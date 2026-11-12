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Автомобили Geely в выставочном зале
Автомобили Geely в выставочном зале
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Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 15:34

24 часа за рулём — прежде чем платить: Geely меняет правила покупки электромобилей в России

Geely пересматривает подход к дистрибуции своих технологических моделей в России, выделяя электромобили и гибриды в отдельную дилерскую сеть. Это решение превращает продажу машин на новых источниках энергии (NEV) из дополнения к основному ассортименту в самостоятельный бизнес-процесс с собственными стандартами оформления шоурумов и подготовки персонала.

Пилотный этап запущен на базе четырех центров в Москве и Санкт-Петербурге. Изменения касаются не только визуального стиля фасадов и интерьеров, но и самой механики взаимодействия с клиентом: Geely внедряет тест-драйвы продолжительностью до 24 часов. Такой формат позволяет покупателю проверить поведение батареи и эффективность зарядки в реальном городском цикле, что критически важно для сегмента NEV.

Архитектура и рыночный спрос

Центральным объектом новой сети станет семейство EX5, построенное на глобальной электрической архитектуре GEA. Модельный ряд этой серии к августу 2026 года разросся до трех модификаций: чистого электромобиля и двух типов гибридов — параллельно-последовательного (EM-i) и последовательного (EM-R). Чтобы снять опасения покупателей относительно эксплуатации в северных регионах, автомобили оснащены расширенным "зимним" пакетом, а гарантия на тяговую батарею составляет 8 лет.

Цифры подтверждают, что потребитель в России быстрее переходит на гибридные установки, чем на полностью электрический транспорт. С января по октябрь 2026 года гибридный кроссовер EX5 приобрели 12 258 человек, что вывело модель в лидеры своего сегмента. По данным аналитика Сергея Целикова, в октябре версия EX5 EM-R с последовательным гибридом стала самым продаваемым гибридом в стране, опередив Evolute i-Space и Voyah Free.

Специализированные шоурумы также станут точками запуска новых продуктов, включая хетчбэк Geely EX2, выход которого запланирован на конец 2026 года. Параллельно компания планирует развивать собственную зарядную инфраструктуру, чтобы уменьшить зависимость покупателей от сторонних сетей.

При этом экспансия NEV-линейки сопровождается коррекцией коммерческой политики: Geely уже повысила цены на электрический EX5 в обеих комплектациях и отменила прямые скидки, что может указывать на попытку стабилизировать маржинальность продукта после этапа агрессивного захвата доли рынка.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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