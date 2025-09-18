Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:54

Хочешь дешевле — жди пару месяцев: почему локальный Geely может оказаться выгоднее китайского

Цены на автомобили Geely в России могут снизиться из-за локального производства — Ян Хайцеэр

В России всё активнее обсуждается перспектива удешевления автомобилей Geely. Эксперты отмечают, что стоимость машин может снизиться благодаря запуску локального производства. Первые шаги компания планирует сделать уже в ближайшее время, и речь идёт не о простом "отвёрточном" способе сборки, а о глубокой локализации, которая действительно способна повлиять на цены.

"По всей видимости, здесь будет идти процесс достаточно глубокой локализации, необходимой для того, чтобы автомобиль стал российским", — считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Почему цены могут снизиться

Главный аргумент в пользу будущего удешевления — отказ от схемы с пошлинами, утильсбором и налогами, которые ложатся на импортные машины. Производство внутри страны позволит компании избежать дополнительных издержек и выстроить новую ценовую политику.

Пока неясно, насколько сильно уменьшится стоимость. Однако очевидно, что собранные в Нижнем Новгороде модели будут выгоднее для покупателей, чем привезённые напрямую из Китая.

Какие модели ожидаются первыми

На стартовой линии производства встанут популярный седан Emgrand и кроссовер Monjaro. Эти автомобили уже успели закрепиться в топе продаж, и запуск сборки в России только усилит их позиции.

Geely, как и другие китайские автопроизводители, самостоятельно выбирает стратегию выхода на рынок: с какими партнёрами сотрудничать, какие модели предлагать и какой уровень локализации считать оптимальным.

Сравнение: импорт и локальная сборка

Параметр Импортные Geely Локализованные Geely
Цена Выше из-за пошлин и сборов Ниже, за счёт производства в РФ
Доступность Зависит от поставок Складские запасы внутри страны
Гарантия и сервис Стандарты производителя Дополнительно — поддержка локальных партнёров

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: брать импортный Geely только из-за опасений за качество локальной сборки.

  • Последствие: переплата без ощутимой разницы в надёжности.

  • Альтернатива: дождаться локальных партий, проверить отзывы первых владельцев и сэкономить.

  • Ошибка: не учитывать утильсбор и дополнительные налоги при покупке импортного авто.

  • Последствие: итоговая цена выше ожиданий.

  • Альтернатива: уточнить у дилера конечную стоимость с учётом всех сборов.

Плюсы и минусы локализации

Плюсы Минусы
Снижение стоимости автомобилей Долгий процесс полной локализации
Увеличение числа рабочих мест Возможны отличия комплектаций от китайских
Упрощённое обслуживание и сервис Первые партии могут выпускаться ограниченным тиражом

FAQ

Как выбрать между Emgrand и Monjaro?
Emgrand подойдёт для города и ежедневных поездок, Monjaro — для тех, кто ценит простор и кроссоверные возможности.

Сколько будет стоить локализованный Geely?
Точной цены пока нет, но машины будут дешевле импортных аналогов.

Что лучше: Geely или Chery?
Geely делает ставку на комфорт и безопасность, Chery — на яркий дизайн и богатое оснащение. Всё зависит от предпочтений покупателя.

Мифы и правда

  • Миф: локальная сборка хуже по качеству.
    Правда: современные заводы работают по стандартам бренда, контроль качества не ниже, чем в Китае.

  • Миф: китайские машины не выдержат конкуренции.
    Правда: Geely и Chery уже входят в лидеры российского рынка.

  • Миф: локализация нужна только государству.
    Правда: в первую очередь выигрывает покупатель, получая доступные цены.

3 интересных факта о Geely

  1. Geely владеет Volvo Cars и активно внедряет скандинавские технологии в свои модели.

  2. У бренда есть электромобили Geometry, которые со временем тоже могут появиться в РФ.

  3. Monjaro стал одной из самых продаваемых моделей в России в сегменте китайских кроссоверов.

Читайте также

Средняя зарплата автоэлектриков достигла 181 тысячи рублей — данные за август сегодня в 3:25

Зарплаты рвут потолок: автоэлектрики стали новой элитой рынка труда

Зарплаты автоэлектриков растут, но условия работы и конкуренция сильно различаются в регионах. Узнайте, где выгоднее строить карьеру.

Читать полностью » В России с 1 марта 2026 года запретят такси на авто без локализации — под угрозой 200 тыс. водителей сегодня в 3:22

Такси после 1 марта 2026 года: кто останется на дороге, а кого вытолкнут новые правила

С 2026 года рынок такси ждут радикальные перемены: запрет на иномарки изменит тарифы, доступность поездок и возможности водителей.

Читать полностью » В России изменят порядок выплат по ОСАГО — проект разработал Российский союз автостраховщиков сегодня в 2:34

ОСАГО меняют по-тихому: владельцы старых авто получат то, чего раньше не было

В России готовятся новые правила ОСАГО: страховые выплаты изменятся, и у водителей появится дополнительная возможность защитить свои интересы.

Читать полностью » Электронные дверные ручки Tesla Model Y могут блокировать пассажиров — NHTSA сегодня в 2:05

Дети в опасности: Tesla Model Y может стать тюрьмой на колёсах

Электромобили Tesla Model Y 2021 столкнулись с проблемой заедания дверей, из-за которой пассажиры оказываются запертыми внутри, включая детей.

Читать полностью » Volkswagen вернёт кроссовер Touareg в электроварианте на платформе SSP — данные Automobilwoche сегодня в 1:20

Старый герой в новой игре: Volkswagen приготовил для Touareg неожиданное перерождение

Volkswagen возвращает легендарный Touareg в виде электрокара на новой платформе SSP с технологией от Rivian, меняя правила игры на рынке электромобилей.

Читать полностью » Подключение смартфона к магнитоле: автоспециалисты сравнили способы Bluetooth, USB и AUX сегодня в 1:11

Смартфон превращает старую магнитолу в мультимедийный центр — секрет, о котором мало кто знает

Хотите безопасно звонить за рулём и слушать музыку без проводов? Узнайте, какие способы подключения телефона к машине работают лучше всего.

Читать полностью » ЦОДД: количество погибших в авариях в Москве сократилось на 29% в 2025 году сегодня в 0:29

Там, где ждали хаос, пришёл порядок: почему аварий в Москве меньше, чем год назад

В Москве фиксируется значительное снижение числа ДТП и жертв. Разбираем причины, статистику и практические меры, которые помогают сделать дороги безопаснее.

Читать полностью » Российские импортёры приостановили заказы на автомобили свыше 160 л. с. из-за возможного изменения утильсбора сегодня в 0:19

Импортёры бьют тревогу: почему мощные автомобили исчезают с прилавков как снег летом

Российские импортеры приостанавливают прием заказов на мощные авто из-за возможного пересмотра утильсбора. Новые правила затронут большинство машин на рынке.

Читать полностью »

