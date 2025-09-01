Сдержанный дизайн и гибридная начинка: чем удивит Geely Galaxy Star 6

В ближайшие недели китайский автопроизводитель Geely выведет на рынок Galaxy Star 6 - среднеразмерный седан, стилистика которого во многом напоминает лучшие образцы японского автодизайна.

Дизайн и экстерьер

Galaxy Star 6 выполнен в классическом формате трёхобъёмного седана, а не в виде футуристичной аэродинамической формы. Его особенности:

плавные линии и скруглённые грани;

гармония выпуклых и вогнутых поверхностей;

"физиономическая" компоновка передней части, создающая "живой" облик;

активное использование декора с контрастным металлизированным покрытием, что придаёт модели солидность.

Габариты

длина кузова — 4806 мм ;

колёсная база — 2756 мм.

Это делает Galaxy Star 6 чуть короче Toyota Camry (минус 64 мм по базе) и заметно больше Geely Emgrand (плюс 168 мм в длину и 106 мм к базе).

Техническая часть

Пока официальных данных о характеристиках нет, но известно, что:

компоновка переднеприводная ;

это гибрид с ДВС , а не электромобиль;

с высокой вероятностью автомобиль получит 1,5-литровый турбодвигатель, традиционный для гибридной линейки Galaxy.

Цена и рынок

Стоимость новинки на китайском рынке ожидается в пределах 120-135 тыс. юаней (примерно 1,35-1,5 млн рублей по текущему курсу).