интереса в Европе
|ограниченное число моделей
|Экспорт
|расширение присутствия за рубежом
|низкие темпы роста (+1%)
FAQ
Как выбрать модель Geely Galaxy?
Ориентируйтесь на задачи: для повседневных поездок подойдут седаны, а для дальних путешествий — кроссоверы с большим багажником.
Сколько стоит электромобиль Zeekr?
На китайском рынке цены начинаются примерно от 220 тысяч юаней. Для экспорта стоимость может увеличиваться за счёт налогов и доставки.
Что лучше — Lynk & Co или Galaxy?
Lynk & Co предлагает больше комфорта и стильный дизайн, а Galaxy выигрывает за счёт цены и широты модельного ряда.
Мифы и правда
-
Миф: Geely выпускает только бюджетные авто.
Правда: концерн производит и премиальные модели, включая электромобили Zeekr.
-
Миф: экспортные версии всегда хуже.
Правда: они часто адаптированы под требования конкретного рынка и могут предлагать дополнительные опции.
-
Миф: рост Galaxy — временный тренд.
Правда: продажи стабильно растут весь год, прирост за девять месяцев составил 206%.
3 интересных факта
-
Galaxy в 2025 году обогнал многие старые китайские бренды по скорости роста.
-
Geely активно сотрудничает с европейскими дистрибьюторами, расширяя сеть поставок.
-
Zeekr разрабатывает электромобили с аккумуляторами, рассчитанными на миллион километров пробега.
Исторический контекст
-
1997 год: Geely выпускает первую легковую машину.
-
2010 год: компания покупает Volvo, что усилило её позиции на мировом рынке.
-
2021 год: запуск Lynk & Co на европейском рынке.
-
2023 год: старт бренда Galaxy, который стал главным драйвером роста.
-
2025 год: продажи концерна выросли на 35% за сентябрь, а Galaxy показал рекордный прирост.
