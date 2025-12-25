Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:36

Monjaro стал "премиальнее" и практичнее: Geely вывел в Россию спецверсию с доработками

Цена Geely Monjaro Flagship SE в России началась от 4,9 млн рублей — Известия

Китайские автопроизводители продолжают расширять линейки на российском рынке, делая ставку на "спецверсии" с более дорогим оснащением и доработками для локальных условий. Об этом сообщает издание "Известия": в России стартовали продажи кроссовера Geely Monjaro в новой максимальной комплектации Flagship SE (Special Edition). В Китае эта версия позиционируется как обновлённый Monjaro, а российская цена начинается от 4,9 млн рублей без учёта специальных программ.

Что изменилось снаружи и в ходовой части

Новая комплектация выделяется прежде всего внешними деталями. В частности, для Flagship SE предусмотрен особый зелёный цвет кузова и 20-дюймовые колёса с тонкими спицами. При этом силовая установка и трансмиссия, как подчёркивается в сообщении компании, остались прежними — основные изменения сосредоточены в настройках и оснащении.

Одной из ключевых новинок стал дополнительный ездовой режим для передвижения по песку, расширяющий набор сценариев использования автомобиля. В подвеске появились амортизаторы с регулируемой жёсткостью, что обычно применяется для повышения комфорта и адаптации к разным типам покрытия.

Переработанный салон и расширенные настройки кресел

В интерьере Monjaro в комплектации Flagship SE также внесён ряд изменений. Обновился селектор переключения режимов трансмиссии, а солнцезащитные козырьки получили прозрачные вставки. Переработаны форма и обивка передних сидений, причём водительское кресло теперь регулируется по 12 направлениям и оснащено шестью режимами массажа.

Переднее пассажирское кресло получило память настроек и кнопки регулировки, доступные с заднего ряда, а его спинка раскладывается до горизонтального положения. Для пассажиров заднего ряда предусмотрена возможность регулировать угол наклона спинки с помощью клавиш, расположенных на дверях.

Мультимедиа, звук и адаптация к российскому климату

Как отмечают "Известия", головное устройство теперь поддерживает интеграцию со смартфоном на базе iOS, что расширяет функциональность мультимедиа. В оснащение вошла новая аудиосистема с 12 динамиками, причём два из них размещены в подголовниках передних кресел - необычное решение, рассчитанное на более персонализированное звучание.

Отдельно упоминается адаптация к российским условиям эксплуатации. В рамках доработок увеличен бачок омывателя до 5 литров, что важно для зимнего сезона и дальних поездок по трассе.

