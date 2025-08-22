Китайский седан бизнес-класса встал вровень с Vesta: такого ценового трюка от Geely никто не ожидал

Можно ли купить большой представительский седан по цене популярного бюджетника? В Белоруссии это стало реальностью: Geely Preface неожиданно сравнялся в стоимости с Lada Vesta. Такой поворот на автомобильном рынке явно привлек внимание покупателей, ведь речь идёт не просто о скидке, а о серьёзной корректировке ценовой политики.

Снижение цены и детали предложения

Один из минских дилеров сообщил о сезонных акциях, благодаря которым ценник на Geely Preface 2025 года снизился сразу на 9300 белорусских рублей — это около 252 тысяч российских. В результате итоговая стоимость составила примерно 2,4 миллиона рублей. При этом дополнительные бонусы для клиентов позволяют удешевить модель ещё больше: при сдаче старого автомобиля по программе trade-in и оплате наличными цена падает до 2,3 миллиона.

Для понимания масштаба выгоды стоит сравнить с российским рынком. Там за аналогичный Preface официальные дилеры просят минимум 2,9 миллиона рублей, даже с учётом спецпредложений. Разница выходит внушительной — почти 600 тысяч рублей.

Технические характеристики

Geely Preface построен с прицелом на тех, кто ценит комфорт и мощь. Под капотом установлен двухлитровый турбомотор на 200 лошадиных сил, который работает вместе с семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Привод только передний, но за счёт внушительных габаритов модель ближе к представительскому классу, чем к обычным массовым седанам.

Размеры автомобиля подтверждают это позиционирование: длина кузова достигает 4825 мм, ширина — 1880 мм, а колесная база составляет 2800 мм. Просторный салон, особенно во втором ряду, выгодно отличает модель от конкурентов в своей ценовой категории.

Сравнение с Lada Vesta

На фоне ценовой политики Geely особенно заметен контраст с Lada Vesta. В России версия Vesta 1.8 CVT Techno предлагается от 1 966 000 рублей — и это в максимальной комплектации. В Белоруссии же, заплатив чуть больше, можно получить автомобиль совершенно другого уровня: полноразмерный седан с турбированным 200-сильным двигателем, современным роботом и богатым оснащением.