Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Geely Preface
Geely Preface
© commons.wikimedia.org by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:23

Китайский седан бизнес-класса встал вровень с Vesta: такого ценового трюка от Geely никто не ожидал

Geely Preface 2025 в Белоруссии подешевел до уровня Lada Vesta

Можно ли купить большой представительский седан по цене популярного бюджетника? В Белоруссии это стало реальностью: Geely Preface неожиданно сравнялся в стоимости с Lada Vesta. Такой поворот на автомобильном рынке явно привлек внимание покупателей, ведь речь идёт не просто о скидке, а о серьёзной корректировке ценовой политики.

Снижение цены и детали предложения

Один из минских дилеров сообщил о сезонных акциях, благодаря которым ценник на Geely Preface 2025 года снизился сразу на 9300 белорусских рублей — это около 252 тысяч российских. В результате итоговая стоимость составила примерно 2,4 миллиона рублей. При этом дополнительные бонусы для клиентов позволяют удешевить модель ещё больше: при сдаче старого автомобиля по программе trade-in и оплате наличными цена падает до 2,3 миллиона.

Для понимания масштаба выгоды стоит сравнить с российским рынком. Там за аналогичный Preface официальные дилеры просят минимум 2,9 миллиона рублей, даже с учётом спецпредложений. Разница выходит внушительной — почти 600 тысяч рублей.

Технические характеристики

Geely Preface построен с прицелом на тех, кто ценит комфорт и мощь. Под капотом установлен двухлитровый турбомотор на 200 лошадиных сил, который работает вместе с семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Привод только передний, но за счёт внушительных габаритов модель ближе к представительскому классу, чем к обычным массовым седанам.

Размеры автомобиля подтверждают это позиционирование: длина кузова достигает 4825 мм, ширина — 1880 мм, а колесная база составляет 2800 мм. Просторный салон, особенно во втором ряду, выгодно отличает модель от конкурентов в своей ценовой категории.

Сравнение с Lada Vesta

На фоне ценовой политики Geely особенно заметен контраст с Lada Vesta. В России версия Vesta 1.8 CVT Techno предлагается от 1 966 000 рублей — и это в максимальной комплектации. В Белоруссии же, заплатив чуть больше, можно получить автомобиль совершенно другого уровня: полноразмерный седан с турбированным 200-сильным двигателем, современным роботом и богатым оснащением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Toyota построит новый завод в Сорокабе к 2026 году с инвестициями 11 млрд реалов сегодня в 4:41

Toyota готовит сюрприз: в 2026 году в Бразилии выйдет авто, которого ещё не было

Новый завод Toyota в Сорокабе станет крупнейшим центром марки в Бразилии: роботизация, устойчивые технологии и производство гибридов к 2026 году.

Читать полностью » Nissan представил X-Trail Nismo 2025 с доработанной подвеской и аэродинамикой сегодня в 1:24

Семейный внедорожник, который играет по спортивным правилам: каким стал новый X-Trail Nismo

Nissan представил X-Trail Nismo 2025 — спортивную версию внедорожника с новым шасси, улучшенной аэродинамикой и намёком на конкуренцию с RAV4 GR Sport.

Читать полностью » Россия вышла на третье место в Европе по продажам новых автомобилей — Автостат сегодня в 3:26

Германия лидирует, Великобритания вторая, а Россия вдруг обошла Францию — что происходит на рынке авто

Россия неожиданно ворвалась в тройку лидеров европейского авторынка, опередив Францию и Италию. Но есть нюанс, который меняет картину.

Читать полностью » Lamborghini представила гиперкар Fenomeno на Monterey Car Week 2025 за $3,5 млн сегодня в 3:13

Машина, которую невозможно повторить: почему Lamborghini Fenomeno станет самым редким гиперкаром XXI века

Lamborghini Fenomeno — гиперкар, где нет двух одинаковых машин: 1065 л.с., цена 3,5 млн долларов и уникальный дизайн для каждого владельца.

Читать полностью » Гитарист Mastodon Брент Хиндс погиб в ДТП в возрасте 51 года сегодня в 2:37

Ослепительные огни сцены сменились светом фар: рок потерял своего титана

Трагическая гибель Брента Хиндса потрясла музыкальный мир. Как он основал Mastodon, почему покинул группу и чем запомнится фанатам?

Читать полностью » Таблица КВС: сколько заплатят за ОСАГО молодые и опытные водители сегодня в 2:16

Молодые водители в шоке: один показатель увеличивает цену ОСАГО больше всего

Коэффициент возраста и стажа (КВС) может как удвоить цену ОСАГО, так и сделать страховку дешевле. Разбираемся, как он рассчитывается и почему так важен.

Читать полностью » Peugeot 208 и 2008 получат гибридные версии с технологией Bio-Hybrid сегодня в 2:03

Гибриды Peugeot обещают меньше тратить и дольше служить: в чём секрет установки

В сентябре на рынок Бразилии выйдут Peugeot 208 и 2008 с гибридной системой Bio-Hybrid. Почему именно эта технология может изменить позиции бренда?

Читать полностью » Subaru представила Outback 2026 года: цена от 34 995 долларов сегодня в 1:47

Subaru рискнул: новый Outback может рассорить фанатов марки

Subaru представила Outback 2026 — кроссовер с новым дизайном, заметно выросшей ценой и мощной турбо-версией. Чем он удивит поклонников марки?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врач спортивной медицины Стивен Коллина: бег не вызывает остеоартроз
Еда

Приготовление советских трубочек со сливочным кремом
Питомцы

Кошки используют задние лапы для удержания добычи и защиты
Спорт и фитнес

Каролина Араухо объяснила, почему жим за головой повышает риск травмы плеч
Культура и шоу-бизнес

SHOT: Post Malone может дать концерт в России на "Газпром-Арене"
Садоводство

Эксперт раскрыл секреты: как спасти урожай в августе от болезней и вредителей
Туризм

Менталитет: в каких странах торговаться обязательно, а где лучше не начинать
Дом

Сколько времени на уборке действительно экономит робот-пылесос за неделю: мой расчёт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru