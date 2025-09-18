Цена радует, автономность пугает: стоит ли брать мощнейшую консоль без батареи внутри

Китайская компания GDP объявила цену на свою новую портативную консоль Win 5, и итог оказался приятнее прогнозов. Как пишет WCCFTech, в предзаказе стоимость стартует от 8699 юаней (около 100,8 тыс. рублей), тогда как розничный минимум составит 9999 юаней (примерно 115,8 тыс. рублей).

Базовая версия Win 5 получила APU Ryzen AI Max 385, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

Модификации и цены

Ryzen AI Max 385 + 32 ГБ ОЗУ + SSD 1 ТБ → от 8699 юаней (предзаказ).

Ryzen AI Max+ 395 (16 ядер, Radeon 8060S на 2560 потоков) + SSD 2 ТБ → 11500 юаней (≈133,2 тыс. руб.).

Флагман: Ryzen AI Max+ 395 + 64 ГБ ОЗУ + SSD 4 ТБ → 14999 юаней (≈173,8 тыс. руб.).

Сравнение конфигураций

Версия CPU / GPU ОЗУ SSD Цена (юани) Цена (руб.) Базовая Ryzen AI Max 385 / Radeon встроенная 32 ГБ 1 ТБ 8699-9999 100,8-115,8 тыс. Средняя Ryzen AI Max+ 395 / Radeon 8060S 32 ГБ 2 ТБ 11500 ≈133,2 тыс. Флагман Ryzen AI Max+ 395 / Radeon 8060S 64 ГБ 4 ТБ 14999 ≈173,8 тыс.

Батарея: внешняя, а не встроенная

Необычным решением стало отсутствие встроенного аккумулятора. Для питания предлагается внешний модуль за 499 юаней (около 5,7 тыс. руб.), который можно закрепить на корпусе или подключить кабелем.

Однако энергопотребление APU до 70 Вт делает даже батарею на 80 Вт·ч ограниченной по времени работы. Для геймеров это означает необходимость либо постоянного подключения к сети, либо использования нескольких внешних модулей.

Плюсы и минусы решения

Плюсы Минусы Гибкость: можно менять аккумуляторы Нет встроенной батареи Высокая производительность APU Высокое энергопотребление (70 Вт) Конфигурации до 64 ГБ ОЗУ и 4 ТБ SSD Ограниченная автономность Цена ниже ожиданий Дополнительные расходы на батареи

А что если…

GDP в будущем предложит батареи большего объёма или "док-станции" с охлаждением и питанием? Это могло бы сделать Win 5 более практичной не только как портативную, но и как гибридную консоль для дома и поездок.